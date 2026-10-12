Над 200 вторични труса след земетресението в Панама

Над 200 вторични труса са регистрирани в Панама след земетресението с магнитуд 7,7, което разтърси страната в петък. Трусовете продължават, но силата им намалява, а интервалите между тях се увеличават, съобщи директорът на Института по геонауки към Университета на Панама Нестор Луке.

„Вече сме регистрирали над 200 вторични труса и те продължават, но магнитудът им намалява, а интервалите между тях се удължават“, заяви Нестор Луке.

Земетресението е нанесло щети на стотици жилища и инфраструктура в централните провинции на страната. По първоначални данни близо 900 жилища са повредени, а най-малко 27 души са ранени. Няма съобщения за загинали, но оценката на щетите може да се увеличи при проверките в по-отдалечени райони.

До 100 милиона долара за възстановяване

Правителството обяви извънредно положение, което ще позволи отпускането на до 100 милиона долара за помощи. Според панамското министерство на икономиката това няма да доведе до надхвърляне на поставената цел за бюджетен дефицит от 3,5 процента от брутния вътрешен продукт през 2026 г.

САЩ са обещали на Панама 5 милиона долара помощ. Американски екип от 20 души ще съдейства при спасителните операции и при оценката на състоянието на инфраструктурата, заяви посланикът на САЩ в страната Кевин Марино Кабрера.

Повредени са пътища и мостове

Президентът Хосе Раул Мулино посети засегнатите райони, където беше доставена хуманитарна помощ. Той призова за спешни ремонти на пътищата и мостовете, за да се улеснят спасителните и възстановителните дейности.

Най-малко 14 моста са повредени в провинциите Верагуас и Лос Сантос. Учебните занятия в цялата страна са отменени в понеделник.

Земетресението не е засегнало корабните операции през Панамския канал, съобщи управата на съоръжението.

Източници: bta.bg, investing.com