Къде са днес оцелелите командири от войните в Югославия

Трийсет години след края на войните при разпадането на Югославия съдбата на някогашните командири е разделена между затворнически килии, политически кабинети и официални церемонии. Част от тях бяха осъдени за най-тежките престъпления в Европа след Втората световна война, други бяха оправдани, а трети запазиха влияние в държавите, които управляваха или представляваха по време на конфликтите.

Доживотен затвор и смърт зад решетките

Радован Караджич, политическият лидер на босненските сърби и върховен главнокомандващ на техните въоръжени сили, изтърпява доживотна присъда във Великобритания. Международният остатъчен механизъм за наказателните трибунали го призна за виновен за геноцид в Сребреница, преследване, убийства, депортации, терор над цивилните в Сараево и вземане на заложници.

Военният му съюзник Ратко Младич вече не е сред живите. Бившият командващ на Главния щаб на Армията на босненските сърби почина на 27 август 2026 г. в болница в Нидерландия, докато изтърпяваше доживотната си присъда. Международният остатъчен механизъм предаде тленните му останки на семейството през септември.

Младич беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, включително за ролята си в кампанията срещу босненските мюсюлмани и за убийството на хиляди мъже и момчета в Сребреница през юли 1995 г.

От съдебната зала до държавните институции

Анте Готовина е сред най-известните командири, които се върнаха в обществения живот без окончателна присъда. Хърватският генерал беше осъден на първа инстанция на 24 години затвор за престъпления, свързани с операция „Буря“, но през 2012 г. Апелативната камара отмени присъдата и го оправда. Днес Готовина е пенсиониран генерал и се появява на официални събития, посветени на хърватската армия и ветераните.

Рамуш Харадинай също премина от бойното поле в политиката. Бившият командир на Армията за освобождение на Косово беше оправдан при повторното разглеждане на делото му в Хага през 2012 г. След това два пъти беше министър-председател на Косово. През май 2026 г. той предаде партийното ръководство на Алианса за бъдещето на Косово на Ардиан Джини, но остана депутат и почетен председател на формацията.

„Правосъдието не може да се постига чрез преследване на невинни“, заяви Хашим Тачи по време на процеса си в Хага. На 16 септември 2026 г. Специализираните състави за Косово го осъдиха на 25 години затвор. Съдът го призна за виновен за незаконни задържания, жестоко отношение, изтезания и убийства, извършени по време на и непосредствено след войната в Косово. Присъдата може да бъде обжалвана.

Останалите присъди

Милан Мартич, един от политическите и военните ръководители на сръбската Крайна в Хърватия, изтърпява 35-годишна присъда за военни престъпления. Международният остатъчен механизъм отхвърли поредната му молба за предсрочно освобождаване.

В Сърбия Войводин Шешел остана публична политическа фигура. Апелативната камара го осъди на 10 години за подбуждане към насилствено изселване и преследване на несръбското население, но наказанието беше обявено за изтърпяно заради годините, прекарани в ареста. Така някои от най-разпознаваемите лица на войните продължиха политическата си дейност, докато други завършиха живота си в затвора.

Източници: apnews.com, koha.net, dnevnik.hr