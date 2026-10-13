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Тръмп: Русия и Китай не помагат съществено на Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Русия и Китай не помагат съществено на Иран

13 Октомври, 2026 06:11 415 3

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Американският президент заяви, че ако Москва и Пекин оказват някаква подкрепа на Техеран, тя е в много малък мащаб. Публични американски оценки обаче говорят за отделни форми на китайска и руска помощ

Тръмп: Русия и Китай не помагат съществено на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай не оказват съществена подкрепа на Иран. Позицията му беше публикувана на 12 октомври в социалната мрежа Truth Social на фона на продължаващия конфликт между Вашингтон и Техеран.

„Виждам много коментари от радикално леви безумци, че Китай и Русия помагат на „прекрасната“ Ислямска република Иран. Ако го правят, това е в съвсем малък мащаб, но аз изобщо не вярвам, че го правят. Те имат какво да губят и ние щяхме да разберем, и то много бързо“, написа Тръмп.

Американският президент не посочи конкретни разузнавателни данни, с които да подкрепи оценката си. Изказването му представлява политическа позиция, а не независимо потвърждение, че Москва и Пекин не оказват никаква помощ на Техеран.

Данни за отделни форми на подкрепа

През септември Axios съобщи, че Тръмп е поискал от китайския президент Си Дзинпин да прекрати всякаква помощ за Иран. Медията посочи, че американски представители са били обезпокоени от предполагаеми доставки на китайски системи за противовъздушна отбрана, разузнавателни данни и компоненти за производство на дронове.

Асошиейтед прес определи Китай като основен купувач на ирански петрол и водещ търговски партньор на страната. Според агенцията успехът на американската кампания за изолиране на Иран зависи до голяма степен от готовността на Пекин да ограничи икономическите си отношения с Техеран.

Доклад на Конгресната изследователска служба на САЩ обобщава медийни данни за предполагаема руска и китайска материална, разузнавателна и техническа подкрепа за Иран. В него се споменават сателитни изображения, компоненти за ракети и дронове, боеприпаси и техническа помощ за иранските въоръжени сили.

Москва и Пекин подкрепят Техеран дипломатически

Русия и Китай не са обявявали пряко участие във военните действия на страната на Иран. Двете държави обаче подкрепиха Техеран дипломатически, включително чрез действия в Съвета за сигурност на ООН.

На 17 септември Русия и Китай наложиха вето на американско предложение за продължаване на мандата на експертите, които наблюдават спазването на санкциите срещу Иран. Санкциите включват ограничения върху оръжейни сделки, замразяване на активи и мерки срещу развитието на иранската ракетна програма.

Изявлението на Тръмп идва дни след като той обяви, че САЩ няма да възобновят ударите срещу Иран преди междинните избори на 3 ноември. Американският президент същевременно остави отворена възможността за по-нататъшни действия след вота, ако не бъде постигнато политическо решение.

Източници: axios.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    3 0 Отговор
    Тръмп наш

    06:18 13.10.2026

  • 2 Агент Краснов

    3 0 Отговор
    И аз съм многоходов.

    06:19 13.10.2026

  • 3 Велчов

    1 0 Отговор
    Руснаците не помагат на никой. Китай гледат печалбата. Нашите съветски троловете също.

    06:30 13.10.2026

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