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Захарова: Зеленски намекна на украинците, че няма нужда от избори
  Тема: Украйна

Захарова: Зеленски намекна на украинците, че няма нужда от избори

11 Октомври, 2026 19:28 994 48

  • владимир зеленски-
  • мария захарова-
  • доналд тръмп-
  • президентски избори-
  • украйна

Руският дипломат коментира думите на украинския президент в интервю за ABC News. Зеленски заяви, че избори са възможни при 60-дневно примирие

Захарова: Зеленски намекна на украинците, че няма нужда от избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова обвини Владимир Зеленски, че с подбора си на думи в интервю за ABC News е намекнал, че украинците вече не е необходимо да избират президент.

Захарова обърна внимание, че в отговора си към Доналд Тръмп Зеленски е използвал английските думи choose и leader, а не elect и president. „Подтекстът е такъв: украинците са избрали лидер, защо да избират президент“, написа тя в Telegram.

По думите на Захарова това може да е резултат от непознаване на английския език, но може и да означава, че Зеленски съзнателно говори за избор на лидер, а не за президентски избори. Тя заяви още, че украинското ръководство води страната „към първобитнообщинния строй“.

Какво каза Зеленски

Коментарът на Захарова последва интервюто на Зеленски за американската програма This Week, излъчено на 11 октомври. В него украинският президент отговори на изявление на Доналд Тръмп от предходния ден, че на Украйна е необходим „нов президент“ и нов лидер, който да може да постигне споразумение за прекратяване на войната.

„С цялото ми уважение към президента Тръмп, това зависи от нашето общество и от нашия народ – да избере един или друг лидер“, каза Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и „Евронюз“.

В същото интервю той заяви, че Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на 60-дневно пълно прекратяване на огъня. Зеленски призова Тръмп да поиска това от Владимир Путин.

Според Зеленски провеждането на избори по време на война е затруднено не само от въпросите на сигурността, но и от украинското законодателство и необходимостта да бъде осигурена инфраструктура, която да позволи на гражданите да гласуват.

Източници: apnews.com, euronews.com, amp.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    12 15 Отговор
    Маша какво я интересуват изборите в друга държава.

    Коментиран от #4

    19:36 11.10.2026

  • 3 Горски

    14 10 Отговор
    Това наркотизирано човече Зеля, вече никой,ама никой не го брои за жив. То,и кога ли са го броили неговите босове от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел,ама преди им беше нужен.Инвестираха много пари за избора му за президент,после още пари за разни провокации,после още и още пари да поддържат войските му на изкуствено дишане. И,всичкото това с една,единствена цел:да се отслаби максимално Русия,че да могат да и заграбят ресурсите,както правят това с африканските и азиатски държави. Да,ама не.Не се получи и сега Зеля е пътник. Пък той нека си се "възмущава", колкото си иска. Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е настоявал пред украинския президент Володимир Зеленски да не бъдат атакувани руските нефтопреработвателни заводи, но Киев не се е съобразил с исканията. „Не удряйте дизеловото гориво, защото има голям проблем – голям недостиг“, каза Тръмп пред журналисти. -- Ти му викаш не удряй, бе, а Зелю си прави оглушки.. Ех, Зелю, много си наивен, бе.. сега що ревеш, а?

    19:37 11.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    МАША Е КРАСАВИЦА
    .....
    МЕЧОКА И Е ОПАСЕН :)

    19:37 11.10.2026

  • 5 Абе другари

    11 5 Отговор
    А защо Zaарова позва капиталистически инстаграм.

    19:39 11.10.2026

  • 6 Дзак

    4 2 Отговор
    Той всъщност най-много има нужда от избори.

    Коментиран от #14

    19:40 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соваж бейби

    5 10 Отговор
    На Зелко му мина мандата ,да им назначат служебно правителство на украинците от САЩ и ЕС понеже им се даде голям заем ,докато им приключат войната мирно без повече жертви,милиони и да правят графика на сметката как и по какъв начин ще си плащат дълга.

    Коментиран от #12, #16

    19:43 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пожизнен диктатор

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Путин управлява от 26 години.Неговия мандат няма ли да изтича?

    Коментиран от #15, #17

    19:48 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Той от години е никой ,много пара и оръжие се даде на Украйна от САЩ и Европа без нашите пари са капитолирали за дни ,украинците нямат дума за нищо !Дойде момент за сметката Зели ни иска мир защото си помисли че ще продължи вечно това с милиардите ама до един момент.Просто наркомана не разбра кога да спре .

    19:49 11.10.2026

  • 15 м не

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Пожизнен диктатор":

    Руския народ му даде право да управлява доживот

    Коментиран от #19

    19:50 11.10.2026

  • 16 "Хепи Броколи "

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Наркозависимите са опасни и непредвидими и е нормално човек да се страхува от тях! А ти сега кажи , в огледалото почна ли да виждаш руснаците или засега са си /все още/ под леглото и в гардероба?

    Коментиран от #21

    19:50 11.10.2026

  • 17 Соваж бейби

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Пожизнен диктатор":

    Ти за Путин не бери грижа ,виж до къде доведе зелко украинският народ с лице към снената .

    Коментиран от #20, #36

    19:51 11.10.2026

  • 18 Анонимен

    1 2 Отговор
    Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    Коментиран от #45

    19:53 11.10.2026

  • 19 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "м не":

    Путин дойде на власт след преврат. А що се отнася това че народа го избира е много съмнително. Отделно той Хитлер народа му го избра и подържаше

    Коментиран от #23, #25, #26

    19:54 11.10.2026

  • 20 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Доведе го до там Русия да моли САЩ да го убеди и да се предаде

    19:55 11.10.2026

  • 21 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от ""Хепи Броколи "":

    Чуждия двор не ме вълнува, интересува ме положението в Европа имаме си доста проблеми заради санкциите ,оръжието и милиардите !Трябва да се сложи край и да си гледаме интереса и политиката в континента без Украйна.

    19:56 11.10.2026

  • 22 Политик коко

    2 1 Отговор
    Те са видели от руснаците,нали са братски народи... Впрочем и в България е така,само харчат пари за избори вместо да питат Митрофанова или го дер Лайен.

    19:58 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    всяка година ходя в Русия за по няколко месеца,и знам че над 80 процента от народа подкрепят Путин,другите 20 подкрепят политиката на Медведев

    Коментиран от #30

    20:04 11.10.2026

  • 26 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    какъв преврат ве,какво лъжеш

    Коментиран от #31

    20:05 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Аууу

    1 2 Отговор
    Дърта вещица обажда се като баба яга.

    20:07 11.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "хахахахха":

    Ами то който не го подкрепя обикновено или го вкарват в затвора или умира

    Коментиран от #32, #35, #37, #39

    20:08 11.10.2026

  • 31 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "хахахахха":

    Случайно да кажеш как приключи мандата на Елцин

    20:10 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да попитам

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Зелко ли нападна русия?

    Коментиран от #40

    20:22 11.10.2026

  • 37 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    на тези опорки и първолак няма да се върже,ама от хабна мотика като тебе не съм и очаквал друго ...

    20:22 11.10.2026

  • 38 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "хахахахха":

    Е тук сме на едно мнение. Чудя се обаче Хитлер или Путин е по обичан от народа си. Също така Лукашенко спечели със 96 процента а когато обявиха резултата нямаше един който да празнува и да се радва

    Коментиран от #41

    20:23 11.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да попитам":

    Последно Путин каза по телевизора.Мъй их не нападали. Ами нам напали.

    20:25 11.10.2026

  • 41 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    успокой се,ще посинееш от безсилие, всяка година съм в Русия и знам че руснаците обичат путин,кво толкова ви е яд бе мога да разбера

    Коментиран от #42, #44

    20:25 11.10.2026

  • 42 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "хахахахха":

    Колко пъти ще ми казваш че всяка година си в Русия

    Коментиран от #46

    20:26 11.10.2026

  • 43 ТАЯ КРАТНА

    0 1 Отговор
    Пак ли е на Бутилка Водка?

    20:52 11.10.2026

  • 44 ТИ НА МАКСУДА

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "хахахахха":

    РУСИЯ ЛИ ВИКАШ
    БРЕ ИЗДУХАНЯК ?

    Коментиран от #47, #48

    20:53 11.10.2026

  • 45 Ангажирана

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Към Алкохола .

    Пълен Руски Пияндурник е
    ЗАХАРОВА.

    20:54 11.10.2026

  • 46 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    докато не проумееш че руснаците подкрепят Путин и бе спреш да лъжеш

    20:55 11.10.2026

  • 47 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ТИ НА МАКСУДА":

    максуда е твоето работно място,макар че ме съмнява дори да си стъпвал във Варна,по скоро си някой джагал от Добрич

    20:56 11.10.2026

  • 48 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ТИ НА МАКСУДА":

    родом съм от Тула,а ти че си роден в някое гето си е твой проблем ...

    20:58 11.10.2026

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