Коледното настроение излиза най-скъпо в Дюселдорф, ако се сравнят еднакви покупки – вурст в хлебче и чаша греяно вино. Двете заедно струват 10 евро, докато в София същата комбинация излиза около 8 евро.
Цените са част от сравнение на NOVA между коледните базари в България, Франция и Германия. В германския град наденичката е 5 евро, а чашата греяно вино – също 5 евро. В София виното струва 3 евро, а средната цена на вурста е 5 евро.
Най-голяма разлика има при виното
Във Франция цените зависят от града. В Колмар чаша вино се продава между 3,50 и 4 евро, докато в Страсбург диапазонът е от 4,50 до 6 евро.
При наличните данни София е по-евтина от Дюселдорф с около 2 евро за комбинацията от вурст и греяно вино. Сравнението обаче не включва допълнителни разходи като такса за чаша, гарнитура или други продукти, които могат да променят крайната сметка.
На коледните базари в България Националната агенция за приходите е извършила 20 проверки миналата седмица. При 16 от тях са установени нарушения, свързани с липса на касови бележки, посочва NOVA.
В проверените от медията обекти във Франция и Германия не са предоставяни касови бележки.
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