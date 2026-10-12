Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, но допуска пауза в ударите в деня на изборите в Украйна

Руският президент Владимир Путин би бил готов да нареди на въоръжените сили да не нанасят удари по Украйна в деня на президентските избори в страната. Това съобщи РИА Новости, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В същото време Москва отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно прекратяване на огъня, което да позволи провеждането на президентски избори в Украйна. Кремъл заяви, че вместо временно примирие настоява за цялостно мирно споразумение.
„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме избори“, заяви Зеленски в интервю за предаването „Тази седмица“ на американската телевизия Ей Би Си.
Песков посочи, че Русия не се стреми към временно прекратяване на бойните действия, а към дългосрочен мир.
„В Кремъл както президентът Путин, така и представители на властите на различни равнища неведнъж са заявявали, че не искаме прекратяване на огъня. Искаме траен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем“, заяви говорителят на Кремъл.
Русия отдавна настоява Украйна да проведе избори и твърди, че отказът от организирането им поставя под въпрос легитимността на Зеленски като държавен глава. Украинското законодателство обаче забранява провеждането на избори по време на военно положение.
Междувременно Кремъл съобщи, че продължават разговорите за евентуално прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна - договореност, обявена от американския президент Доналд Тръмп.
Песков отказа да уточни дали евентуалното споразумение ще обхваща единствено петролните рафинерии. По думите му допълнителна информация ще бъде оповестена своевременно.
Говорителят заяви още, че Кремъл очаква предстоящият съдебен процес във връзка с взривовете по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г. да бъде обективен и да установи кои са поръчителите и извършителите на атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #7
14:57 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 да питам
14:58 12.10.2026
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5 Зеления
Коментиран от #10
15:00 12.10.2026
6 Хммммм, кеф
Няма ли да има избори?
Какво общо имат изборите в Украйна с действията на Русия, освен това, че Украйна е руска република!
Коментиран от #14, #20
15:01 12.10.2026
7 ❗❗❗❗
До коментар #1 от "Зевс":Европа продължава да плаща милиарди за руски енергийни ресурси, а обвинява Вашингтон, че купува руски дизел, за да свали цените за американците. Това заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, който нарече европейските критики „чиста проба лицемерие“. По думите му от началото на войната европейците са дали на Русия повече пари, отколкото на Украйна – резултат от провалената им енергийна политика.
15:02 12.10.2026
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10 мдааааа
До коментар #5 от "Зеления":5 години го "закъсват"вече .. а ВСВ свърши по-бързо ..
Коментиран от #16
15:03 12.10.2026
11 Антитрол
До коментар #4 от "Сатана Z":"3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна"
Ха ха ха това от посолството ли те увериха че е така - да знаеш излъгали са те. Стандарта на живот на руснаците е по-голям отколкото в нашата кочина особено след приемането на еврото.
15:04 12.10.2026
12 Русия попиля НАТО
Сега ще разберат „Кон боб яде ли?“
Коментиран от #28, #55
15:04 12.10.2026
13 Бай Иван
Коментиран от #47
15:05 12.10.2026
14 Соломон
До коментар #6 от "Хммммм, кеф":Ами няма да има избори
15:05 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеления
До коментар #10 от "мдааааа":Ами през ВСВ англичаните и американците не бяха на страната на нацистите а сега са на тяхна страна. Ние и тогава си бяхме на страната на нацистите.
Коментиран от #21, #30
15:07 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Радио Елто
РФ си организира избори без проблем,зеленчука е с двеседмично предизвестие за уволнение. Конец фильма!
Коментиран от #27
15:08 12.10.2026
20 Исината
До коментар #6 от "Хммммм, кеф":Малка поправка ,не руска а съветска и е БИЛА РЕПУБЛИКА НО СЕГА ОТ 1991г е самостоятелна държава !
Коментиран от #25, #32
15:09 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Женята
15:10 12.10.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ВСЕ ЕДНО ДА СЛЕЗЕШ ОТ МОМА
....
ЩОТО НЯКОЙ ТИ ЗВЪНИ НА СМАРТФОНЧЕТО;)
15:10 12.10.2026
24 Наглост руска Безкрайна
15:11 12.10.2026
25 Исината
До коментар #20 от "Исината":Факти дали може да ми дадът още по заден номер,та истината да е на по заден план .
15:12 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соломон
До коментар #19 от "Радио Елто":Ех как всички са се загрижили за изборите в Украйна.Избори няма да има докато войната на русия не приключи.Ако руснаците са толкова загрижени да бяха нападнали Украйна след като е провела избори
Коментиран от #31
15:13 12.10.2026
28 русия Разшири НАТО
До коментар #12 от "Русия попиля НАТО":Сега и ядрени оръжия в прибалтика ще има!
15:13 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 мдааааа
До коментар #16 от "Зеления":Тук си прав .. Сега с Китай , С.Корея , Индия , Еритрея - Толкоз ...
15:14 12.10.2026
31 Цецо
До коментар #27 от "Соломон":Киевската хунта защо изтребваше жени и деца без жал в Донбас?
Коментиран от #33
15:16 12.10.2026
32 Не се приема
До коментар #20 от "Исината":Украйна е в РФ и за това, Москва воюва с метежниците, за да си я върне!
15:19 12.10.2026
33 Соломон
До коментар #31 от "Цецо":В Киев никога не е имало хунта.Доказателството за това са различните президенти и правителствА жените в Донбас ги уби руската армия ,ЧВК Вагнер и нацистите от РУСИЧ които Русия представи пред света като местно опълчение на измислените пак от Русия ДНР и ЛНР
Коментиран от #37, #38, #52
15:24 12.10.2026
34 Атина Палада
15:29 12.10.2026
35 ?????
15:33 12.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ристьо Юристьо
До коментар #33 от "Соломон":Чий е Крим?
Коментиран от #42
15:35 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 отчаен зелен человечец
15:36 12.10.2026
41 Соломон
До коментар #37 от "Цецо":Понеже употребяваш термини и думи които не разбираш.Хунта (от испански: junta — събрание, съвет, обединение) е термин със следните значения:
• Основно и съвременно значение: Група военни (или друга неконституционна политическа клика), която завзема държавната власт чрез преврат и управлява страната чрез военна диктатура и репресии.
Коментиран от #46, #53
15:39 12.10.2026
42 Соломон
До коментар #38 от "Ристьо Юристьо":Украински
Коментиран от #48
15:40 12.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нормално
15:43 12.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Цецо
До коментар #41 от "Соломон":Ами точно ,де ....те завзеха власта чрез преврат ,хранени с курабийки и с снайперисти по покривите. Слава Богу иде им краят!
Коментиран от #51
15:44 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Цецо
До коментар #42 от "Соломон":Хахахахаха!
15:45 12.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Соломон
До коментар #46 от "Цецо":Къде точно го видя този преврат.Наясно ли си какво означава преврат.Какъв е този преврат след като власта не е сменена.Правителството и парламента са същитите.А в парламента мнозинство имаше партията на президента който избага не къде да е другаде а в Москва
15:47 12.10.2026
52 Атина Палада
До коментар #33 от "Соломон":А кой президент на Украйна изпрати ВСУ в Донбас да стрелят ,тероризират и минират земята на местното население ,мноооого преди Вагнер и т.н.ДНР и ДЛР? По късно кой президент на Украйна се хвалеше,че децата на Донбас ще седят в бомбоубежищата ? Помниш като м@ймунките,по една минута:)
Коментиран от #54, #56
15:47 12.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #52 от "Атина Палада":ВСУ го изпратиха в Донбас защото там бе руската армия.А не за да стреля срещу собствените си граждани.Така наречените АЗОВ бяха създадени след като в Донбас вляцоха руските нацисти за да отцепят Донбас и Луганск
Коментиран от #57
15:52 12.10.2026
55 мдааааа
До коментар #12 от "Русия попиля НАТО":"Попилява" и Украйна ... Вече 5 години ..
15:52 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Соломон
До коментар #57 от "Атина Палада":Ами така нормална руска армия.Какво точно се е случило и как се е случило го казаха хората които са участвали в това.А те са ЧВК Вагнер,наемници като Гиркин и нацистите на Мильчаков.И всичко това под крилото на руската армия
16:06 12.10.2026