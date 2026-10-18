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Украйна разследва предполагаема екзекуция на пленници
  Тема: Украйна

Украйна разследва предполагаема екзекуция на пленници

18 Октомври, 2026 04:22 493 4

  • украйна-
  • запорожка област-
  • военнопленници-
  • военни престъпления-
  • русия

Украинската прокуратура проверява данни, че руски военнослужещи са пленили и разстреляли украински защитници на Гуляйполското направление

Украйна разследва предполагаема екзекуция на пленници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинската прокуратура започна досъдебно разследване на предполагаема екзекуция на украински военнопленници в Запорожка област. Случаят е на Гуляйполското направление, където според предварителните данни руски военнослужещи са пленили украински защитници, след което са ги разстреляли.

„По предварителни данни на Гуляйполското направление в Запорожка област руски военнослужещи са пленили украински защитници, след което са ги разстреляли“, съобщи украинската прокуратура. Разследването се води под процесуалния надзор на Запорожката областна прокуратура за военно престъпление, довело до смъртта на хора, по част 2 на член 438 от Наказателния кодекс на Украйна.

Следователите трябва да изяснят всички обстоятелства около случая, да установят преките извършители и да проверят кои лица евентуално са дали заповед за убийството на пленниците. Правоохранителните органи анализират материали, предадени от украинските военни, включително данни от прихванати разговори на представители на руските въоръжени сили. Досъдебното производство продължава.

Военните твърдят, че разполагат с прихванати разговори

Говорителят на украинската оперативно-стратегическа групировка „Юг“ Максим Кравчук заяви пред „Украинска правда“, че убийствата са били заснети от украински военни преди няколко дни. По думите му украинските сили са прихванали радиоразговори между руски военнослужещи по време на предполагаемото убийство.

Кравчук твърди, че в разговорите са били давани заповеди за незабавно ликвидиране на ранени украински военнослужещи. Според него вероятно са били убити двама военнопленници. Украинската страна предполага, че замесените руски военнослужещи са от 38-а отделна мотострелкова бригада, която участва в боевете в района. Тези данни предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Украинските военни определиха случая като ново доказателство за предполагаеми военни престъпления и призоваха за международна реакция. Към момента няма публично съобщение за приключило разследване, повдигнати обвинения или установени заподозрени по конкретния епизод.

Украйна отчита стотици подобни случаи

През август 2026 г. украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че руските сили са екзекутирали най-малко 345 украински военнослужещи, предали се в плен, от началото на пълномащабната война. Числото обхваща случаи, съобщени и разследвани от украинските власти, а не само епизода в Запорожка област.

При новото производство прокуратурата ще проверява както данните от комуникационните прихващания и предоставените материали, така и самоличността на предполагаемите извършители и евентуалните командири, свързани с престъплението.

Източници: ukrinform.net, kyivindependent.com, pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 Анубис

    3 1 Отговор
    Ясно.....една баба каза....

    04:30 18.10.2026

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    "Твърди", "предполага", "ще проверява"... С една дума - "чух на пейката пред блока от една бабичка"

    04:39 18.10.2026

  • 3 ЗА ВОЙНИЦИ

    2 0 Отговор
    ПРЕДАЛИ СЕ СЛЕД КАТО СА ИЗСТРЕЛЯЛИ И ПОСЛЕДНИЯ СИ ПАТРОН ЗА ДА УБИЯТ ТОЗИ ОТ КОГОТО ТЪРСЯТ ПОСЛЕ МИЛОСТ НЯМА ТАКАВА

    05:05 18.10.2026

  • 4 КО СТАНА С БУЧА

    2 0 Отговор
    КЪДЕ Е СПИСЪКА С ИМЕНАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ

    05:07 18.10.2026

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