Работата на Starlink и военната версия Starshield е възстановена до нормалното ниво в контролираните от Украйна територии, но ограниченията продължават по фронтовата линия и в районите под руска окупация. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Би Би Си.

По думите му проблемът пряко засяга украинската противовъздушна отбрана. Ограниченията затрудняват използването на прехващащи дронове срещу реактивните „Шахед“, които Русия насочва към украински градове, инфраструктура и енергийни обекти.

„Това е като пинг-понг: питаме едната страна, а тя казва, че другата е отговорна“, каза Зеленски.

Украинският президент уточни, че технически ограничението е въведено от SpaceX, но не може да посочи кой е взел политическото решение. Според него Киев получава противоречиви отговори, когато търси обяснение от американската страна и от компанията.

Зеленски направи паралел с проблемите около доставките на ракети за системите Patriot. И в двата случая, по думите му, решаващо е политическото решение, а не само техническите възможности на системата.

Ограниченията бяха възстановявани на няколко етапа

На 24 октомври Украйна обяви, че скоростта на Starlink и Starshield е върната до равнищата отпреди ограниченията. Тогава украинското президентство посочи, че това е важно за логистиката на фронта и за защитата от реактивни дронове.

На 12 ноември обаче Зеленски съобщи за нови значителни нарушения в работата на Starshield по цялата фронтова линия и в окупираните части на Украйна. Ройтерс предаде, че при предишния епизод прехващащите дронове са губели връзка с операторите при скорост над около 161 километра в час. Това е правело невъзможно преследването на по-бързите „Шахед“-и.

Украинските власти и военни експерти от месеци търсят алтернативи на зависимостта от мрежата на SpaceX. Сред обсъжданите варианти е европейската система OneWeb на Eutelsat, но тя не е представена като пълен и незабавен заместител на Starlink.

Към момента е потвърдено, че услугата работи нормално в териториите под контрола на Киев, докато ограниченията в окупираните райони остават. Публично не е изяснено дали те са наложени по решение на SpaceX, на американското правителство или вследствие на политически указания, за които Зеленски твърди, че Киев не получава ясен отговор.

Източници: unian.net, kyivindependent.com, investing.com