Пожарът в нефтен терминал в Ростовска област продължава трети ден

Пожарът в нефтоналивния терминал НЗНП в Ростовска област на Русия продължава след атаката с безпилотници в нощта на 10 октомври. Украинската правда съобщава за инцидента, позовавайки се на руския канал Astra.

Местни руски канали са публикували видеа от огъня, като са представили твърдението, че „горят тръстики“. OSINT анализът на Astra обаче посочва, че на кадрите се вижда нефтоналивният терминал на Новошахтинския завод за нефтопродукти, който е бил атакуван два дни по-рано.

Още новини от Украйна

Пожарът е свързан с атаката от 10 октомври

Според информацията, цитирана от Украинската правда, в нощта на 10 октомври безпилотници са атакували терминала в Ростовска област, след което на обекта е избухнал мащабен пожар. В последващите видеа местни руски източници не посочват терминала, но анализът на публикуваните кадри свързва огъня именно с него.

Към момента няма посочено официално потвърждение от руските власти, че горящият обект е нефтоналивният терминал НЗНП. Потвърдено е единствено, че след атаката в района е възникнал пожар, докато идентификацията на терминала се основава на OSINT анализ на изображенията и видеата.