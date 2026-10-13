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Белият дом: Зеленски вбесява Тръмп с ударите по рафинерии
  Тема: Украйна

Белият дом: Зеленски вбесява Тръмп с ударите по рафинерии

13 Октомври, 2026 05:45 1 020 16

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • бял дом-
  • русия-
  • петролни рафинерии

Представител на американската администрация твърди, че президентът иска Киев първи да спре атаките по руската енергийна инфраструктура. Зеленски предлага взаимно прекратяване на ударите

Белият дом: Зеленски вбесява Тръмп с ударите по рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Зеленски „ядосва“ Доналд Тръмп с отказа си първи да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, заяви представител на Белия дом пред The Atlantic. По думите му украинският президент надценява възможностите си, а американският държавен глава настоява Киев да спре атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

„Зеленски прекалява и ядосва президента. Президентът иска само едно: да спрете ударите по рафинериите. Направете му тази отстъпка“, е заявил представителят, цитиран от списанието. Той е говорил анонимно.

Киев предлага взаимно спиране на ударите

Според The Atlantic Зеленски е казал на Тръмп и на американските му пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че Украйна е готова да спре атаките по руските петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите срещу украински електроцентрали. Американският представител твърди, че Тръмп е отхвърлил това условие и е поискал Украйна първа да прекрати атаките.

Разминаването идва на фона на обявеното от Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. На 12 октомври Зеленски заяви, че украинските сили са се въздържали от удари по руски енергийни обекти, но Русия е атакувала електроцентрала в Харков, газово съоръжение и цивилна бензиностанция. „Когато говорим за енергийно примирие, това означава само едно: те не атакуват нашата енергийна инфраструктура и ние не атакуваме тяхната“, каза Зеленски пред Fox News, според Асошиейтед прес.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не потвърди конкретно споразумение. Той заяви, че контактите по темата продължават. Представителката на Европейския съюз по външната политика Кая Калас също изрази съмнение, че Москва ще спазва договореността.

Тръмп поиска нов президент на Украйна

Натискът срещу Зеленски се засили след договореността между Тръмп и руския президент Владимир Путин за внос на руски дизел. На 10 октомври Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов лидер, който може да сключва сделки. „Предлагам да си намерят нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент.

Тръмп свърза ударите по руските рафинерии с високите цени на дизела в Съединените щати. Украинският президент отхвърли тази теза и заяви, че цените са свързани основно с ограниченията върху доставките през Ормузкия проток, а не с украинските атаки.

По този въпрос засега няма потвърдено публично споразумение с конкретни механизми за контрол и срокове. Потвърдено е единствено, че Вашингтон настоява Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, докато Украйна поставя условие за взаимност.

Източници: theatlantic.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вашето мнение

    8 5 Отговор
    Путин оставя зеленски на милостта на господарите му.

    05:50 13.10.2026

  • 2 Свободен

    8 17 Отговор
    Преди уж нямаше карти, а сега Путин моли Тръмп да помоли Зеленски да спре да бие руснаците!😂😂

    Коментиран от #10

    05:51 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е добре

    9 6 Отговор
    Едно вбесяване на стар човек какъвто е Тръмп може да е с фатален край.

    05:57 13.10.2026

  • 5 Соломон

    10 8 Отговор
    Русия нападна Украйна а Америка се предаде

    05:59 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ха ха ха ....

    15 3 Отговор
    Искаха да свалят Путин - а ще паднат Мерц ,Макрон ,чичо Дони...Стармър вече си замина ...

    Коментиран от #8

    06:06 13.10.2026

  • 8 Фен

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха ха ....":

    А Урсула и Кая, кога?

    Коментиран от #11

    06:17 13.10.2026

  • 9 Маринов

    10 2 Отговор
    Няма ли кой да каже на Тръмп, че Зеленски се управлява от англичаните и изпълнява техните разпоредби. Не може да спре, докато Англия не каже. Защото и дроновете и ракетите са английски или сглобени с английски китове по английска документация. Да им завъртят кранчето на Старлинк и на разузнавателна информация и наркомана ще се кротне.

    06:17 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ха ха ха ....

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    Те не са избрани , те са назначени ...
    ...перфектната пирамида , никой не ги е избирал , ама те да командват ..
    ..демокрация и чудо ..

    06:19 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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