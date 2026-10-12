Франция разработва дрон с ИИ, Русия трупа ракети Х-БД

Франция разработва два ударни дрона, замислени като свои аналози на иранските „Шахед“, докато Русия може да разполага с около 32 нови далекобойни ракети Х-БД. И при двата проекта става дума за оръжия с голям обсег, предназначени да увеличат възможностите за удари извън непосредствената зона на бойните действия.

Френската компания Harmattan AI работи по дрона IRIFI, който според разработчика ще има обсег до 2000 километра. Машината ще използва двигатели с вътрешно горене и технологии с изкуствен интелект за автономно насочване. Очакваната точност на попадение е около 1 метър.

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„Това е на нивото на крилатите ракети Storm Shadow и SCALP-EG“, посочва Defense Express в оценка на заявените характеристики. Очаква се един оператор да може да управлява няколко IRIFI на големи разстояния. Все още обаче няма обявен срок, в който дронът ще бъде готов за бойно използване.

Франция поръчва първа партида Durandal

Паралелно с IRIFI се разработва и Durandal. Той ще развива скорост до 400 км/ч и ще има обсег до 500 километра. Бойната му глава ще тежи до 40 килограма, а предназначението му е да поразява командни пунктове, складове и позиции на противовъздушната отбрана.

И двата дрона са проектирани като еднопосочни ударни системи и не са предназначени да се връщат в района на излитане. Френските военни вече са поръчали първа партида Durandal през януари, но не е посочено кога ще започнат доставките и в какъв обем.

Русия може да има 32 ракети Х-БД

Ракетата Х-БД, известна и като „Изделие 506“, е с деклариран обсег до 6500 километра и трябва да бъде интегрирана в стратегическите бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160М. Според британския аналитичен институт RUSI авторът Сидхарт Каушал допуска, че ракетата може да бъде използвана за удари на много големи разстояния, включително срещу цели в Съединените щати.

По данни, цитирани от Defense Express от публикация на „Милитарний“, руската стратегическа авиация е трябвало да получи по 16 ракети Х-БД през 2024 и 2026 г. При цена от 4,5 милиона долара за брой това би означавало общо 32 ракети, ако доставките са изпълнени.

Анализаторите не изключват Москва да използва Х-БД при удари срещу Украйна. В същото време се допуска ракетите да бъдат запазени като стратегически резерв за евентуален пряк конфликт между Русия и НАТО. Подготовката на руските Ту-95МС и Ту-160 за ракетни удари вече може да бъде проследявана от американските сили, а това според анализа създава риск за базите „Енгелс“ и „Оленя“ при сценарий на ядрена ескалация.

По-малко Ту-95МС за руската авиация

Оценката за ракетния запас идва на фона на съкращаването на руския флот от стратегически бомбардировачи. След катастрофата на Ту-95МС в Амурска област на 29 септември Иван Киричевски от Defense Express заяви, че „на хартия“ Русия вероятно разполага с не повече от 45 самолета от този тип. По думите му реално летящите машини са около 36, при 60 в началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Източници: unian.net