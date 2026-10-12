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Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, но допуска пауза в ударите в деня на изборите в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, но допуска пауза в ударите в деня на изборите в Украйна

12 Октомври, 2026 14:56 2 758 58

  • кремъл-
  • русия-
  • примирие-
  • избори-
  • украйна

Москва настоява за трайно мирно споразумение, докато Путин би бил готов да разпореди спиране на руските атаки за деня на президентския вот

Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, но допуска пауза в ударите в деня на изборите в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин би бил готов да нареди на въоръжените сили да не нанасят удари по Украйна в деня на президентските избори в страната. Това съобщи РИА Новости, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време Москва отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно прекратяване на огъня, което да позволи провеждането на президентски избори в Украйна. Кремъл заяви, че вместо временно примирие настоява за цялостно мирно споразумение.

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„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме избори“, заяви Зеленски в интервю за предаването „Тази седмица“ на американската телевизия Ей Би Си.

Песков посочи, че Русия не се стреми към временно прекратяване на бойните действия, а към дългосрочен мир.

„В Кремъл както президентът Путин, така и представители на властите на различни равнища неведнъж са заявявали, че не искаме прекратяване на огъня. Искаме траен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем“, заяви говорителят на Кремъл.

Русия отдавна настоява Украйна да проведе избори и твърди, че отказът от организирането им поставя под въпрос легитимността на Зеленски като държавен глава. Украинското законодателство обаче забранява провеждането на избори по време на военно положение.

Междувременно Кремъл съобщи, че продължават разговорите за евентуално прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна - договореност, обявена от американския президент Доналд Тръмп.

Песков отказа да уточни дали евентуалното споразумение ще обхваща единствено петролните рафинерии. По думите му допълнителна информация ще бъде оповестена своевременно.

Говорителят заяви още, че Кремъл очаква предстоящият съдебен процес във връзка с взривовете по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г. да бъде обективен и да установи кои са поръчителите и извършителите на атаката.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    38 11 Отговор
    И това им е много, всички знаем, че ползваха предишните примирия да се превъоръжат.

    Коментиран от #7

    14:57 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да питам

    20 5 Отговор
    Че , кой ви каза , че в Украйна ЩЕ има избори ? 😁

    14:58 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеления

    26 10 Отговор
    „Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме лов на пушечно месо и доставка на оръжия както и производство на дронове че сега сме закъсали.

    Коментиран от #10

    15:00 12.10.2026

  • 6 Хммммм, кеф

    16 11 Отговор
    Ами сега?
    Няма ли да има избори?
    Какво общо имат изборите в Украйна с действията на Русия, освен това, че Украйна е руска република!

    Коментиран от #14, #20

    15:01 12.10.2026

  • 7 ❗❗❗❗

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Европа продължава да плаща милиарди за руски енергийни ресурси, а обвинява Вашингтон, че купува руски дизел, за да свали цените за американците. Това заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, който нарече европейските критики „чиста проба лицемерие“. По думите му от началото на войната европейците са дали на Русия повече пари, отколкото на Украйна – резултат от провалената им енергийна политика.

    15:02 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мдааааа

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    5 години го "закъсват"вече .. а ВСВ свърши по-бързо ..

    Коментиран от #16

    15:03 12.10.2026

  • 11 Антитрол

    14 13 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    "3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна"

    Ха ха ха това от посолството ли те увериха че е така - да знаеш излъгали са те. Стандарта на живот на руснаците е по-голям отколкото в нашата кочина особено след приемането на еврото.

    15:04 12.10.2026

  • 12 Русия попиля НАТО

    18 12 Отговор
    Нещастното нато чупи стойки и реве за отсрочка, за презареждане, но няма.. да са мислили когато нападат ( за пореден път) Русия чрез украйна.
    Сега ще разберат „Кон боб яде ли?“

    Коментиран от #28, #55

    15:04 12.10.2026

  • 13 Бай Иван

    10 10 Отговор
    Клоуниадата свърши, един клоун си мисли че е в цирка ама разбра че трябва да си бега!Правилата се определят от Русия и САЩ !

    Коментиран от #47

    15:05 12.10.2026

  • 14 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хммммм, кеф":

    Ами няма да има избори

    15:05 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеления

    14 7 Отговор

    До коментар #10 от "мдааааа":

    Ами през ВСВ англичаните и американците не бяха на страната на нацистите а сега са на тяхна страна. Ние и тогава си бяхме на страната на нацистите.

    Коментиран от #21, #30

    15:07 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Радио Елто

    11 10 Отговор
    Ами 404 да отмени военното положение и да си проведе изборите,стига се оправдавали
    РФ си организира избори без проблем,зеленчука е с двеседмично предизвестие за уволнение. Конец фильма!

    Коментиран от #27

    15:08 12.10.2026

  • 20 Исината

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Хммммм, кеф":

    Малка поправка ,не руска а съветска и е БИЛА РЕПУБЛИКА НО СЕГА ОТ 1991г е самостоятелна държава !

    Коментиран от #25, #32

    15:09 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Женята

    10 8 Отговор
    Нова дума в речника на зеленото чудовище! Моля!

    15:10 12.10.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    ТОВА ПРИМИРИЕ
    Е ВСЕ ЕДНО ДА СЛЕЗЕШ ОТ МОМА
    ....
    ЩОТО НЯКОЙ ТИ ЗВЪНИ НА СМАРТФОНЧЕТО;)

    15:10 12.10.2026

  • 24 Наглост руска Безкрайна

    8 9 Отговор
    Ще разрешат на украинците в Донбас да гласуват?!?!

    15:11 12.10.2026

  • 25 Исината

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Исината":

    Факти дали може да ми дадът още по заден номер,та истината да е на по заден план .

    15:12 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соломон

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "Радио Елто":

    Ех как всички са се загрижили за изборите в Украйна.Избори няма да има докато войната на русия не приключи.Ако руснаците са толкова загрижени да бяха нападнали Украйна след като е провела избори

    Коментиран от #31

    15:13 12.10.2026

  • 28 русия Разшири НАТО

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Русия попиля НАТО":

    Сега и ядрени оръжия в прибалтика ще има!

    15:13 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 мдааааа

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    Тук си прав .. Сега с Китай , С.Корея , Индия , Еритрея - Толкоз ...

    15:14 12.10.2026

  • 31 Цецо

    10 7 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Киевската хунта защо изтребваше жени и деца без жал в Донбас?

    Коментиран от #33

    15:16 12.10.2026

  • 32 Не се приема

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "Исината":

    Украйна е в РФ и за това, Москва воюва с метежниците, за да си я върне!

    15:19 12.10.2026

  • 33 Соломон

    7 10 Отговор

    До коментар #31 от "Цецо":

    В Киев никога не е имало хунта.Доказателството за това са различните президенти и правителствА жените в Донбас ги уби руската армия ,ЧВК Вагнер и нацистите от РУСИЧ които Русия представи пред света като местно опълчение на измислените пак от Русия ДНР и ЛНР

    Коментиран от #37, #38, #52

    15:24 12.10.2026

  • 34 Атина Палада

    4 4 Отговор
    Избори в Украйна няма да има! Руснаците свалиха от Московската сцена Зеленски и го инсталираха в Украйна да играе ролята на президентстване;) И резултата е ,че Зеленски добре си играе ролята! Защо тогава да свалят друг от Московската сцена? Когато този си върши добре актьорската работа?

    15:29 12.10.2026

  • 35 ?????

    6 3 Отговор
    Нещо перемогата не им помогна и реват за примирие по всякакъв повод за който се сетят.

    15:33 12.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ристьо Юристьо

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Чий е Крим?

    Коментиран от #42

    15:35 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 отчаен зелен человечец

    4 6 Отговор
    Началото на края за Украйна - мирът е близо. Защо трябваше толкова хора да умрат?

    15:36 12.10.2026

  • 41 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Цецо":

    Понеже употребяваш термини и думи които не разбираш.Хунта (от испански: junta — събрание, съвет, обединение) е термин със следните значения:
    • Основно и съвременно значение: Група военни (или друга неконституционна политическа клика), която завзема държавната власт чрез преврат и управлява страната чрез военна диктатура и репресии.

    Коментиран от #46, #53

    15:39 12.10.2026

  • 42 Соломон

    13 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ристьо Юристьо":

    Украински

    Коментиран от #48

    15:40 12.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нормално

    17 6 Отговор
    На всички е ясно, че кремълските кръволоци-фашисти и бандити не искат мир.

    15:43 12.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Цецо

    5 13 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Ами точно ,де ....те завзеха власта чрез преврат ,хранени с курабийки и с снайперисти по покривите. Слава Богу иде им краят!

    Коментиран от #51

    15:44 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Цецо

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    Хахахахаха!

    15:45 12.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Цецо":

    Къде точно го видя този преврат.Наясно ли си какво означава преврат.Какъв е този преврат след като власта не е сменена.Правителството и парламента са същитите.А в парламента мнозинство имаше партията на президента който избага не къде да е другаде а в Москва

    15:47 12.10.2026

  • 52 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    А кой президент на Украйна изпрати ВСУ в Донбас да стрелят ,тероризират и минират земята на местното население ,мноооого преди Вагнер и т.н.ДНР и ДЛР? По късно кой президент на Украйна се хвалеше,че децата на Донбас ще седят в бомбоубежищата ? Помниш като м@ймунките,по една минута:)

    Коментиран от #54, #56

    15:47 12.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    ВСУ го изпратиха в Донбас защото там бе руската армия.А не за да стреля срещу собствените си граждани.Така наречените АЗОВ бяха създадени след като в Донбас вляцоха руските нацисти за да отцепят Донбас и Луганск

    Коментиран от #57

    15:52 12.10.2026

  • 55 мдааааа

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Русия попиля НАТО":

    "Попилява" и Украйна ... Вече 5 години ..

    15:52 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Соломон

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Ами така нормална руска армия.Какво точно се е случило и как се е случило го казаха хората които са участвали в това.А те са ЧВК Вагнер,наемници като Гиркин и нацистите на Мильчаков.И всичко това под крилото на руската армия

    16:06 12.10.2026

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