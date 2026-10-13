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Загинал и ранени при инцидент на увеселително влакче

Загинал и ранени при инцидент на увеселително влакче

13 Октомври, 2026 03:48, обновена 13 Октомври, 2026 02:54 512 1

  • сащ-
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  • релсов атракцион-
  • пострадали

Нещастният случай се разигра в щата в Джорджия

Загинал и ранени при инцидент на увеселително влакче - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Инцидент на релсов атракцион в Джорджия отне живота на един човек, а няколко други са били ранени, предаде 41NBC. Съоръжението Голиат на компанията Six Flags e било затворено след аварията, а туристите са били евакуирани със специални стълби. По думите на очевидци загиналият мъж е изпаднал от влакчето, като се е удрял на няколко пъти в металното съоръжение. Няма информация какво точно е предизвикало тежкия инцидент.

Увеселителният парк Goliath е отворен преди 20 години, най-високата му точка е на 60 метра височина, като от там влакчето се спуска рязко със скорост над 110 километра в час.

Това е пореден инцидент с увеселителен атракцион на компанията Six Flags, след като миналия месец паркът X2 беше затворен за постоянно заради над 100 случая на хора, получили мозъчни сътресения.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абу Будалиб

    0 0 Отговор
    Увеселили са се.

    04:09 13.10.2026