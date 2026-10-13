Новини
Свят »
САЩ »
The Atlantic: Тръмп застана на страната на Путин
  Тема: Украйна

The Atlantic: Тръмп застана на страната на Путин

13 Октомври, 2026 03:41 621 2

  • доналд тръмп-
  • ан апълбаум-
  • украйна-
  • русия-
  • американска политика

Ан Апълбаум обвинява президента на САЩ, че е отстъпил от дългогодишната американска политика и е оказал натиск върху Украйна

The Atlantic: Тръмп застана на страната на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е зачеркнал десетилетия от американската политика и е застанал на страната на руския президент Владимир Путин. Това твърди журналистката Ан Апълбаум в анализ за The Atlantic, посветен на последните решения на американската администрация.

По думите ѝ Тръмп е отменил санкциите върху вноса на руско дизелово гориво и така е подкопал както дългогодишната политика на Вашингтон, така и 18 месеца от собствената си дипломация. В оригиналния анализ се посочва, че решението противоречи на законови мерки, подписани от самия президент.

Още новини от Украйна

Натиск върху Киев без искания към Москва

Апълбаум припомня, че Тръмп е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация с Украйна, ако Киев продължи да атакува руски петролни рафинерии. Според авторката по този начин Вашингтон настоява Украйна да се откаже от едно от най-ефективните си оръжия, без да поставя сходни условия на Русия.

В анализа се твърди още, че американският президент не е осъдил руските удари по украински енергийни съоръжения и фабрики, включително по обекти, собственост на американски компании. Апълбаум посочва и липсата на публични съболезнования от Тръмп за украински деца, загинали при руски обстрели.

Горивата и войната с Иран

Журналистката свързва решението за руското дизелово гориво с обещанието на Тръмп да намали цените на горивата в САЩ. Според нея президентът се опитва да убеди американските избиратели, че високите цени са причинени от Украйна, а не от собственото му решение да води война с Иран.

Апълбаум пише, че дори желанието за по-ниски цени не оправдава сделки с Москва. Тя определя действията на Тръмп като „драстичен, отчаян опит“ да принуди Украйна да капитулира и да подпомогне руската икономика.

Възможни сделки с Русия

Според авторката Тръмп вероятно иска да финализира бизнес споразумения, обсъждани от руски представители с американски преговарящи и близки до президента лица. Сред тях са сделки, свързани с газопровода „Северен поток“ и добив на полезни изкопаеми в Арктика.

Апълбаум твърди, че европейските съюзници на САЩ са се опитвали да обяснят на Тръмп значението на войната и заплахата, която Русия представлява. По думите ѝ тези усилия са се провалили.

„Америка днес е капризна, непредсказуема сила, чиято установена външна политика може да бъде импулсивно преразгледана за една нощ“, пише Ан Апълбаум.

Като първа поука за Украйна и останалите съюзници на Вашингтон тя посочва, че не трябва да разчитат на САЩ. Според авторката втората поука е, че администрацията на Тръмп е „за продажба“.

Източници: focus-news.net, theatlantic.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами нормално…

    2 1 Отговор
    …никъде по света никой не е способен да преговаря с наркомани! А то както на ЕС, така и на 404 ръководителите са такива!!!

    04:48 13.10.2026

  • 2 Тръмп е по сделките и фалитите

    1 0 Отговор
    Тръмп сключи предателска „сделка с дявола“ Путин- изконен враг на САЩ , а Китай само печели от разрухата в Русия и падението на САЩ. Да обвиниш Украйна и Зеленски- жертви на руската агресия и борещи се за своето оцеляване и надмогване на агресията , за ръста на световните цени на нефта и дизела, а не от собственото си решение да води война с Иран и мита за Канада е поредната наглост на Тръмп и подлост към съюзниците на САЩ в навечерието на избори, които Донлад ще изгуби...

    За разлика от Зеленски , Путин нито веднъж не е седнал на масата с намерение да иска да сключи мир..! За почти пет години война той многократно е заявявал, че преговорите за мир не го интересуват, докато не постигне целите си. А те са да смаже Украйна с капитулация и да инсталира отново някой послушен Янукович. В по-дългосрочен план - да разшири отново руските сфери на влияние и подчинение на Москва, до онова, което е било при СССР в Източна Европа , а НАТО да се разпадне...

    Тръмп и всички, които настояват Украйна да си смени президента, всъщност искат на негово място да дойде някой, който да спре да се бори за Свободата и независимост на Украйна и да вдигне бялото знаме за да може Путин да постигне тези си цели с помоща на Тръмп ....!

    05:08 13.10.2026