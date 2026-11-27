Американските въоръжени сили са извадили от строя товарния кораб „Пасифик Арчър“ в Оманския залив, след като плавателният съд е напуснал иранското пристанище Бандар Абас. Според Централното командване на САЩ корабът, който плава под флага на Палау, е опитал да пробие наложената от Вашингтон блокада на Иран.

Военен самолет на САЩ е нанесъл удар с прецизно насочвани боеприпаси по кърмата на кораба. В резултат е била извадена от строя двигателната му система, съобщи Централното командване на САЩ. „Цивилният екипаж не е пострадал“, се посочва в изявлението.

Американската страна твърди, че екипажът е пренебрегнал многократни предупреждения, отправени преди плавателният съд да продължи през района. От Вашингтон не съобщават за ранени сред намиращите се на борда и не уточняват дали корабът е претърпял други повреди.

Шест кораба са извадени от строя

Централното командване заяви, че продължава да прилага морската блокада срещу Иран. По негови данни американските сили са отклонили 158 търговски кораба, които са изпълнили указанията им, докато шест плавателни съда са били извадени от строя заради отказ да се съобразят с тях.

Случаят с „Пасифик Арчър“ е част от поредица действия срещу търговски кораби в района на Оманския залив. На 7 ноември американските сили съобщиха за сходен удар по товарния кораб „Худа“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис. Тогава Вашингтон заяви, че плавателният съд многократно е пренебрегнал предупрежденията и е направил опит да наруши блокадата.

Американските власти призоваха корабите, които плават в Оманския залив и в подходите към Ормузкия проток, да спазват предупрежденията на американските сили. Иранските власти не са представили публична оценка за инцидента с „Пасифик Арчър“.

Източници: bta.bg, apnews.com