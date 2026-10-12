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Италия изрази подкрепа за папа Лъв XIV преди операцията му

Италия изрази подкрепа за папа Лъв XIV преди операцията му

12 Октомври, 2026 13:33, обновена 12 Октомври, 2026 13:17 586 11

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  • подкрепа

Серджо Матарела и Джорджа Мелони отправиха пожелания за бързо възстановяване на главата на Католическата църква

Италия изрази подкрепа за папа Лъв XIV преди операцията му - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Италия Серджо Матарела и премиерът Джорджа Мелони изразиха подкрепата си за папа Лъв XIV, след като той обяви, че през следващите дни ще се подложи на операция за отстраняване на белодробен възел. Това съобщи АНСА, предава БТА.

Папата ще бъде опериран в римската болница „Джемели“, където са лекувани и негови предшественици, сред които Йоан Павел II. От Ватикана съобщиха, че възстановяването му се очаква да продължи около седмица.

В посланието си до понтифика президентът Серджо Матарела предаде добрите пожелания на италианския народ и изрази личната си съпричастност.

„Докато се подготвяте за престоя си в болница през следващите дни, моля, приемете сърдечните пожелания на всички италианци, които изразявам от тяхно име, наред с личните си чувства към Вас“, заяви Матарела.

Той подчерта, че папата може да разчита на подкрепата не само на католиците, но и на много други хора в Италия и по света.

„Още веднъж отправям към Ваше Светейшество най-искрените си пожелания за спокойно възстановяване и бързо и пълно оздравяване“, добави италианският президент.

Премиерът Джорджа Мелони също изрази подкрепа в публикация в социалната мрежа Екс. Тя заяви, че споделя загрижеността за здравето на папата както лично, така и от името на италианското правителство.

„Сигурна съм, че и италианският народ няма да пропусне да изрази своята подкрепа и обич“, посочи Мелони.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 3 Отговор
    Дано се оправи човека.Здравето е най голямото богатство.

    13:19 12.10.2026

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    Религиозните измамници нямат влияние над политическите измамници и това ги дразни..! Силата им се изпарява полека лека..!

    13:20 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    избяга ли италиански,,капитан,, от ферибота?

    Коментиран от #7

    13:27 12.10.2026

  • 7 К.О.Т.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    с надуваема лодка?

    13:28 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гарибалди

    0 0 Отговор
    ДЕМП!

    13:58 12.10.2026

  • 10 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Хе хе нали е божи човек чичката защо ще търси помощ от болници ?
    Преди няколко седмици защо бе цирка стадо заблудени в Париж викаха и подаваха бебета и инвалиди пича да ги пипа и чакат чудо едва ли не е някъв вълшебник.

    14:00 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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