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Ново земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Панама

Ново земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Панама

13 Октомври, 2026 03:21 462 0

  • земетресение-
  • панама-
  • сона-
  • коиба-
  • вторични трусове

Трусът е регистриран край Сона, дни след мощното земетресение, при което пострадаха най-малко 27 души

Ново земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Панама - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ново земетресение е регистрирано в Панама, югозападно от град Сона. Според публикация на „Газета“, която се позовава на Института по науки за Земята към Панамския университет, трусът е станал на 12 октомври в 18:20 часа местно време и е бил с магнитуд 6,5. Посочената дълбочина на огнището е 5 километра.

Актуалният запис на Института по геонауки към Панамския университет обаче отчита магнитуд 6,4 и дълбочина 2 километра. В него е посочено, че земетресението е било на 29 километра североизточно от остров Коиба. Така между публикуваната информация и последния официален запис има разлика както в магнитуда, така и в дълбочината на труса.

Земетресението последва мощния трус от 9 октомври

Новият трус е регистриран дни след земетресението от 9 октомври, за което е посочен магнитуд 7,7. След него сеизмолозите са регистрирали повече от 100 вторични труса, а най-малко 27 души са пострадали.

В няколко региона на страната са били повредени сгради и пътища. Масови прекъсвания на електрозахранването са засегнали централните провинции Ерѐра, Лос Сантос и Верагуас. Временно е било преустановено и въздушното движение в Панама.

В наличните данни за новото земетресение не се посочва информация за нови жертви, пострадали или материални щети. Институтът по геонауки продължава да актуализира регистрите за сеизмичната активност в района.

Източници: apnews.com


Панама
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