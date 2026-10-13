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Двама загинаха при атаки срещу Киев, има разрушения
  Тема: Украйна

Двама загинаха при атаки срещу Киев, има разрушения

13 Октомври, 2026 04:01 506 1

  • киев-
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Руски дронове и балистични ракети поразиха жилищна сграда, транспортен обект и склад в украинската столица. Най-малко 14 души са ранени

Двама загинаха при атаки срещу Киев, има разрушения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а най-малко 14 са ранени при руските атаки срещу Киев през последното денонощие. Ударите са били извършени с дронове през деня и вечерта, а по-късно столицата е била атакувана и с балистични ракети, съобщават украинските власти.

При вечерната атака дрон е попаднал в двора на 25-етажна жилищна сграда в Дарницкия район. Загиналите са двама, като единият от тях е бил открит в автомобил близо до блока. Апартаменти на четвъртия и петия етаж са се запалили. Пожарът е засегнал и най-малко 12 автомобила и два мотоциклета.

Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за един загинал и 11 ранени. По-късно Киевската градска прокуратура потвърди, че жертвите са две. Обобщените данни за атаките с дронове през деня и вечерта сочат общо 14 ранени.

„Има взривове в града. Останете в укритията!“, призова Кличко след началото на ракетната атака.

Ударени са транспортен обект и склад

Малко след 22:00 часа Киев е бил атакуван с балистични ракети. Украинските Военновъздушни сили съобщиха предварително за шест ракети, като посочиха, че целите са били засечени от радарите по време на атаката, а предварителна информация за пускове не е постъпила.

В Днепровския район е поразен обект на транспортната инфраструктура. В Деснянския район е ударена четириетажна складова сграда. Към първоначалните съобщения за ракетния удар не беше посочен отделен брой жертви и ранени.

Първите взривове са били чути преди обявяването на въздушната тревога в столицата. По-късно са последвали нови експлозии, докато службите са проверявали пораженията и са обезопасявали засегнатите райони.

Разследване за предполагаемо военно престъпление

Отломки от дронове са паднали и в Соломянския район, близо до жилищни сгради, както и в Дарницкия и Печерския район. На една от локациите е избухнал пожар, който е бил овладян от аварийните екипи.

Киевската градска прокуратура е започнала досъдебно разследване за предполагаемо военно престъпление, свързано с удара по жилищната сграда. Разследващите документират разрушенията и събират данни за използваните боеприпаси.

Атаките са поредните срещу Киев в рамките на засилената руска въздушна кампания. Украинските власти продължават да уточняват пълния размер на щетите и броя на пострадалите.

Източници: kyivindependent.com, ukrinform.net


Украйна
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