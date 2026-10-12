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ЕС обсъжда близо 1600 нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

ЕС обсъжда близо 1600 нови санкции срещу Русия

12 Октомври, 2026 05:58 1 625 79

  • санкции срещу русия-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • украйна-
  • хибридни атаки

В списъка са предложени и 77 вписвания, свързани с изборите за руската Дума, включително кандидати от окупирани украински територии

ЕС обсъжда близо 1600 нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Външните министри на Европейския съюз обсъждат включването на близо 1600 лица и организации в санкционния списък срещу Русия. Заседанието на Съвета по външни работи се провежда в Люксембург, а основните теми са руската война срещу Украйна, хибридните действия на Москва и допълнителният натиск върху руските власти.

Официалният дневен ред предвижда министрите да обсъдят „реакцията на ЕС на засилващите се хибридни действия на Русия“ и подкрепата за Украйна. В разговорите ще участва украинският външен министър Андрий Сибига.

Още новини от Украйна

Преди началото на заседанието министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цою за атаките с дронове в Черно море.

77 предложения заради изборите в окупираните територии

В подготвяния санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за руската Дума през септември. Сред тях са кандидати, участвали във вота в незаконно окупирани украински територии.

Миналата седмица дипломат от Брюксел е заявил, че държавите членки трябва да бъдат по-активни в идентифицирането на извършителите на хибридни руски атаки. След това те трябва да предложат конкретни лица и юридически лица за включване в санкционни режими. Твърдението е цитирано от Българското национално радио.

Обсъждат и руските дипломати

Министрите ще разгледат възможността за намаляване на броя на руските дипломати в страните от ЕС. Европейски източници, цитирани от БНР, посочват още, че е близо постигането на споразумение за визови ограничения спрямо бивши руски бойци в Украйна.

Отделна тема в дневния ред е ситуацията в Иран, включително въпросът за свободата на корабоплаването. Съветът по външни работи ще обсъди и други аспекти на обстановката в Близкия изток.

Предложенията за санкции предстои да бъдат обсъдени от държавите членки. Информацията за очакваното разширяване на списъка не означава, че всички посочени мерки вече са окончателно приети.

Източници: bnrnews.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    32 72 Отговор
    ЕССР обсъжда близо 1600 нови санкции срещу Русия

    Коментиран от #19, #55

    06:01 12.10.2026

  • 2 Тия

    71 71 Отговор
    са тъпи и упорити !

    Коментиран от #59

    06:03 12.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 67 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ СЕ УВЕЛИЧИХА КРАЖБИТЕ НА СТАРО ЖЕЛЯЗО
    СЛЕД КАТО УКРАИНА СПРЯ МЕТАЛУРГИЯТА :)
    ....
    ПРЕВОЗА ОТ КИТАЙ НЕ Е ИЗГОДЕН ЗАРАДИ ЗАСТРАХОВКИТЕ НА КОРАБИ КОИТО СКОЧИХА :)
    .....
    КВО Е ПЕРНИШКИ ВИНКЕЛ БЕЗ ВИНКЕЛ ? РИЦАР БЕЗ МЕЧ :)

    06:04 12.10.2026

  • 4 Йосиф Весериьнович

    51 56 Отговор
    Кайчето тропа с краче нервно ,споко бе кайче той рамене няма!

    06:04 12.10.2026

  • 5 Те тия санкции

    66 57 Отговор
    са срещу самия ЕС. Нарочно съсипват ЕС.

    Коментиран от #8

    06:05 12.10.2026

  • 6 мхм

    74 45 Отговор
    Тия що не вземат да помислят малко как да подобрят живота на гражданите на ЕС. Само санкции са им в главите и от време на време мита и данъци.

    06:06 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    53 47 Отговор
    ВЧЕРА 20 000 ФРАНЦУЗИ ИЗПЯХА КАТЮША НА ФРЕНСКИ В ПАРИЖ
    ......
    СКОРО ЩЕ РЕЦИТИРАМ СМИРНЕНСКИ НА
    ФОНА НА ГОРЯЩИЯ БРЮКСЕЛ :)

    Коментиран от #70

    06:09 12.10.2026

  • 11 Ама така де

    60 39 Отговор
    Накрая пак ще стигнете до руските ресурси. Но, през американски и еврейски посредници и на тройни цени.

    Коментиран от #25

    06:10 12.10.2026

  • 12 ХА ХАХА

    6 33 Отговор
    Караул.

    06:11 12.10.2026

  • 13 Смех бате

    49 33 Отговор
    2358 година , ЕС обсъжда 57834566 пакет санкции срещу Русия .....

    Коментиран от #15

    06:11 12.10.2026

  • 14 Смех бате

    56 30 Отговор
    И това ако не е дебилизъм .....здраве му кажи

    06:11 12.10.2026

  • 15 Запознат

    55 53 Отговор

    До коментар #13 от "Смех бате":

    До тогава няма да има такова нещо като русия.Даже в учебника по история.

    Коментиран от #17

    06:13 12.10.2026

  • 16 Доктор Гълъбова

    27 51 Отговор
    Ми не! Няма цяр за това състояние на пациента!

    06:14 12.10.2026

  • 17 Орешник

    34 49 Отговор

    До коментар #15 от "Запознат":

    Да вярно че няма да я има..........в сегашните и граници доста по разширена ще е!

    Коментиран от #20

    06:16 12.10.2026

  • 18 Пущиня(к)

    19 25 Отговор
    Тва колко пакета праи?

    06:17 12.10.2026

  • 19 Европеец

    41 49 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Поговорката е луд умора няма.... Или русофобията е мярка за глупост, равняваща се на 1 кая....

    06:18 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руски

    35 33 Отговор
    От времето на СССР слушам, как Западът е на ръба на пропастта!
    А какво прави там?
    Гледа надолу, как на дъното гние Русия.

    06:25 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Върховната май се отказа

    15 12 Отговор

    До коментар #11 от "Ама така де":

    и явно вместо руските ще праща 300 млд. от ЕС ресурсите депозирани в швейцарските банки, на Зеленски.

    06:27 12.10.2026

  • 26 Нормално

    11 12 Отговор
    Подобни новини само ме радват.

    06:28 12.10.2026

  • 27 Още Руски

    6 25 Отговор
    – От векове Западът се опитва да постави Русия на колене!...
    – Е, и какво стана? Успяха ли?
    – Не, разбира се! Русия гордо продължава да лежи по гръб.

    06:28 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дядо Дони

    18 3 Отговор
    Не се претиснявайте ще има дизел за всички аз много обичам да печеля долари.

    06:31 12.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Тошо

    11 11 Отговор
    Учителка в училище обяснява на децата:
    – На Запад хората живеят в непрестанен стрес. Имат инфлация, безработица, криза и фалити. Постоянно са на ръба на пропастта!
    Малкият Румен Радев вдига ръка:
    – Госпожо, а вярно ли е, че нашата цел е да ги настигнем и да ги изпреварим?

    06:34 12.10.2026

  • 32 Путин

    4 18 Отговор
    В Москва се провежда голяма пресконференция на високо равнище. Журналист от голяма западна медия задава въпрос на официалния говорител:
    – Кажете честно, как се справяте с икономиката? Всички тези пакети от санкции от страна на Запада не разрушиха ли напълно пазара ви?
    Говорителят се усмихва снизходително, оправя си очилата и отговаря гордо:
    – Глупости! Санкциите изобщо не ни влияят. Те само ни правят по-силни! Ето, например, благодарение на политиката за внос на аналози, нашият военно-промишлен комплекс работи на пълни обороти. Автомобилната ни индустрия процъфтява, а в магазините имаме абсолютно всичко!
    Журналистът обаче не се отказва:
    – Добре де, а защо тогава доларът на черния пазар вече е 200 рубли, по рафтовете има само китайски стоки с преналепени етикети, а цената на маслото скочи двойно?
    Говорителят го поглежда строго и отсича:
    – Вижте какво, младежо... Ние тук се занимаваме с глобална геополитика, а вие ме питате за някакви си битови проблеми на хората, които живеят в страната!

    06:36 12.10.2026

  • 33 точка

    16 1 Отговор
    Тези продължават да павират пътят на войната с нови павета санкции. Той е вече скоростна магистрала.

    06:38 12.10.2026

  • 34 Сатана Z

    3 12 Отговор
    Срещат се двама приятели. Единият – запален русофил, гордо обяснява:
    – Братле, Западът е пред пълен разпад! Там е пълен хаос, инфлация, моралният упадък е повсеместен, а доларът и еврото скоро няма да струват и хартията, на която са отпечатани! Рублата е бъдещето, а Русия е истинският рай на земята!
    Другият го поглежда, замисля се и го пита:
    – Добре де, като е толкова хубаво там, защо синът ти учи в Лондон, дъщеря ти живее в Париж, а ти си държиш спестяванията в евро?
    Русофилът го изглежда кръвнишки и отсича:
    – Ей, аман от доносници! Те са там на специална мисия – да разрушават Гнилия Запад отвътре!

    06:40 12.10.2026

  • 35 Троловете се събудиха

    18 3 Отговор
    И изведнъж, под всеки коментар който не е в правата линия възпяваща ЕС, се появиха минуси. Много минуси.

    06:40 12.10.2026

  • 36 Тия

    5 17 Отговор
    Европа и САЩ обявяват поредния пакет от санкции. Руското правителство веднага излиза с официално изявление:
    – В отговор на агресивните и незаконни действия на Запада, Русия налага огледални и изключително болезнени контрасанкции!
    Журналист пита:
    – И какви са те?
    – Забраняваме на всички американски конгресмени и европейски депутати да почиват в Сибир, да си държат спестяванията в рубли в Сбербанк и да си купуват тристайни апартаменти в Норилск!

    Коментиран от #61

    06:41 12.10.2026

  • 37 Бяла Лада

    4 13 Отговор
    Влиза клиент в руски автосалон и пита продавача:
    – Извинете, вярно ли е, че заради санкциите новите модели коли се произвеждат без въздушни възглавници, без ABS и без автоматични стъкла?
    – Абсолютно вярно! – гордо отвръща продавачът.
    – Е, добре де, а каква е тогава безопасността на тази кола?
    – Много проста – вградили сме икона на таблото и в комплекта има пет литра светена вода!

    06:42 12.10.2026

  • 38 Орешник

    3 12 Отговор
    Срещат се двама приятели в Москва:
    – Чу ли? Наложиха ни нов пакет от санкции. Сега вече е абсолютно забранено да се изнасят за Русия високотехнологични компоненти, микрочипове и луксозни стоки!
    – Ужас! Това е направо катастрофа!
    – Е, защо? Ти да не би да правиш космически ракети или да караш последен модел Ферари?
    – Не, бе, човек... Притеснявам се, че нашите в отговор пак ще забранят вноса на европейски сирена и лекарства!

    06:43 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Артилерист

    14 16 Отговор
    Един популярен анализатор твърди, че признанието за провал плаши европейските лидери повече от войната и аз съм напълно съгласен с него. САЩ се договарят за изгодна сделка с Русия, но европейските главатари дълбаят дъното с търсенето на ефект от нови санкции. Но те обезателно трябва да не забравят, че газохранилищата на държавите им са наполовина пълни, а зимата вече прекрачва прага. Да не стане така, че срещу нова година да няма вече какво да се икономисва и зъзнещи граждани от спрели предприятия и студени домове да им потърсят сметката...

    06:44 12.10.2026

  • 41 Фабриката за лъжи ЦРУ

    18 15 Отговор
    Русофобията от 300 години не дава мира на западните бесни кучета. На няколко пъти си счупиха зъбите, но следващият път ще е завинаги.

    06:45 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дръта чанта

    15 15 Отговор
    Урсулите в затвора

    06:49 12.10.2026

  • 45 СЗО предупреждава:

    11 13 Отговор
    Вакуумът в пространството под косата е сериозно заболяване! Не го пренебрегвайте! Наблюдава увеличение на случаите в района на Брюксел! Препоръчва се масова дезинфекция!

    Коментиран от #49

    06:51 12.10.2026

  • 46 Интересно

    15 11 Отговор
    А защо е тази истерия сред симпатизантите на хунтата в Кремъл?

    06:59 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Луд умира няма,

    7 11 Отговор
    само се поти.

    07:01 12.10.2026

  • 49 Волгин и Костадинов

    9 7 Отговор

    До коментар #45 от "СЗО предупреждава:":

    са плешиви

    07:02 12.10.2026

  • 50 Методи

    11 10 Отговор
    Оправдават си милиардите заплати,които ние овцете им плащаме да творят безумие след безумие!

    07:03 12.10.2026

  • 51 Жеро

    5 3 Отговор
    По-добре да обсъждат новите капачки на пластмасовите бутилки! Файда йок!

    07:07 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 НАФАТАТА ПО 3 ЮРО

    7 5 Отговор
    А Кая и Урсула гледат тъпо.

    07:10 12.10.2026

  • 54 Перко

    7 4 Отговор
    Краят на войната в Осрайна или признанието за провал в ЕС е по страшното
    за Брюксел? Крадци на животи!

    07:11 12.10.2026

  • 55 Човек трябва да си вземе неплатен отпуск

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    да ги прочете всичките-))

    07:15 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    7 5 Отговор
    Зимата иде а горивата са скъпи и ги няма.

    07:17 12.10.2026

  • 58 Факт

    6 4 Отговор
    Точно заради войните на бункерния диктатор и Тръмпоча живота сега много скъп.

    07:17 12.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ДАГИ ИЗМЕТЕМ

    7 2 Отговор
    ГОРКИТЕ , ЖАЛКИ САМОУБИЙЦИ !! ТЯХНАТА РАБОТА СЕ ЗАКЛЮЧАВА САМО В ТОВА - ДА ИЗМИСЛЯТ ЕЖЕДНЕВНО СХЕМИ ЗА ОБИРАНЕ МИЛЯРДИТЕ НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ДА ЗАХРАНВАТ УКРОКОРУМПИРАНИТЕ МАФИОТИ И СОБСТРВЕНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ ,И САМОУБИЙСТВЕНИ САНКЦИИ . ДРУГО НИЩО НЕ ВЪРШАТ ТЕЯ МАФИТИ В УРСУЛАНДИЯ!

    07:19 12.10.2026

  • 61 Мнооого

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тия":

    Ты по. Но това е нивото на сегашнята европка

    07:20 12.10.2026

  • 62 КАЯ И УРСУЛА

    7 0 Отговор
    Да обсъдят как да си намалят заплатите. Докараха ЕС-то до разпад.

    07:23 12.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 НА тези двете

    5 0 Отговор
    ЕС ръководители , най им отива нашата поговорка : ВСИЧКАТА Мара втасала , СРЕСАЛА си ДУДКАТА . Те не гледат че всички в ЕС баталясваме , занимават се с гушене на зеления .

    07:26 12.10.2026

  • 66 А ДАЛИ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ

    6 0 Отговор
    Да продава руска нафта и газ, през американска фирма на европейския пазар на четворна цена? И част от печалбата да дава на тези дето въвеждат санкциите.

    07:26 12.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Озлобени фашистки 😅 целият ес ще се разпадне, 2027ма идват избори в много от държавите, а вече се виждат настроенията на хората! Европа гори 👌

    07:27 12.10.2026

  • 69 Европейско 🚾

    2 0 Отговор
    Бомбата е заредена и тиктака!!!!
    Остава само да видим кога ще каже БУМ и европейските овце ще се събудят и ще наритат господарите си.Споко, гладът е по силен от тока.

    07:28 12.10.2026

  • 70 именно

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Скоро пак руснаците ще дойдат и ще викат быстро, быстро в някое бистро!

    07:28 12.10.2026

  • 71 факти

    1 0 Отговор
    ЕС обсъжда близо 1600 нови санкции срещу ЕС.

    07:29 12.10.2026

  • 72 Маринов

    3 0 Отговор
    Тия в ЕС нямат спиране. Твхноъо вече е болестно състояние. Засилват агресията срещу Русия. И както е тръгнало, що не включат е санкционния списък и Тръмп? Последната му стъпка към сделка с Русия се покрива с тяхното понятие хибридна руска атака. И до там ще стигнат, в беса си.
    Колкото до мислите за редуциране на руските дипломати в ЕС, нали знаете, че ще се редуцират и техните. Обикновено първо се гонят определени лица, а после се редуцират бройките. Този път ще си отидат разузнавачи на прикритие и техните бройки. И от двете страни. И ще има ограничения за движението им и за двете страни. Новата студената война в Европа ще стане ледена. А както споменава руски политик, със своите 250 млрд евро подаръци за Киев, Западът не е помагач, с съучастник в тази война, заедно до Окраина. Нещата се бутат към европейска война. Дано не съм прав.

    07:30 12.10.2026

  • 73 Механик

    1 0 Отговор
    Искам да попитам, какво става с всички предишни над 3 милиона вида пакети от санкции.
    Както и да обърна внимание на всички ви, че хората които постоянно постъпват по един и същи начин, но всеки път очакват различен резултат се наричат....ха познайте как.

    07:33 12.10.2026

  • 74 ГОЛЯМОТО ИЗТОЧВАНЕ НА ЕВРОПА

    2 0 Отговор
    Започна със ковид престъплението, скока на метали и химически суровини, после през строителните материали, сега горива а догодина храните. Това леко подсолено с милиони имигранти и джендър отровата.

    07:33 12.10.2026

  • 75 Тролска мрежа Мирчефф

    2 0 Отговор
    Пак дефекира из коментарите, но пак нищо смислено, типично ппдб-илско 😅

    07:34 12.10.2026

  • 76 това добре

    0 0 Отговор
    За новите санкциите санкции срещу Русия разбрахме, за липсата на пари разбрахме - ще се преодолее с цифрово евро, което може да се ползва в неограничено количество без значение, че няма покритие, а знае ли се вече газ и дизел откъде ще се вземат, че те цифрови няма как да станат, а и изкуственият интелект не ги произвежда?

    07:34 12.10.2026

  • 77 Софиянец

    1 0 Отговор
    Как е възможно държава с 33 000 санкции срещу икономиката си, бореща се с НАТО от 4+ години по 2000-километрова фронтова линия, да се притича на помощ на световния хегемон САЩ?!

    Докато си отговаряте, вдигнете тост за Русия, мощта на руското оръжие и силата на руския дух

    07:34 12.10.2026

  • 78 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Факти цензурата":

    И като пишат плюсове и минуси какво? Самият факт, че мислиш различно от бозайниците от разред "русофоби" е добра новина за тебе! Прави те човек, а не човекоподобен!

    07:36 12.10.2026

  • 79 Факти 🚾

    0 0 Отговор
    Сайт за балъци

    07:39 12.10.2026

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