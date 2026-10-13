САЩ натискат Киев за ударите в Русия, Москва говори за преговори

Натискът на САЩ върху Украйна заради ударите по руски петролни рафинерии се засилва, докато Москва заявява готовност за нови преговори. Паралелно с това украинските военновъздушни сили съобщиха, че преди ракетната атака срещу Киев на 12 октомври не е постъпила предварителна информация за изстрелвания от руска територия.

Според The Kyiv Independent, който се позовава на неназовани украински представители, американски служители са предупредили главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий и заместник-ръководителя на президентската канцелария Павел Палиса за последствия при нарушаване на обявеното енергийно примирие и при нови удари по руски рафинерии. По данни на изданието от Вашингтон са заявили, че могат да бъдат спрени обменът на разузнавателни данни и доставките на оръжия.

Съобщенията се появиха след обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп договореност между Москва и Киев за прекратяване на ударите по енергийни обекти. И Русия, и Украйна обаче не са потвърдили официално пълно и взаимно примирие. Белият дом също не е потвърдил разговорите и отправените предупреждения. Financial Times съобщи за сходен американски натиск, но Павел Палиса по-късно отрече да е потвърждавал информацията пред изданието.

Въпросите около ракетната атака срещу Киев

На 12 октомври около 22:10 часа по Киев е нанесен удар, при който според украинските военновъздушни сили са използвани предполагаемо шест балистични ракети. В съобщението на институцията се посочва, че радарните средства са открили целите непосредствено по време на атаката, а предварителна информация за пускове от територията на противника не е постъпила.

„Информация за пускове от територията на противника не е постъпвала. Причините се установяват“,

се посочва в съобщението, цитирано от „Газета“. Заради липсата на предварително предупреждение въздушната тревога в украинската столица е била обявена след началото на удара. Украински източници допуснаха, че това може да е свързано с ограничаване на американския разузнавателен обмен, но от Вашингтон няма официално потвърждение за подобна мярка.

Москва заявява готовност за политическо уреждане

На този фон заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин заяви пред „Известия“, че Москва запазва готовността си за политико-дипломатическо уреждане на конфликта в Украйна. По думите му украинските власти са провалили възможността за провеждане на тристранни преговори.

„Русия винаги е била и остава открита за преговори по политико-дипломатическото уреждане“, каза Галузин, цитиран от „Газета“. Той свърза позицията на Москва и с изявления на президента Владимир Путин за бъдещ момент на подновяване на разговорите.

Трите развития оставят нерешени два ключови въпроса: дали американските предупреждения ще доведат до реално ограничаване на военната и разузнавателната подкрепа за Киев и дали обявеното енергийно примирие ще бъде потвърдено от двете страни. Засега наличните публични данни показват различия между американските твърдения за договореност, руските оценки и украинското условие примирието да обхваща и ударите срещу енергийната инфраструктура.