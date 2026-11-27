Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна може би нямаше да започне, ако Русия беше останала в Г8. Той направи коментара пред журналисти във Флорида, докато отговаряше на въпроси за възможното участие на руския президент Владимир Путин в срещата на Г20 през декември.

„Ако той беше останал член, може би сега нямаше да има тази война. Той беше много засегнат, когато това се случи, а сега форматът е Г7“, каза Тръмп, визирайки изключването на Русия от групата.

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Русия беше отстранена от Г8 през 2014 г. след анексирането на Крим. След това форматът продължи като Г7. Пълномащабното руско нахлуване в Украйна започна на 24 февруари 2022 г.

Тръмп иска Путин да присъства на срещата

Американският президент заяви, че не би подкрепил изключването на Русия, ако тогава е бил в Белия дом. „Наистина твърдо вярвам, че ако не бяха направили това, сега нямаше да имаме тази война“, каза той.

Тръмп добави, че би искал Русия да бъде „в залата“ по време на срещата на Г20, въпреки че присъствието на Путин вероятно няма да бъде прието от всички участници. Срещата е насрочена за 14 и 15 декември във Флорида.

Поканата към Путин беше потвърдена през септември от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Към 27 ноември няма потвърждение, че руският президент ще участва лично. Кремъл заяви, че решение по въпроса все още не е взето.

Повтаряна теза за отстраняването на Русия

Твърдението, че запазването на Русия в Г8 би предотвратило войната, не е ново за Тръмп. Той е изразявал сходна позиция и преди, включително по време на срещата на Г7 в Канада през 2025 г., когато нарече отстраняването на Москва грешка.

Тогава, както и сега, Тръмп свърза дипломатическата изолация на Русия с последвалата война, без да представи доказателства, че членството в Г8 би променило решенията на руското ръководство. Новото му изказване идва след среща с Путин на полях на форума на АТИС в Китай и на фона на усилията на Вашингтон да върне Москва в разговорите на високо равнище.

В отделно изявление Тръмп заяви, че е призовал Путин да прекрати военната агресия срещу територии в Европа, за да се създадат условия за споразумение между Русия и Украйна. Засега няма обявено прекратяване на огъня или договорен мирен план.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, investing.com