Русия обвини Латвия, че създава „изкуствени пречки“ пред транзита на руско зърно към световните пазари. Москва заяви, че ограниченията създават допълнителни рискове за глобалната продоволствена сигурност.

Обвиненията бяха отправени от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. „Латвия създава изкуствени пречки пред транзита на руско зърно за световните пазари“, заяви тя, цитирана от Ройтерс.

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По думите на Захарова латвийските власти проверяват руските пратки за зърно за предполагаем произход от открадната украинска селскостопанска продукция и търсят възможности да забранят изцяло транзита на руско зърно през страната.

Захарова обвини също Латвия и останалите балтийски държави, че позволяват на украински дронове да прелитат през въздушното им пространство, за да атакуват руски цели. Руското външно министерство не представи доказателства в подкрепа на това твърдение.

Проверките на зърното бяха затегнати

Спорът възниква на фона на засилени латвийски проверки на транзитните пратки. През септември парламентът на страната одобри по-строг контрол върху зърното от трети държави, за да се установява дали товарите не произхождат от окупирани украински територии.

През първите десет месеца на 2026 г. през Латвия са транзитирани 1,115 милиона тона руско зърно. Количеството е 3,1 пъти по-голямо спрямо същия период на 2025 г., което допълнително засили дебата в страната за произхода на пратките и ролята на латвийските пристанища.

Латвия вече забранява вноса на руски и беларуски селскостопански продукти и фуражи на вътрешния си пазар. Новите проверки се прилагат и за товари, които само преминават през страната, без да се продават на пазара на Европейския съюз.

Международна схема за проверка на произхода

През октомври Великобритания, Украйна и Латвия подписаха меморандум за разширяване на международната схема за проверка на произхода на зърното. Целта е да се проследяват доставки, които може да са произведени в окупирани украински райони и да са представяни като руска продукция.

Отделно от двустранните обвинения за зърното, руското външно министерство свърза Латвия и с твърдения за украински атаки с дронове. В публикуваното изявление не са посочени конкретни полети, маршрути или доказателства, които да потвърждават това твърдение.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com, hromadske.ua