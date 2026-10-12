ЕК приветства енергийното примирие между Русия и Украйна, но не вижда Москва да го спазва

Европейската комисия приветства обявеното от САЩ енергийно примирие между Русия и Украйна, но очаква Москва също да спазва договореността. Това заяви говорител на Комисията на пресконференция в отговор на журналистически въпроси, предава БТА.

„За съжаление, не виждаме признаци Русия да спазва подобно споразумение“, посочи той и уточни, че Брюксел не разполага с допълнителна информация извън публичното изявление за примирието.

По думите на говорителя украинският президент Володимир Зеленски е заявил готовност да спазва подобна договореност, но руските удари са продължили през последните дни.

Европейската комисия подчерта, че продължава да полага усилия за прекратяване на войната в Украйна, включително в сътрудничество със САЩ.

Попитан дали ЕС би отменил ограниченията върху вноса на руски изкопаеми горива, говорителят заяви, че Европа продължава да се освобождава от зависимостта си от тези доставки.

„Със сигурност не искаме да подпомагаме войната с покупката на тези горива“, обобщи той.