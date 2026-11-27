Лидерът на израелската опозиция Гади Айзенкот заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за правителство на националното единство с партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху. Двете страни са провели пет срещи през последните две седмици.

Айзенкот обвини „Ликуд“, че отказва отстъпки по ключови въпроси. Сред тях е настояването му в бъдещото правителство да не участват представители на твърдата линия.

„Ликуд“ не е показала готовност за напредък по същество

Така Айзенкот описа ситуацията в изявление в социалната мрежа „Екс“. Той заяви още, че според него представителите на партията на Нетаняху печелят време, докато изтече мандатът му за съставяне на правителство. Крайният срок е 6 декември.

Споразумения с две опозиционни партии

На фона на блокираните разговори с „Ликуд“ Айзенкот съобщи за напредък с други политически сили. Партията му „Яшар“ е подписала коалиционно споразумение с „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман и с ляволибералната партия „Демократите“, ръководена от Яир Голан.

Айзенкот посочи, че преговорите продължават и с трета опозиционна партия. Възможността за включване на „Бейахад“, формация, свързвана с бившия премиер Нафтали Бенет, също е част от обсъжданията в опозиционния блок.

Военната служба остава основен спор

Един от най-трудните въпроси са отношенията с ултраортодоксалните партии, които доскоро бяха част от политическия лагер на Нетаняху. Те настояват за широки изключения от военна служба за ултраортодоксалните евреи.

Айзенкот, който е бивш началник на Генералния щаб на израелската армия, настоява за задължителна военна служба за всички граждани. Разминаването по този въпрос усложнява възможността за коалиция, която да събере парламентарно мнозинство.

Друг обсъждан вариант е правителство на малцинството, което да разчита на подкрепа или въздържане от страна на арабски партии в парламента. Този сценарий обаче остава политически несигурен.

Как се стигна до мандата

Нетаняху и съюзниците му не успяха да запазят парламентарното си мнозинство след изборите, произведени през октомври. Президентът Ицхак Херцог възложи първия мандат за съставяне на правителство на Айзенкот, след като партиите, подкрепящи опозиционния лидер, получиха повече препоръки от тези зад Нетаняху.

Айзенкот разполага до 6 декември да представи правителство. При неуспех той може да поиска допълнителен срок от президента, а ако не бъде сформиран кабинет, страната може да се насочи към нови парламентарни избори. Според израелски медии опозиционният лидер възнамерява да продължи разговорите в оставащите дни, въпреки липсата на пробив с „Ликуд“.

Източници: bta.bg, timesofisrael.com, aa.com.tr