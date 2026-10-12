Ударите по украинската енергетика продължили след примирието

Украинският президент Володимир Зеленски е информирал председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за руски удари по енергийни обекти, извършени след обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Разговорът се е състоял на фона на атака с дрон „Шахед“ срещу електроцентрала в Киев и последвали удари по енергийни обекти в Харковска област.

„Точно преди разговора ни руснаците нанесоха удар с дрон „Шахед“ по електроцентрала в Киев и много райони бяха засегнати от прекъсвания на електрозахранването. По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше след изявлението на президента на САЩ за енергийно примирие“, заяви Зеленски.

По думите му надеждната подкрепа от партньорите е необходима за защитата на живота и за устойчивостта на Украйна. Той е благодарил на Фон дер Лайен за европейски транш от 1,24 млрд. евро за отбраната, който вече е постъпил в страната, както и за потвърденото отпускане на още около 3 млрд. евро военна помощ през следващата седмица.

Неясни параметри на енергийното примирие

Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили за незабавно енергийно примирие. Зеленски обаче заяви, че не е запознат с конкретно споразумение между Киев и Москва и очаква повече подробности.

Според „Украинская правда“, която цитира Axios, представител на Белия дом е уточнил, че под „енергийно примирие“ Тръмп първоначално разбира спиране на атаките срещу нефтопреработвателни заводи от двете страни. По думите му след това може да се стигне до договореност за прекратяване на ударите по електроцентрали и енергийни мрежи.

„В неделя президентът Тръмп обяви „енергийно примирие“ между Русия и Украйна, имайки предвид потенциално споразумение, според което всяка от страните ще прекрати атаките срещу нефтопреработвателните заводи“, е заявил представителят на Белия дом според Axios.

Това тълкуване се различава от очакването на Киев за прекратяване на руските удари срещу електроенергийната инфраструктура. Украински представител е казал пред Axios, че страната има един нефтопреработвателен завод, който не работи с пълен капацитет, докато Русия разполага с разширена мрежа от такива предприятия. „Ние внасяме дизелово гориво и газ. Нужно ни е руснаците да спрат да атакуват електропреносната ни мрежа“, е заявил той.

Киев и ЕС подготвят следващи стъпки

Зеленски и Фон дер Лайен са обсъдили бъдещите действия между Киев и Европейския съюз, включително координацията на подкрепата за Украйна. Украинският президент е съобщил, че екипите на двете страни ще работят по конкретни съвместни мерки.

По думите му Киев и Брюксел се подготвят за откриването на всички останали преговорни клъстери до края на годината. Междувременно руската страна не е коментирала публично обявеното от Тръмп енергийно примирие.

Източници: bta.bg, pravda.com.ua