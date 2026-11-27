Руските диверсионни операции в Европа са навлезли в по-опасна фаза, като броят им е нараснал с 14% за последните 12 месеца. Подпалванията и случаите с използване на взривни устройства са се увеличили приблизително двойно, а рискът от инцидент с масови жертви вече се оценява като нарастващ.

Това се посочва в анализ на Международния институт за стратегически изследвания (IISS), цитиран от The Wall Street Journal. „Инцидент с масови жертви става все по-вероятен, тъй като пространството за грешни изчисления се свива“, се казва в доклада.

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Според IISS досега няма регистрирани жертви при разглежданите операции, но използваните методи стават по-сложни. В някои случаи самоделните взривни устройства са били снабдени с таймери и дистанционни детонатори, което според института показва повишаване на способностите на мрежите, действащи от името на Москва.

Дронът на германско летище

Най-близо до инцидент с потенциално голям брой жертви Европа е била през август, когато дрон с взривно устройство не е детонирал на германско гражданско летище. Обектът е сред ключовите товарни възли на континента. Според описанието на WSJ евентуална експлозия е могла да причини сериозни разрушения и много пострадали.

Докладът отчита, че през август и септември 2026 г. най-голям дял от регистрираните операции е имало в Полша, Германия и балтийските държави. Полша е свързана с 24% от случаите, Германия с 20%, а балтийските държави също с 20%.

Сред споменатите от изданието инциденти са още случаи в Румъния и Полша. Европейските държави са увеличили арестите на заподозрени руски агенти, но това не е довело до спад на диверсиите. IISS оценява, че зад тях стоят широки и дълбоки мрежи от посредници.

Лондон предупреди отбранителните компании

На 24 ноември британските служби предупредиха организациите, които доставят материали за украинските въоръжени сили, че могат да бъдат мишена на руски саботаж. Националният орган за защитна сигурност към MI5 посочи, че през последните месеци са се увеличили опитите за саботаж срещу свързани с отбраната обекти в Европа, най-често чрез подпалвания.

Британският министър по сигурността Дан Джарвис заяви, че „последните опити за саботаж в цяла Европа показват сериозността на заплахите“. Правителството събра ръководители на компании от критичната инфраструктура и отбранителния сектор на закрити брифинги, посветени на защитата на хора, технологии и вериги за доставки.

В Полша министърът-координатор на специалните служби Томаш Семоняк заяви, че дори евентуален край на войната в Украйна няма непременно да прекрати руските диверсии в Европа. По думите му сегашната кампания е свързана с опити да бъде отслабена подкрепата за Киев.

Спорът за „червените линии“

IISS препоръчва държавите от НАТО да определят публично какви последици ще последват при определено равнище на щети. Според института по-ясното посочване на тези граници би могло да промени изчисленията на Москва.

WSJ обаче предупреждава, че предварително обявените „червени линии“ могат да дадат на Русия ориентир какви провокации да извършва, без да предизвика незабавен отговор. Изданието защитава по-голяма свобода за съюзниците да избират реакцията си според конкретния случай.

Като възможна мярка WSJ посочва използването на замразените в Европа руски активи, оценявани на около 230 млрд. долара. Според изданието вече извършените опасни атаки могат да бъдат основание за конфискация на част от средствата в подкрепа на Украйна.

Източници: unian.net, apnews.com