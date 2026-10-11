Захарова: Зеленски намекна на украинците, че няма нужда от избори

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова обвини Владимир Зеленски, че с подбора си на думи в интервю за ABC News е намекнал, че украинците вече не е необходимо да избират президент.
Захарова обърна внимание, че в отговора си към Доналд Тръмп Зеленски е използвал английските думи choose и leader, а не elect и president. „Подтекстът е такъв: украинците са избрали лидер, защо да избират президент“, написа тя в Telegram.
По думите на Захарова това може да е резултат от непознаване на английския език, но може и да означава, че Зеленски съзнателно говори за избор на лидер, а не за президентски избори. Тя заяви още, че украинското ръководство води страната „към първобитнообщинния строй“.
Какво каза Зеленски
Коментарът на Захарова последва интервюто на Зеленски за американската програма This Week, излъчено на 11 октомври. В него украинският президент отговори на изявление на Доналд Тръмп от предходния ден, че на Украйна е необходим „нов президент“ и нов лидер, който да може да постигне споразумение за прекратяване на войната.
„С цялото ми уважение към президента Тръмп, това зависи от нашето общество и от нашия народ – да избере един или друг лидер“, каза Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и „Евронюз“.
В същото интервю той заяви, че Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на 60-дневно пълно прекратяване на огъня. Зеленски призова Тръмп да поиска това от Владимир Путин.
Според Зеленски провеждането на избори по време на война е затруднено не само от въпросите на сигурността, но и от украинското законодателство и необходимостта да бъде осигурена инфраструктура, която да позволи на гражданите да гласуват.
Източници: apnews.com, euronews.com, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Атина Палада
Коментиран от #4
19:36 11.10.2026
3 Горски
19:37 11.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Атина Палада":МАША Е КРАСАВИЦА
.....
МЕЧОКА И Е ОПАСЕН :)
19:37 11.10.2026
5 Абе другари
19:39 11.10.2026
6 Дзак
Коментиран от #14
19:40 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Соваж бейби
Коментиран от #12, #16
19:43 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пожизнен диктатор
До коментар #10 от "Соваж бейби":Путин управлява от 26 години.Неговия мандат няма ли да изтича?
Коментиран от #15, #17
19:48 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соваж бейби
До коментар #6 от "Дзак":Той от години е никой ,много пара и оръжие се даде на Украйна от САЩ и Европа без нашите пари са капитолирали за дни ,украинците нямат дума за нищо !Дойде момент за сметката Зели ни иска мир защото си помисли че ще продължи вечно това с милиардите ама до един момент.Просто наркомана не разбра кога да спре .
19:49 11.10.2026
15 м не
До коментар #12 от "Пожизнен диктатор":Руския народ му даде право да управлява доживот
Коментиран от #19
19:50 11.10.2026
16 "Хепи Броколи "
До коментар #10 от "Соваж бейби":Наркозависимите са опасни и непредвидими и е нормално човек да се страхува от тях! А ти сега кажи , в огледалото почна ли да виждаш руснаците или засега са си /все още/ под леглото и в гардероба?
Коментиран от #21
19:50 11.10.2026
17 Соваж бейби
До коментар #12 от "Пожизнен диктатор":Ти за Путин не бери грижа ,виж до къде доведе зелко украинският народ с лице към снената .
Коментиран от #20, #36
19:51 11.10.2026
18 Анонимен
Коментиран от #45
19:53 11.10.2026
19 Соломон
До коментар #15 от "м не":Путин дойде на власт след преврат. А що се отнася това че народа го избира е много съмнително. Отделно той Хитлер народа му го избра и подържаше
Коментиран от #23, #25, #26
19:54 11.10.2026
20 Соломон
До коментар #17 от "Соваж бейби":Доведе го до там Русия да моли САЩ да го убеди и да се предаде
19:55 11.10.2026
21 Соваж бейби
До коментар #16 от ""Хепи Броколи "":Чуждия двор не ме вълнува, интересува ме положението в Европа имаме си доста проблеми заради санкциите ,оръжието и милиардите !Трябва да се сложи край и да си гледаме интереса и политиката в континента без Украйна.
19:56 11.10.2026
22 Политик коко
19:58 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хахахахха
До коментар #19 от "Соломон":всяка година ходя в Русия за по няколко месеца,и знам че над 80 процента от народа подкрепят Путин,другите 20 подкрепят политиката на Медведев
Коментиран от #30
20:04 11.10.2026
26 хахахахха
До коментар #19 от "Соломон":какъв преврат ве,какво лъжеш
Коментиран от #31
20:05 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Аууу
20:07 11.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Соломон
До коментар #25 от "хахахахха":Ами то който не го подкрепя обикновено или го вкарват в затвора или умира
Коментиран от #32, #35, #37, #39
20:08 11.10.2026
31 Соломон
До коментар #26 от "хахахахха":Случайно да кажеш как приключи мандата на Елцин
20:10 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да попитам
До коментар #17 от "Соваж бейби":Зелко ли нападна русия?
Коментиран от #40
20:22 11.10.2026
37 хахахахха
До коментар #30 от "Соломон":на тези опорки и първолак няма да се върже,ама от хабна мотика като тебе не съм и очаквал друго ...
20:22 11.10.2026
38 Соломон
До коментар #34 от "хахахахха":Е тук сме на едно мнение. Чудя се обаче Хитлер или Путин е по обичан от народа си. Също така Лукашенко спечели със 96 процента а когато обявиха резултата нямаше един който да празнува и да се радва
Коментиран от #41
20:23 11.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Соломон
До коментар #36 от "Да попитам":Последно Путин каза по телевизора.Мъй их не нападали. Ами нам напали.
20:25 11.10.2026
41 хахахахха
До коментар #38 от "Соломон":успокой се,ще посинееш от безсилие, всяка година съм в Русия и знам че руснаците обичат путин,кво толкова ви е яд бе мога да разбера
Коментиран от #42, #44
20:25 11.10.2026
42 Соломон
До коментар #41 от "хахахахха":Колко пъти ще ми казваш че всяка година си в Русия
Коментиран от #46
20:26 11.10.2026
43 ТАЯ КРАТНА
20:52 11.10.2026
44 ТИ НА МАКСУДА
До коментар #41 от "хахахахха":РУСИЯ ЛИ ВИКАШ
БРЕ ИЗДУХАНЯК ?
Коментиран от #47, #48
20:53 11.10.2026
45 Ангажирана
До коментар #18 от "Анонимен":Към Алкохола .
Пълен Руски Пияндурник е
ЗАХАРОВА.
20:54 11.10.2026
46 хахахахха
До коментар #42 от "Соломон":докато не проумееш че руснаците подкрепят Путин и бе спреш да лъжеш
20:55 11.10.2026
47 хахахахха
До коментар #44 от "ТИ НА МАКСУДА":максуда е твоето работно място,макар че ме съмнява дори да си стъпвал във Варна,по скоро си някой джагал от Добрич
20:56 11.10.2026
48 хахахахха
До коментар #44 от "ТИ НА МАКСУДА":родом съм от Тула,а ти че си роден в някое гето си е твой проблем ...
20:58 11.10.2026