Руски удар повреди многоетажна сграда в Днипро

Руски войски са нанесли удар по Днипро сутринта на 13 октомври, като взривната вълна е повредила многоетажни жилищни сгради в един от районите на града. Избити са прозорци в жилищни блокове.

„Врагът атакува Днипро. В един от районите на града взривната вълна изби прозорци в многоетажни сгради. Информацията за пострадали се уточнява“, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа.

Към момента на съобщението няма потвърдени данни за броя на пострадалите или за други поражения освен повредите по жилищните сгради.

Предишен удар по Харков

По-рано при руски удар по Харков вечерта на 12 октомври са пострадали 11 души. Сред тях е имало спасител.