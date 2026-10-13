Белият дом: Зеленски вбесява Тръмп с ударите по рафинерии

Владимир Зеленски „ядосва“ Доналд Тръмп с отказа си първи да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, заяви представител на Белия дом пред The Atlantic. По думите му украинският президент надценява възможностите си, а американският държавен глава настоява Киев да спре атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

„Зеленски прекалява и ядосва президента. Президентът иска само едно: да спрете ударите по рафинериите. Направете му тази отстъпка“, е заявил представителят, цитиран от списанието. Той е говорил анонимно.

Киев предлага взаимно спиране на ударите

Според The Atlantic Зеленски е казал на Тръмп и на американските му пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че Украйна е готова да спре атаките по руските петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите срещу украински електроцентрали. Американският представител твърди, че Тръмп е отхвърлил това условие и е поискал Украйна първа да прекрати атаките.

Разминаването идва на фона на обявеното от Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. На 12 октомври Зеленски заяви, че украинските сили са се въздържали от удари по руски енергийни обекти, но Русия е атакувала електроцентрала в Харков, газово съоръжение и цивилна бензиностанция. „Когато говорим за енергийно примирие, това означава само едно: те не атакуват нашата енергийна инфраструктура и ние не атакуваме тяхната“, каза Зеленски пред Fox News, според Асошиейтед прес.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не потвърди конкретно споразумение. Той заяви, че контактите по темата продължават. Представителката на Европейския съюз по външната политика Кая Калас също изрази съмнение, че Москва ще спазва договореността.

Тръмп поиска нов президент на Украйна

Натискът срещу Зеленски се засили след договореността между Тръмп и руския президент Владимир Путин за внос на руски дизел. На 10 октомври Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов лидер, който може да сключва сделки. „Предлагам да си намерят нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент.

Тръмп свърза ударите по руските рафинерии с високите цени на дизела в Съединените щати. Украинският президент отхвърли тази теза и заяви, че цените са свързани основно с ограниченията върху доставките през Ормузкия проток, а не с украинските атаки.

По този въпрос засега няма потвърдено публично споразумение с конкретни механизми за контрол и срокове. Потвърдено е единствено, че Вашингтон настоява Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, докато Украйна поставя условие за взаимност.

Източници: theatlantic.com, apnews.com