Новото споразумение между Великобритания и Европейския съюз е изправено пред спор за университетските такси, който може да забави изпълнението на част от договореностите. Брюксел настоява студентите от държавите членки да получат достъп до британски университети срещу такси, близки до тези за британските граждани, докато правителството на Анди Бърнам твърди, че пакетът ще бъде приложен независимо от изхода на преговорите.

Договореностите, обявени след срещата на върха във Великобритания и ЕС, обхващат търговията с храни, свързването на системите за търговия с емисии и схема за младежка мобилност. Очаква се промените да започнат да действат през 2028 г., а необходимото законодателство да бъде внесено в британския парламент през тази седмица.

„Абсолютно ясно е, че няма условия, свързани със сделката“, заяви външният министър Ед Милибанд пред Би Би Си. По думите му датите за въвеждането на договореностите са определени и спорът за таксите няма да ги блокира.

Британските университети предупреждават за недостиг

След Брекзит студентите от ЕС обикновено плащат международни такси, които в някои случаи достигат 38 000 британски лири годишно. За британските студенти максималната такса е 9790 лири. Именно разликата между двете нива е в центъра на преговорите.

Дънкан Айвисън, вицеканцлер на Манчестърския университет, предупреди, че ако европейските студенти получат право да плащат местни такси, без допълнително финансиране, висшето образование може да губи около 500 милиона лири годишно.

„Ако не бъде направено нищо за компенсация или не бъде осигурено допълнително финансиране, това ще извади около 500 милиона лири от сектора на висшето образование“, каза Айвисън.

Според противници на сделката спорът не е само за цената на обучението. Те твърдят, че Брюксел може да забави прилагането на договореностите, докато Лондон не направи отстъпка по таксите. Проект на изявление до посланиците на ЕС е съдържал формулировка, че трите споразумения няма да предшестват приключването на преговорите за студентските такси.

Опозицията обвинява правителството в отстъпление

Бившият британски преговарящ за Брекзит лорд Фрост обвини Милибанд, че „се договаря с Брюксел, за да скрие истината от британския народ“. Лейбъристкият депутат и бивш министър Греъм Стрингър също заяви, че е „дълбоко наивно“ да се предполага, че сделката ще бъде изпълнена без отстъпки.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок призова Бърнам да обясни пред парламента какви ангажименти е поел. Тя заяви, че правителството може да прекара шест месеца в преговори, преди отново да капитулира пред Брюксел.

Найджъл Фараж обяви, че партията „Реформаторска Великобритания“ ще отмени цялото споразумение, ако спечели изборите. Междувременно кампанията Stay Out изчисли, че пакетът може да струва на британската хазна и бизнеса около 3 милиарда лири годишно. Правителствен източник отхвърли оценката като ненадеждна и заяви, че сделката може да добави 17 милиарда лири годишно към британската икономика.

Европейският съюз не даде публично разяснение дали прилагането на договореностите зависи от споразумение за таксите. Преговорите по този въпрос се очаква да продължат през следващите месеци, докато британското правителство подготвя законодателството за останалата част от пакета.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk, en.philenews.com