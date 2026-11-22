Великобритания трябва да обмисля връщане в Европейския съюз само ако блокът поеме по убедителен път към реформа и създаде по-добри условия за технологични иновации. Това заяви бившият британски премиер Тони Блеър в интервю за The Sunday Times.

„Не казвам, че трябва просто да се върнем и да се присъединим отново – това е строго условно“, каза Блеър, след като по думите му позицията му е била представена като безусловна подкрепа за повторно членство.

Бившият премиер, който беше сред най-видните противници на излизането на страната от ЕС, отново определи Брекзит като грешка. Той обаче подчерта, че днешният дебат е различен от този през 2016 г., когато британците гласуваха за напускане на съюза.

Технологиите са ключовото условие

Според Блеър Европа може да се движи в грешна посока по отношение на технологичните иновации. Той посочи, че не би било логично Великобритания да се върне в ЕС, ако едновременно с това съюзът възприема политика, която забавя развитието на технологичния сектор.

Блеър заяви, че Великобритания трябва да има амбиция да реформира ЕС, но и да е „готова да се оттегли от преговорите“, ако не бъдат постигнати приемливи условия. Наред с това страната трябва да укрепи собствената си икономика и технологичен сектор.

По думите му изкуственият интелект носи значителни възможности, но и сериозни рискове. Той го сравни с огън, който може да бъде използван както за полезни цели, така и да причини вреда, и предупреди, че Великобритания не разполага със същата динамика и енергия като някои други държави в бързо променящата се технологична среда.

Лондон и Брюксел обсъждат по-близки отношения

Изявлението на Блеър идва след ново споразумение между Лондон и Брюксел, договорено от премиера Анди Бърнам. То обхваща износа на британски храни, търговията с емисии и схема за младежки обмен.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви и дигитално партньорство между ЕС и Великобритания, включително в областта на изкуствения интелект и квантовите технологии. Тя заяви, че двете страни имат голям потенциал да разработват иновации заедно.

Бърнам заяви, че през следващите месеци Лондон и европейските му партньори ще проведат неформално обсъждане на възможните дългосрочни отношения. Той не обяви план за повторно членство в ЕС, а Блеър настоя, че подобна стъпка трябва да бъде обвързана с реформи в самия съюз.

През септември Блеър призова Великобритания да си постави цел за възстановяване на официалните отношения с ЕС в рамките на следващото десетилетие, но отново при условие, че съюзът се реформира и се превърне в по-конкурентоспособен глобален фактор.

Източници: bbc.co.uk, the-independent.com, theguardian.com