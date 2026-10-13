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Руски удар повреди многоетажна сграда в Днипро
  Тема: Украйна

Руски удар повреди многоетажна сграда в Днипро

13 Октомври, 2026 06:07, обновена 13 Октомври, 2026 06:09 436 3

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  • днепропетровска област-
  • харков

Взривната вълна е изпочупила прозорци в жилищни блокове. Данните за пострадали все още се уточняват

Руски удар повреди многоетажна сграда в Днипро - 1
Снимка: ГСЧС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски войски са нанесли удар по Днипро сутринта на 13 октомври, като взривната вълна е повредила многоетажни жилищни сгради в един от районите на града. Избити са прозорци в жилищни блокове.

„Врагът атакува Днипро. В един от районите на града взривната вълна изби прозорци в многоетажни сгради. Информацията за пострадали се уточнява“, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа.

Към момента на съобщението няма потвърдени данни за броя на пострадалите или за други поражения освен повредите по жилищните сгради.

Предишен удар по Харков

По-рано при руски удар по Харков вечерта на 12 октомври са пострадали 11 души. Сред тях е имало спасител.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    В този сайт в последните дни само положителни новини които правят хората щастливи Да пожелаем здраве на стопанисващи те го

    06:16 13.10.2026

  • 2 Маринов

    1 0 Отговор
    С Мария се почна и пропагандна дезинформация. Русия бомби Днепро. Счупени са прозорци. От вьрирнста вълна. С взривната вълна откъде е, какво е поразено, по какво е стреляно - това са постоянни тайни.

    06:26 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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