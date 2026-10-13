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Тръмп обмисля отстраняването на посланичката в Гърция
  Тема: Известни личности

Тръмп обмисля отстраняването на посланичката в Гърция

13 Октомври, 2026 03:11 505 1

  • доналд тръмп-
  • кимбърли гилфойл-
  • гърция-
  • американско посолство-
  • марко рубио

Президентът на САЩ заяви, че администрацията не е доволна от Кимбърли Гилфойл. Срещу дипломатката има твърдения за искане на пари и неподходящо поведение

Тръмп обмисля отстраняването на посланичката в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля отстраняването на американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. На въпрос за бъдещето ѝ той каза: „Разглеждаме този въпрос. Не сме доволни“.

Изявлението идва след поредица от публикации в американски и гръцки медии за поведението на Гилфойл преди назначаването ѝ и по време на работата ѝ в Атина. Тя пое дипломатическата мисия на САЩ в Гърция през ноември 2025 г.

Твърденията за искани 100 000 долара

Ерик Детерс, дарител и поддръжник на Тръмп, твърди, че малко преди изслушването на Гилфойл за посланическия пост тя му е поискала 100 000 долара, за да покрие задълженията си по кредитна карта. Детерс заявява, че е получил съобщение от нея, но не ѝ е дал парите.

Според информация на Си Ен Ен Гилфойл е отрекла пред високопоставени служители на американското правителство да е искала пари от Детерс. Твърденията са свързани и с обвинения, че тя е предлагала достъп до представители на администрацията на САЩ срещу финансова подкрепа. Няма публично съобщение за окончателно решение по случая.

Публикации за разговори в Атина и Давос

По-рано „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че по време на вечеря в Атина през март Гилфойл е заявила, че САЩ могат да повлияят за падането на правителства. Като пример тя е посочила Румъния и е добавила, че подобно влияние може да бъде упражнено и в други държави, включително Гърция.

Публикацията предизвика политическа реакция в Гърция. Опозиционни партии поискаха разяснения от правителството на Кириакос Мицотакис, което отрече да е било подлагано на подобен натиск. Твърденията доведоха и до проверки от демократи в комисиите по външни отношения на Сената и Камарата на представителите на Конгреса на САЩ.

Гилфойл отрече да е извършила нарушение и оспори начина, по който е представен разговорът. По време на посещението си в Атина миналата седмица държавният секретар Марко Рубио защити работата на посолството. „Нашият посланик тук е силен посланик“, каза той.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщава и за разговори, записани по време на Световния икономически форум в Давос. Според изданието Гилфойл е настоявала да получи достъп до вечеря в чест на Ерик Тръмп и е обещавала икономическа полза на американски бизнесмен. Публикацията посочва още, че тя е пътувала до Давос с частния самолет на гръцкия бизнесмен Александрос Ексарху, а корабният магнат Никос Цакос е покрил разходи за нейно пътуване до Париж и престой в хотел.

Тръмп не обяви дали е взел решение за отстраняването на Гилфойл. Дипломатката остава на поста си, докато Белият дом разглежда случая.

Източници: bta.bg, investing.com, transcripts.cnn.com


Гърция
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