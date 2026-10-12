Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, но допуска пауза в ударите в деня на изборите в Украйна

Руският президент Владимир Путин би бил готов да нареди на въоръжените сили да не нанасят удари по Украйна в деня на президентските избори в страната. Това съобщи РИА Новости, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време Москва отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно прекратяване на огъня, което да позволи провеждането на президентски избори в Украйна. Кремъл заяви, че вместо временно примирие настоява за цялостно мирно споразумение.

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„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме избори“, заяви Зеленски в интервю за предаването „Тази седмица“ на американската телевизия Ей Би Си.

Песков посочи, че Русия не се стреми към временно прекратяване на бойните действия, а към дългосрочен мир.

„В Кремъл както президентът Путин, така и представители на властите на различни равнища неведнъж са заявявали, че не искаме прекратяване на огъня. Искаме траен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем“, заяви говорителят на Кремъл.

Русия отдавна настоява Украйна да проведе избори и твърди, че отказът от организирането им поставя под въпрос легитимността на Зеленски като държавен глава. Украинското законодателство обаче забранява провеждането на избори по време на военно положение.

Междувременно Кремъл съобщи, че продължават разговорите за евентуално прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна - договореност, обявена от американския президент Доналд Тръмп.

Песков отказа да уточни дали евентуалното споразумение ще обхваща единствено петролните рафинерии. По думите му допълнителна информация ще бъде оповестена своевременно.

Говорителят заяви още, че Кремъл очаква предстоящият съдебен процес във връзка с взривовете по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г. да бъде обективен и да установи кои са поръчителите и извършителите на атаката.