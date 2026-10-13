The Atlantic: Тръмп застана на страната на Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е зачеркнал десетилетия от американската политика и е застанал на страната на руския президент Владимир Путин. Това твърди журналистката Ан Апълбаум в анализ за The Atlantic, посветен на последните решения на американската администрация.

По думите ѝ Тръмп е отменил санкциите върху вноса на руско дизелово гориво и така е подкопал както дългогодишната политика на Вашингтон, така и 18 месеца от собствената си дипломация. В оригиналния анализ се посочва, че решението противоречи на законови мерки, подписани от самия президент.

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Натиск върху Киев без искания към Москва

Апълбаум припомня, че Тръмп е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация с Украйна, ако Киев продължи да атакува руски петролни рафинерии. Според авторката по този начин Вашингтон настоява Украйна да се откаже от едно от най-ефективните си оръжия, без да поставя сходни условия на Русия.

В анализа се твърди още, че американският президент не е осъдил руските удари по украински енергийни съоръжения и фабрики, включително по обекти, собственост на американски компании. Апълбаум посочва и липсата на публични съболезнования от Тръмп за украински деца, загинали при руски обстрели.

Горивата и войната с Иран

Журналистката свързва решението за руското дизелово гориво с обещанието на Тръмп да намали цените на горивата в САЩ. Според нея президентът се опитва да убеди американските избиратели, че високите цени са причинени от Украйна, а не от собственото му решение да води война с Иран.

Апълбаум пише, че дори желанието за по-ниски цени не оправдава сделки с Москва. Тя определя действията на Тръмп като „драстичен, отчаян опит“ да принуди Украйна да капитулира и да подпомогне руската икономика.

Възможни сделки с Русия

Според авторката Тръмп вероятно иска да финализира бизнес споразумения, обсъждани от руски представители с американски преговарящи и близки до президента лица. Сред тях са сделки, свързани с газопровода „Северен поток“ и добив на полезни изкопаеми в Арктика.

Апълбаум твърди, че европейските съюзници на САЩ са се опитвали да обяснят на Тръмп значението на войната и заплахата, която Русия представлява. По думите ѝ тези усилия са се провалили.

„Америка днес е капризна, непредсказуема сила, чиято установена външна политика може да бъде импулсивно преразгледана за една нощ“, пише Ан Апълбаум.

Като първа поука за Украйна и останалите съюзници на Вашингтон тя посочва, че не трябва да разчитат на САЩ. Според авторката втората поука е, че администрацията на Тръмп е „за продажба“.

Източници: focus-news.net, theatlantic.com