ЕС обсъжда близо 1600 нови санкции срещу Русия

Външните министри на Европейския съюз обсъждат включването на близо 1600 лица и организации в санкционния списък срещу Русия. Заседанието на Съвета по външни работи се провежда в Люксембург, а основните теми са руската война срещу Украйна, хибридните действия на Москва и допълнителният натиск върху руските власти.

Официалният дневен ред предвижда министрите да обсъдят „реакцията на ЕС на засилващите се хибридни действия на Русия“ и подкрепата за Украйна. В разговорите ще участва украинският външен министър Андрий Сибига.

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Преди началото на заседанието министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цою за атаките с дронове в Черно море.

77 предложения заради изборите в окупираните територии

В подготвяния санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за руската Дума през септември. Сред тях са кандидати, участвали във вота в незаконно окупирани украински територии.

Миналата седмица дипломат от Брюксел е заявил, че държавите членки трябва да бъдат по-активни в идентифицирането на извършителите на хибридни руски атаки. След това те трябва да предложат конкретни лица и юридически лица за включване в санкционни режими. Твърдението е цитирано от Българското национално радио.

Обсъждат и руските дипломати

Министрите ще разгледат възможността за намаляване на броя на руските дипломати в страните от ЕС. Европейски източници, цитирани от БНР, посочват още, че е близо постигането на споразумение за визови ограничения спрямо бивши руски бойци в Украйна.

Отделна тема в дневния ред е ситуацията в Иран, включително въпросът за свободата на корабоплаването. Съветът по външни работи ще обсъди и други аспекти на обстановката в Близкия изток.

Предложенията за санкции предстои да бъдат обсъдени от държавите членки. Информацията за очакваното разширяване на списъка не означава, че всички посочени мерки вече са окончателно приети.

Източници: bnrnews.bg