Загинал и ранени при инцидент на увеселително влакче

Инцидент на релсов атракцион в Джорджия отне живота на един човек, а няколко други са били ранени, предаде 41NBC. Съоръжението Голиат на компанията Six Flags e било затворено след аварията, а туристите са били евакуирани със специални стълби. По думите на очевидци загиналият мъж е изпаднал от влакчето, като се е удрял на няколко пъти в металното съоръжение. Няма информация какво точно е предизвикало тежкия инцидент.

Увеселителният парк Goliath е отворен преди 20 години, най-високата му точка е на 60 метра височина, като от там влакчето се спуска рязко със скорост над 110 километра в час.

Това е пореден инцидент с увеселителен атракцион на компанията Six Flags, след като миналия месец паркът X2 беше затворен за постоянно заради над 100 случая на хора, получили мозъчни сътресения.