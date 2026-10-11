Захарова: Зеленски намекна на украинците, че няма нужда от избори

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова обвини Владимир Зеленски, че с подбора си на думи в интервю за ABC News е намекнал, че украинците вече не е необходимо да избират президент.

Захарова обърна внимание, че в отговора си към Доналд Тръмп Зеленски е използвал английските думи choose и leader, а не elect и president. „Подтекстът е такъв: украинците са избрали лидер, защо да избират президент“, написа тя в Telegram.

По думите на Захарова това може да е резултат от непознаване на английския език, но може и да означава, че Зеленски съзнателно говори за избор на лидер, а не за президентски избори. Тя заяви още, че украинското ръководство води страната „към първобитнообщинния строй“.

Какво каза Зеленски

Коментарът на Захарова последва интервюто на Зеленски за американската програма This Week, излъчено на 11 октомври. В него украинският президент отговори на изявление на Доналд Тръмп от предходния ден, че на Украйна е необходим „нов президент“ и нов лидер, който да може да постигне споразумение за прекратяване на войната.

„С цялото ми уважение към президента Тръмп, това зависи от нашето общество и от нашия народ – да избере един или друг лидер“, каза Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и „Евронюз“.

В същото интервю той заяви, че Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на 60-дневно пълно прекратяване на огъня. Зеленски призова Тръмп да поиска това от Владимир Путин.

Според Зеленски провеждането на избори по време на война е затруднено не само от въпросите на сигурността, но и от украинското законодателство и необходимостта да бъде осигурена инфраструктура, която да позволи на гражданите да гласуват.

Източници: apnews.com, euronews.com, amp.dw.com