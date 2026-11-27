Украинският президент Володимир Зеленски определи като „странно“ това, че американският президент Доналд Тръмп нарича руския държавен глава Владимир Путин свой приятел. В интервю за Би Би Си Зеленски заяви, че Путин е агресор и убиец и не може да бъде приятел.

„Путин е агресор и убиец. Той не може да бъде приятел“, каза Зеленски. По думите му определянето на руския президент като приятел може да се сравни с това някой да нарече Адолф Хитлер свой приятел по време на Втората световна война.

„Все едно някой да каже за Хитлер по време на Втората световна война, че е добър приятел. Не, той не е приятел“, добави украинският президент.

Тръмп защити думите си за Путин

Тръмп нарече Путин свой приятел по време на срещата на върха на АПЕК в Китай. Няколко дни по-късно той публикува в социалната мрежа Трут Соушъл снимка, на която двамата се ръкуват, придружена от надписа „Моят приятел“.

На 20 ноември американският президент защити определението си за руския лидер. Тръмп заяви, че не може да каже дали Путин е приятел на Съединените щати, но потвърди, че самият той го смята за свой приятел.

Думите предизвикаха реакция и в Европа. Полският премиер Доналд Туск написа: „Боже, пази ни от такива приятели“.

Отношенията между Тръмп и Зеленски

Коментарът на Зеленски идва на фона на продължително напрежение между него и Тръмп. Най-острият публичен сблъсък между двамата беше през февруари 2025 г. в Овалния кабинет, когато американският президент отправи остри критики към украинския си колега.

Напрежението се засили отново, след като Тръмп обвини Украйна, че ударите ѝ по руски петролни рафинерии допринасят за повишаването на цените на енергията. Той също така заплаши да спре обмена на разузнавателна информация с Киев.

Зеленски от своя страна заяви, че позицията на Тръмп насърчава Русия да продължава атаките си срещу Украйна. Така определението „приятел“, използвано от американския президент за Путин, се превърна в пореден публичен спор между Вашингтон и Киев за подхода към войната и преговорите за нейното прекратяване.