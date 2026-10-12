ЕС обсъжда близо 1600 нови санкции срещу Русия

Външните министри на Европейския съюз обсъждат включването на близо 1600 лица и организации в санкционния списък срещу Русия. Заседанието на Съвета по външни работи се провежда в Люксембург, а основните теми са руската война срещу Украйна, хибридните действия на Москва и допълнителният натиск върху руските власти.
Официалният дневен ред предвижда министрите да обсъдят „реакцията на ЕС на засилващите се хибридни действия на Русия“ и подкрепата за Украйна. В разговорите ще участва украинският външен министър Андрий Сибига.
Преди началото на заседанието министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цою за атаките с дронове в Черно море.
77 предложения заради изборите в окупираните територии
В подготвяния санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за руската Дума през септември. Сред тях са кандидати, участвали във вота в незаконно окупирани украински територии.
Миналата седмица дипломат от Брюксел е заявил, че държавите членки трябва да бъдат по-активни в идентифицирането на извършителите на хибридни руски атаки. След това те трябва да предложат конкретни лица и юридически лица за включване в санкционни режими. Твърдението е цитирано от Българското национално радио.
Обсъждат и руските дипломати
Министрите ще разгледат възможността за намаляване на броя на руските дипломати в страните от ЕС. Европейски източници, цитирани от БНР, посочват още, че е близо постигането на споразумение за визови ограничения спрямо бивши руски бойци в Украйна.
Отделна тема в дневния ред е ситуацията в Иран, включително въпросът за свободата на корабоплаването. Съветът по външни работи ще обсъди и други аспекти на обстановката в Близкия изток.
Предложенията за санкции предстои да бъдат обсъдени от държавите членки. Информацията за очакваното разширяване на списъка не означава, че всички посочени мерки вече са окончателно приети.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #19, #55
06:01 12.10.2026
2 Тия
Коментиран от #59
06:03 12.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД КАТО УКРАИНА СПРЯ МЕТАЛУРГИЯТА :)
....
ПРЕВОЗА ОТ КИТАЙ НЕ Е ИЗГОДЕН ЗАРАДИ ЗАСТРАХОВКИТЕ НА КОРАБИ КОИТО СКОЧИХА :)
.....
КВО Е ПЕРНИШКИ ВИНКЕЛ БЕЗ ВИНКЕЛ ? РИЦАР БЕЗ МЕЧ :)
06:04 12.10.2026
4 Йосиф Весериьнович
06:04 12.10.2026
5 Те тия санкции
Коментиран от #8
06:05 12.10.2026
6 мхм
06:06 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
СКОРО ЩЕ РЕЦИТИРАМ СМИРНЕНСКИ НА
ФОНА НА ГОРЯЩИЯ БРЮКСЕЛ :)
Коментиран от #70
06:09 12.10.2026
11 Ама така де
Коментиран от #25
06:10 12.10.2026
12 ХА ХАХА
06:11 12.10.2026
13 Смех бате
Коментиран от #15
06:11 12.10.2026
14 Смех бате
06:11 12.10.2026
15 Запознат
До коментар #13 от "Смех бате":До тогава няма да има такова нещо като русия.Даже в учебника по история.
Коментиран от #17
06:13 12.10.2026
16 Доктор Гълъбова
06:14 12.10.2026
17 Орешник
До коментар #15 от "Запознат":Да вярно че няма да я има..........в сегашните и граници доста по разширена ще е!
Коментиран от #20
06:16 12.10.2026
18 Пущиня(к)
06:17 12.10.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Факти":Поговорката е луд умора няма.... Или русофобията е мярка за глупост, равняваща се на 1 кая....
06:18 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Руски
А какво прави там?
Гледа надолу, как на дъното гние Русия.
06:25 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Върховната май се отказа
До коментар #11 от "Ама така де":и явно вместо руските ще праща 300 млд. от ЕС ресурсите депозирани в швейцарските банки, на Зеленски.
06:27 12.10.2026
26 Нормално
06:28 12.10.2026
27 Още Руски
– Е, и какво стана? Успяха ли?
– Не, разбира се! Русия гордо продължава да лежи по гръб.
06:28 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дядо Дони
06:31 12.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бай Тошо
– На Запад хората живеят в непрестанен стрес. Имат инфлация, безработица, криза и фалити. Постоянно са на ръба на пропастта!
Малкият Румен Радев вдига ръка:
– Госпожо, а вярно ли е, че нашата цел е да ги настигнем и да ги изпреварим?
06:34 12.10.2026
32 Путин
– Кажете честно, как се справяте с икономиката? Всички тези пакети от санкции от страна на Запада не разрушиха ли напълно пазара ви?
Говорителят се усмихва снизходително, оправя си очилата и отговаря гордо:
– Глупости! Санкциите изобщо не ни влияят. Те само ни правят по-силни! Ето, например, благодарение на политиката за внос на аналози, нашият военно-промишлен комплекс работи на пълни обороти. Автомобилната ни индустрия процъфтява, а в магазините имаме абсолютно всичко!
Журналистът обаче не се отказва:
– Добре де, а защо тогава доларът на черния пазар вече е 200 рубли, по рафтовете има само китайски стоки с преналепени етикети, а цената на маслото скочи двойно?
Говорителят го поглежда строго и отсича:
– Вижте какво, младежо... Ние тук се занимаваме с глобална геополитика, а вие ме питате за някакви си битови проблеми на хората, които живеят в страната!
06:36 12.10.2026
33 точка
06:38 12.10.2026
34 Сатана Z
– Братле, Западът е пред пълен разпад! Там е пълен хаос, инфлация, моралният упадък е повсеместен, а доларът и еврото скоро няма да струват и хартията, на която са отпечатани! Рублата е бъдещето, а Русия е истинският рай на земята!
Другият го поглежда, замисля се и го пита:
– Добре де, като е толкова хубаво там, защо синът ти учи в Лондон, дъщеря ти живее в Париж, а ти си държиш спестяванията в евро?
Русофилът го изглежда кръвнишки и отсича:
– Ей, аман от доносници! Те са там на специална мисия – да разрушават Гнилия Запад отвътре!
06:40 12.10.2026
35 Троловете се събудиха
06:40 12.10.2026
36 Тия
– В отговор на агресивните и незаконни действия на Запада, Русия налага огледални и изключително болезнени контрасанкции!
Журналист пита:
– И какви са те?
– Забраняваме на всички американски конгресмени и европейски депутати да почиват в Сибир, да си държат спестяванията в рубли в Сбербанк и да си купуват тристайни апартаменти в Норилск!
Коментиран от #61
06:41 12.10.2026
37 Бяла Лада
– Извинете, вярно ли е, че заради санкциите новите модели коли се произвеждат без въздушни възглавници, без ABS и без автоматични стъкла?
– Абсолютно вярно! – гордо отвръща продавачът.
– Е, добре де, а каква е тогава безопасността на тази кола?
– Много проста – вградили сме икона на таблото и в комплекта има пет литра светена вода!
06:42 12.10.2026
38 Орешник
– Чу ли? Наложиха ни нов пакет от санкции. Сега вече е абсолютно забранено да се изнасят за Русия високотехнологични компоненти, микрочипове и луксозни стоки!
– Ужас! Това е направо катастрофа!
– Е, защо? Ти да не би да правиш космически ракети или да караш последен модел Ферари?
– Не, бе, човек... Притеснявам се, че нашите в отговор пак ще забранят вноса на европейски сирена и лекарства!
06:43 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Артилерист
06:44 12.10.2026
41 Фабриката за лъжи ЦРУ
06:45 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дръта чанта
06:49 12.10.2026
45 СЗО предупреждава:
Коментиран от #49
06:51 12.10.2026
46 Интересно
06:59 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Луд умира няма,
07:01 12.10.2026
49 Волгин и Костадинов
До коментар #45 от "СЗО предупреждава:":са плешиви
07:02 12.10.2026
50 Методи
07:03 12.10.2026
51 Жеро
07:07 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 НАФАТАТА ПО 3 ЮРО
07:10 12.10.2026
54 Перко
за Брюксел? Крадци на животи!
07:11 12.10.2026
55 Човек трябва да си вземе неплатен отпуск
До коментар #1 от "Факти":да ги прочете всичките-))
07:15 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:17 12.10.2026
58 Факт
07:17 12.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ДАГИ ИЗМЕТЕМ
07:19 12.10.2026
61 Мнооого
До коментар #36 от "Тия":Ты по. Но това е нивото на сегашнята европка
07:20 12.10.2026
62 КАЯ И УРСУЛА
07:23 12.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 НА тези двете
07:26 12.10.2026
66 А ДАЛИ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ
07:26 12.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 стоян георгиев
07:27 12.10.2026
69 Европейско 🚾
Остава само да видим кога ще каже БУМ и европейските овце ще се събудят и ще наритат господарите си.Споко, гладът е по силен от тока.
07:28 12.10.2026
70 именно
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Скоро пак руснаците ще дойдат и ще викат быстро, быстро в някое бистро!
07:28 12.10.2026
71 факти
07:29 12.10.2026
72 Маринов
Колкото до мислите за редуциране на руските дипломати в ЕС, нали знаете, че ще се редуцират и техните. Обикновено първо се гонят определени лица, а после се редуцират бройките. Този път ще си отидат разузнавачи на прикритие и техните бройки. И от двете страни. И ще има ограничения за движението им и за двете страни. Новата студената война в Европа ще стане ледена. А както споменава руски политик, със своите 250 млрд евро подаръци за Киев, Западът не е помагач, с съучастник в тази война, заедно до Окраина. Нещата се бутат към европейска война. Дано не съм прав.
07:30 12.10.2026
73 Механик
Както и да обърна внимание на всички ви, че хората които постоянно постъпват по един и същи начин, но всеки път очакват различен резултат се наричат....ха познайте как.
07:33 12.10.2026
74 ГОЛЯМОТО ИЗТОЧВАНЕ НА ЕВРОПА
07:33 12.10.2026
75 Тролска мрежа Мирчефф
07:34 12.10.2026
76 това добре
07:34 12.10.2026
77 Софиянец
Докато си отговаряте, вдигнете тост за Русия, мощта на руското оръжие и силата на руския дух
07:34 12.10.2026
78 Ццц
До коментар #64 от "Факти цензурата":И като пишат плюсове и минуси какво? Самият факт, че мислиш различно от бозайниците от разред "русофоби" е добра новина за тебе! Прави те човек, а не човекоподобен!
07:36 12.10.2026
79 Факти 🚾
07:39 12.10.2026