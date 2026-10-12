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ЕК приветства енергийното примирие между Русия и Украйна, но не вижда Москва да го спазва

ЕК приветства енергийното примирие между Русия и Украйна, но не вижда Москва да го спазва

12 Октомври, 2026 13:56 957 65

  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • ек-
  • европейски съюз

Брюксел заяви, че продължава да работи със САЩ за прекратяване на войната и не възнамерява да се връща към вноса на руски изкопаеми горива

ЕК приветства енергийното примирие между Русия и Украйна, но не вижда Москва да го спазва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия приветства обявеното от САЩ енергийно примирие между Русия и Украйна, но очаква Москва също да спазва договореността. Това заяви говорител на Комисията на пресконференция в отговор на журналистически въпроси, предава БТА.

„За съжаление, не виждаме признаци Русия да спазва подобно споразумение“, посочи той и уточни, че Брюксел не разполага с допълнителна информация извън публичното изявление за примирието.

По думите на говорителя украинският президент Володимир Зеленски е заявил готовност да спазва подобна договореност, но руските удари са продължили през последните дни.

Европейската комисия подчерта, че продължава да полага усилия за прекратяване на войната в Украйна, включително в сътрудничество със САЩ.

Попитан дали ЕС би отменил ограниченията върху вноса на руски изкопаеми горива, говорителят заяви, че Европа продължава да се освобождава от зависимостта си от тези доставки.

„Със сигурност не искаме да подпомагаме войната с покупката на тези горива“, обобщи той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    15 5 Отговор
    Все повече ме хапе кучето .

    13:58 12.10.2026

  • 2 Хубаво де

    27 2 Отговор
    А обявеното от САЩ енергийно примирие между Русия и Украйна, Русия обявила ли го е? Нещо подпис, печат ... ?

    Коментиран от #18

    14:01 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    20 2 Отговор
    Ам тогава, какво приветствате, бе! Или кът да кажете нещо, там от миманса...

    14:01 12.10.2026

  • 5 горски

    21 2 Отговор
    Какво споразумение,какви 5 лева...Европейския поглед към подобно споразумение е-Ако ти имаш две ризи,а другия една,вземи и неговата за да станат три...Докато Украйна е по подразбиране само добра,а Русия винати лоша,обективноста ще в калта...

    Коментиран от #53

    14:01 12.10.2026

  • 6 хахахахоха

    20 1 Отговор
    Лицемериииииии

    14:01 12.10.2026

  • 7 Фейк естестврно

    20 1 Отговор
    Към момента подобна договореност НЯМА!

    14:02 12.10.2026

  • 8 Франк

    16 1 Отговор
    Аз не разбрах само, има ли нещо подписано официално между Русия и Украйна за примирие или само щото фантазиите на Тръмп са такива и го е казал трябва да има примирие?

    Коментиран от #26, #28

    14:02 12.10.2026

  • 9 Хо-ха-ха

    15 2 Отговор
    Как да спазваш споразумение на което не си се съгласявал?

    14:02 12.10.2026

  • 10 Русия

    20 3 Отговор
    Тези приветстващите знаят ли че никой не ги брои за живи !

    14:03 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    12 1 Отговор
    Може би има енергийно примирие между САЩ и Украйна, но между Украйна и Русия няма и няма да има.

    14:05 12.10.2026

  • 16 Хахахаха

    4 18 Отговор
    Тупин не иска мир. Тупин винаги е водил войни.

    Коментиран от #63

    14:06 12.10.2026

  • 17 Фейк естествено

    14 2 Отговор
    ЕК отново разпространява фейкове. Черно море продължава да е обявено за военна зона

    Коментиран от #32

    14:06 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъъъ

    16 2 Отговор
    Не знам дали видяхте реакцията на Тръмп, когато журналист му каза, че Зеленсни го е нарекъл "слаб"....Щото можеш да наречеш Тръмп много неща и да ти се размине, но да го наречеш "слаб", особено, когато си Зеленски е голяма грешка....🤣

    14:07 12.10.2026

  • 20 Господин Доналд Тръмп

    13 2 Отговор
    Забрани на Украйна да напада рафинерии и танкери на РФ. Денацификацията на Украйна си продължава.

    14:08 12.10.2026

  • 21 Соваж бейби

    11 3 Отговор
    Да свалят санкциите и не се правят на герои щом Дони прави това за благото на народа си тези народопрестъпници ,предатели на континента ли излизат ? Не се ли начесаха с тази Украйна 5 години ?

    Коментиран от #25

    14:08 12.10.2026

  • 22 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Енергийното примирие е само в главата на Тръмп.нито русия нито украйна са подписвали подобно.

    14:08 12.10.2026

  • 23 Важно е ЕК да приветства нещо

    8 1 Отговор
    Привети да има и вятър да правят

    14:09 12.10.2026

  • 24 Брачет

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Енергийно примирие няма!":

    Така и не разбрах , кога харесвате Дончо и кога - нэт ?

    Коментиран от #30, #31

    14:09 12.10.2026

  • 25 Хахаха!🎺🥳😀

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    За всеки влак си има пътници. Въглеводородите са търсена стока по целия свят. Европа да се самонаказва, като иска. Русия ще продава другаде. В САЩ, например.

    Коментиран от #41

    14:10 12.10.2026

  • 26 Соваж бейби

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Франк":

    Ако си спомняш деменцията запали войната и повлече ЕС от САЩ тръгна.Сега пак от там ще се спре войната и ЕС няма думата ни силата а и защо Украйна не е европейски проблем.

    14:11 12.10.2026

  • 27 Привет на недоразуменията в ЕК !

    9 3 Отговор
    Руското външно министерство заяви, че Русия няма да даде почивка на Украйна на бойното поле. "Не мисля, че той (украинският президент Володимир Зеленски – ИФ) заслужава почивка. Не мисля, че отново ще се залъжем с уверения и обещания“, каза Лавров пред репортери в понеделник, отговаряйки на въпрос относно ситуацията около енергийното прекратяване на огъня между Русия и Украйна, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп.
    „Президентът (на Руската федерация Владимир Путин – ИФ) заяви това много ясно: ние продължаваме да постигаме целите на специалната военна операция. Те са добре известни на всички и никога не сме ги променяли, за разлика от зигзагите и уклончивостта на Зеленски и неговите европейски господари. Следователно нямаме за какво да се оправдаваме пред никого“, добави министърът.

    14:12 12.10.2026

  • 28 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Франк":

    А има ли нещо, което е казал Тръмл и на други ден да не е казал противното.

    14:13 12.10.2026

  • 29 Привет на недоразуменията в ЕК !

    8 0 Отговор
    ЕК приветства енергийното примирие и за пореден път пак очевидно нищо не са разбрали ...

    Коментиран от #34

    14:14 12.10.2026

  • 30 Господин Доналд Тръмп е велик!

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "Брачет":

    Американският народ го обича, както обичаше Джон Фицджералд Кенеди. Велик президент на велика страна.

    Коментиран от #37

    14:15 12.10.2026

  • 31 Как бре.. харесваме Дончо

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Брачет":

    Той е голям шегаджия

    14:15 12.10.2026

  • 32 Таваришч ,

    0 8 Отговор

    До коментар #17 от "Фейк естествено":

    Я ми преведи "фейк" па руззкий . моля

    Коментиран от #45, #48

    14:17 12.10.2026

  • 33 Колективният запад НЕ бавно

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нормално":

    А кардинално е фалирал от всякъде. И финансово и мозъчно и съвсем скоро и от Световната банка и МВФ ще го чуят в прав текст

    Коментиран от #62

    14:18 12.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахахахха

    10 0 Отговор
    ек нямат право на глас,нито Русия е в ес,нито украйна!

    14:19 12.10.2026

  • 36 9689

    9 2 Отговор
    Примирие няма,Зеленото напушено не заслужава.

    14:20 12.10.2026

  • 37 Брачет

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Господин Доналд Тръмп е велик!":

    Сети се , че не те питам за американският народ .. Или си американец ?

    Коментиран от #40

    14:20 12.10.2026

  • 38 Маша и Медведья

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Спасибо , таваришч ! 👍

    14:22 12.10.2026

  • 39 И на края и като Русия

    7 2 Отговор
    си получи замразените средства само тя и Китай ще имат кеш. Всичко друго ще е под водата дори и Япония с раздадените си лоши кредити на САЩ, Франция и Германия

    Коментиран от #43

    14:22 12.10.2026

  • 40 Брадчет ти е Сабрито

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Брачет":

    Към мене се обръщай с господине или колега форумец по избор .

    Коментиран от #47

    14:22 12.10.2026

  • 41 Соваж бейби

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Вече са до стената народа излезе ,санкциите действат в обратната посока по всички параграфи.Не е само газ и петрол проблема,фермери ,руснаците например са най големите клиенти на вино и коняк от Франция ,и други подробности.

    14:23 12.10.2026

  • 42 Много бързат

    10 0 Отговор
    В ЕК трябва още малко да почакат преди да приветстват капитулацията на Украйна. Още стотина -двеста милиарда да се набутат и тогава

    14:26 12.10.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "И на края и като Русия":

    Япония е специална бира. Японците теглят кредити при ниска лихва в Япония и купуват американски държавни облигации с висока лихва. Парите си влагат в американската икономика. Японската държавна банка вдигне ли лихвата не зная какво ще им се случи.

    Коментиран от #50, #57

    14:26 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 "фейк" е като брейк

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Таваришч ,":

    игран от Рюте и Урсулата на Евровизия в Бургасъ

    14:28 12.10.2026

  • 46 Брюкселски лицемер

    6 1 Отговор
    През 2026 г., досега, ЕС е внесла рекордно количество втечнен руски газ, с 9% повече от внесения през цялата 2025 г.

    Иначе, в Брюксел твърдят: "„Със сигурност не искаме да подпомагаме войната с покупката на тези горива“.

    14:30 12.10.2026

  • 47 Брачетке ,

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Брадчет ти е Сабрито":

    И Саабрито е човек , ма ... Госпожа ..

    14:30 12.10.2026

  • 48 "фейк" е като брейк

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Таваришч ,":

    "фальшивка" се казва. Както и на български

    Коментиран от #56, #64

    14:31 12.10.2026

  • 49 Е те

    7 0 Отговор
    на туй му са вика "хем на.ран", хем голям"-ЕК.

    14:32 12.10.2026

  • 50 И те вдигат лихвата сега пич

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Япония впрочем е един от най-големите кредитори на Франция. През 2025 г. тя е държала приблизително 5,2% от външния дълг на Франция. Според друга оценка, японските активи във френски дълг са възлизали на приблизително 145 милиарда долара през юли тази година... и са силно притеснени че ще изгорят ...

    14:34 12.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ХиХи

    4 0 Отговор
    Чичо не е казвал да се спазва, каза Зеля да се маха

    Коментиран от #58

    14:36 12.10.2026

  • 53 Горския ,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "горски":

    Стига висял тука бе , бегай у гората с Щил-а .. Там требе да си .

    14:38 12.10.2026

  • 54 Абе

    4 0 Отговор
    Стига сте увъртали и шикалкавили. Примирието обхваща само нанасянето на удари по НПЗ на двете страни, а не по енергийните обекти и носители

    14:40 12.10.2026

  • 55 Това ти препоръчвам да го

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    копираш тук няколко дни подред.Всички да го прочетат.

    14:41 12.10.2026

  • 56 Таваришч ,

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от ""фейк" е като брейк":

    Що ме караш да те питам как се превежда " брейк" , па руззкий ?

    14:42 12.10.2026

  • 57 Японците какво пишат:

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Тези предупреждения за кризата с лихвените проценти, която се задава в много други страни, тъй като лихвените плащания поглъщат все по-голям дял от държавните разходи, не са неоснователни. Очаква се разходите за обслужване на дълга на Франция да се увеличат с 25 процента тази година, за да достигнат 65 милиарда евро. Това е повече от разходите, които се харчат за образование или военни. Общият държавен дълг е 3,5 трилиона евро, или 120 процента от БВП.
    Франция има дълг от над 1 трилион долара (близо 900 милиарда евро), чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите....Засиленият икономически растеж няма да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,5%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 8,3% през второто тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията....

    14:43 12.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Читател

    1 1 Отговор
    "енергийно примирие между Русия и Украйна"

    Какво примирие ви тресе - кой се е договарял и кой го е подписвал и ЕК пък го приветствала. Има сваляне на санкциите от САЩ за Русия за дизела а зеления реве за примирие че руснаците попиляха Кииф ама такова примирие няма.

    Коментиран от #60

    14:47 12.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 НЕ МОЕ МИ МИНЕ ДЕНЯТ

    1 0 Отговор
    Без пак да напомня,че през септември месец 50 000 ушанки са ликвидирани.Не всички са ликвидирани .Има и такива без ръце,крака.
    И кьорави.

    14:52 12.10.2026

  • 62 Чудя се от известно време

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Колективният запад НЕ бавно":

    Ако Световната банка и МВФ им се наложи валутен борд на еврото да направят към коя точно валута трябва да е вързано ? Сигурно или към йоана или към рублата ? ... Със сигурност няма да е към долара

    14:54 12.10.2026

  • 63 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    "Тупин винаги е водил войни"

    Ха ха ха пък господарите ти изобщо не водят войни нали - те не са нападали Либия, Афганистан, Сирия, Ирак, Сомалия, Югославия, Иран - това е руска пропаганда нали.

    14:56 12.10.2026

  • 64 Брачет

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от ""фейк" е като брейк":

    "Фальшивка" не е на български ..

    14:56 12.10.2026

  • 65 човек

    0 0 Отговор
    вижда това което иска и за което знае. Баба Урса и Кака Кая поначало са с увредено зрение и мозъчна атрофия

    14:57 12.10.2026

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