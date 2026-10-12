ЕК приветства енергийното примирие между Русия и Украйна, но не вижда Москва да го спазва

Европейската комисия приветства обявеното от САЩ енергийно примирие между Русия и Украйна, но очаква Москва също да спазва договореността. Това заяви говорител на Комисията на пресконференция в отговор на журналистически въпроси, предава БТА.
„За съжаление, не виждаме признаци Русия да спазва подобно споразумение“, посочи той и уточни, че Брюксел не разполага с допълнителна информация извън публичното изявление за примирието.
По думите на говорителя украинският президент Володимир Зеленски е заявил готовност да спазва подобна договореност, но руските удари са продължили през последните дни.
Европейската комисия подчерта, че продължава да полага усилия за прекратяване на войната в Украйна, включително в сътрудничество със САЩ.
Попитан дали ЕС би отменил ограниченията върху вноса на руски изкопаеми горива, говорителят заяви, че Европа продължава да се освобождава от зависимостта си от тези доставки.
„Със сигурност не искаме да подпомагаме войната с покупката на тези горива“, обобщи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
13:58 12.10.2026
2 Хубаво де
Коментиран от #18
14:01 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
14:01 12.10.2026
5 горски
Коментиран от #53
14:01 12.10.2026
6 хахахахоха
14:01 12.10.2026
7 Фейк естестврно
14:02 12.10.2026
8 Франк
Коментиран от #26, #28
14:02 12.10.2026
9 Хо-ха-ха
14:02 12.10.2026
10 Русия
14:03 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
14:05 12.10.2026
16 Хахахаха
Коментиран от #63
14:06 12.10.2026
17 Фейк естествено
Коментиран от #32
14:06 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъъъ
14:07 12.10.2026
20 Господин Доналд Тръмп
14:08 12.10.2026
21 Соваж бейби
Коментиран от #25
14:08 12.10.2026
22 стоян георгиев
14:08 12.10.2026
23 Важно е ЕК да приветства нещо
14:09 12.10.2026
24 Брачет
До коментар #11 от "Енергийно примирие няма!":Така и не разбрах , кога харесвате Дончо и кога - нэт ?
Коментиран от #30, #31
14:09 12.10.2026
25 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #21 от "Соваж бейби":За всеки влак си има пътници. Въглеводородите са търсена стока по целия свят. Европа да се самонаказва, като иска. Русия ще продава другаде. В САЩ, например.
Коментиран от #41
14:10 12.10.2026
26 Соваж бейби
До коментар #8 от "Франк":Ако си спомняш деменцията запали войната и повлече ЕС от САЩ тръгна.Сега пак от там ще се спре войната и ЕС няма думата ни силата а и защо Украйна не е европейски проблем.
14:11 12.10.2026
27 Привет на недоразуменията в ЕК !
„Президентът (на Руската федерация Владимир Путин – ИФ) заяви това много ясно: ние продължаваме да постигаме целите на специалната военна операция. Те са добре известни на всички и никога не сме ги променяли, за разлика от зигзагите и уклончивостта на Зеленски и неговите европейски господари. Следователно нямаме за какво да се оправдаваме пред никого“, добави министърът.
14:12 12.10.2026
28 Така е
До коментар #8 от "Франк":А има ли нещо, което е казал Тръмл и на други ден да не е казал противното.
14:13 12.10.2026
29 Привет на недоразуменията в ЕК !
Коментиран от #34
14:14 12.10.2026
30 Господин Доналд Тръмп е велик!
До коментар #24 от "Брачет":Американският народ го обича, както обичаше Джон Фицджералд Кенеди. Велик президент на велика страна.
Коментиран от #37
14:15 12.10.2026
31 Как бре.. харесваме Дончо
До коментар #24 от "Брачет":Той е голям шегаджия
14:15 12.10.2026
32 Таваришч ,
До коментар #17 от "Фейк естествено":Я ми преведи "фейк" па руззкий . моля
Коментиран от #45, #48
14:17 12.10.2026
33 Колективният запад НЕ бавно
До коментар #14 от "Нормално":А кардинално е фалирал от всякъде. И финансово и мозъчно и съвсем скоро и от Световната банка и МВФ ще го чуят в прав текст
Коментиран от #62
14:18 12.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хахахахха
14:19 12.10.2026
36 9689
14:20 12.10.2026
37 Брачет
До коментар #30 от "Господин Доналд Тръмп е велик!":Сети се , че не те питам за американският народ .. Или си американец ?
Коментиран от #40
14:20 12.10.2026
38 Маша и Медведья
До коментар #34 от "Хахаха!🎺🥳😀":Спасибо , таваришч ! 👍
14:22 12.10.2026
39 И на края и като Русия
Коментиран от #43
14:22 12.10.2026
40 Брадчет ти е Сабрито
До коментар #37 от "Брачет":Към мене се обръщай с господине или колега форумец по избор .
Коментиран от #47
14:22 12.10.2026
41 Соваж бейби
До коментар #25 от "Хахаха!🎺🥳😀":Вече са до стената народа излезе ,санкциите действат в обратната посока по всички параграфи.Не е само газ и петрол проблема,фермери ,руснаците например са най големите клиенти на вино и коняк от Франция ,и други подробности.
14:23 12.10.2026
42 Много бързат
14:26 12.10.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "И на края и като Русия":Япония е специална бира. Японците теглят кредити при ниска лихва в Япония и купуват американски държавни облигации с висока лихва. Парите си влагат в американската икономика. Японската държавна банка вдигне ли лихвата не зная какво ще им се случи.
Коментиран от #50, #57
14:26 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 "фейк" е като брейк
До коментар #32 от "Таваришч ,":игран от Рюте и Урсулата на Евровизия в Бургасъ
14:28 12.10.2026
46 Брюкселски лицемер
Иначе, в Брюксел твърдят: "„Със сигурност не искаме да подпомагаме войната с покупката на тези горива“.
14:30 12.10.2026
47 Брачетке ,
До коментар #40 от "Брадчет ти е Сабрито":И Саабрито е човек , ма ... Госпожа ..
14:30 12.10.2026
48 "фейк" е като брейк
До коментар #32 от "Таваришч ,":"фальшивка" се казва. Както и на български
Коментиран от #56, #64
14:31 12.10.2026
49 Е те
14:32 12.10.2026
50 И те вдигат лихвата сега пич
До коментар #43 от "Хахаха!🎺🥳😀":Япония впрочем е един от най-големите кредитори на Франция. През 2025 г. тя е държала приблизително 5,2% от външния дълг на Франция. Според друга оценка, японските активи във френски дълг са възлизали на приблизително 145 милиарда долара през юли тази година... и са силно притеснени че ще изгорят ...
14:34 12.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ХиХи
Коментиран от #58
14:36 12.10.2026
53 Горския ,
До коментар #5 от "горски":Стига висял тука бе , бегай у гората с Щил-а .. Там требе да си .
14:38 12.10.2026
54 Абе
14:40 12.10.2026
55 Това ти препоръчвам да го
До коментар #51 от "стоян георгиев":копираш тук няколко дни подред.Всички да го прочетат.
14:41 12.10.2026
56 Таваришч ,
До коментар #48 от ""фейк" е като брейк":Що ме караш да те питам как се превежда " брейк" , па руззкий ?
14:42 12.10.2026
57 Японците какво пишат:
До коментар #43 от "Хахаха!🎺🥳😀":Тези предупреждения за кризата с лихвените проценти, която се задава в много други страни, тъй като лихвените плащания поглъщат все по-голям дял от държавните разходи, не са неоснователни. Очаква се разходите за обслужване на дълга на Франция да се увеличат с 25 процента тази година, за да достигнат 65 милиарда евро. Това е повече от разходите, които се харчат за образование или военни. Общият държавен дълг е 3,5 трилиона евро, или 120 процента от БВП.
Франция има дълг от над 1 трилион долара (близо 900 милиарда евро), чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите....Засиленият икономически растеж няма да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,5%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 8,3% през второто тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията....
14:43 12.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Читател
Какво примирие ви тресе - кой се е договарял и кой го е подписвал и ЕК пък го приветствала. Има сваляне на санкциите от САЩ за Русия за дизела а зеления реве за примирие че руснаците попиляха Кииф ама такова примирие няма.
Коментиран от #60
14:47 12.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 НЕ МОЕ МИ МИНЕ ДЕНЯТ
И кьорави.
14:52 12.10.2026
62 Чудя се от известно време
До коментар #33 от "Колективният запад НЕ бавно":Ако Световната банка и МВФ им се наложи валутен борд на еврото да направят към коя точно валута трябва да е вързано ? Сигурно или към йоана или към рублата ? ... Със сигурност няма да е към долара
14:54 12.10.2026
63 Зевзек
До коментар #16 от "Хахахаха":"Тупин винаги е водил войни"
Ха ха ха пък господарите ти изобщо не водят войни нали - те не са нападали Либия, Афганистан, Сирия, Ирак, Сомалия, Югославия, Иран - това е руска пропаганда нали.
14:56 12.10.2026
64 Брачет
До коментар #48 от ""фейк" е като брейк":"Фальшивка" не е на български ..
14:56 12.10.2026
65 човек
14:57 12.10.2026