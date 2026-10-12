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Пожарът в нефтен терминал в Ростовска област продължава трети ден
  Тема: Украйна

Пожарът в нефтен терминал в Ростовска област продължава трети ден

12 Октомври, 2026 04:25, обновена 12 Октомври, 2026 04:27 438 1

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Обектът е бил атакуван с безпилотници в нощта на 10 октомври. Местни руски канали твърдят, че горят тръстики, но OSINT анализ свързва огъня с терминала

Пожарът в нефтен терминал в Ростовска област продължава трети ден - 1
Снимка: Telegram-канал &quot;Ростов главный&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът в нефтоналивния терминал НЗНП в Ростовска област на Русия продължава след атаката с безпилотници в нощта на 10 октомври. Украинската правда съобщава за инцидента, позовавайки се на руския канал Astra.

Местни руски канали са публикували видеа от огъня, като са представили твърдението, че „горят тръстики“. OSINT анализът на Astra обаче посочва, че на кадрите се вижда нефтоналивният терминал на Новошахтинския завод за нефтопродукти, който е бил атакуван два дни по-рано.

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Пожарът е свързан с атаката от 10 октомври

Според информацията, цитирана от Украинската правда, в нощта на 10 октомври безпилотници са атакували терминала в Ростовска област, след което на обекта е избухнал мащабен пожар. В последващите видеа местни руски източници не посочват терминала, но анализът на публикуваните кадри свързва огъня именно с него.

Към момента няма посочено официално потвърждение от руските власти, че горящият обект е нефтоналивният терминал НЗНП. Потвърдено е единствено, че след атаката в района е възникнал пожар, докато идентификацията на терминала се основава на OSINT анализ на изображенията и видеата.


Русия
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  • 1 Е какво да гори в блата?

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    Тръстики, разбира се.

    05:22 12.10.2026

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