Европа готви нови санкции срещу Русия въпреки Тръмп

Лидерите на Европейския съюз се подготвят да поискат ново затягане на санкциите срещу Русия на предстоящото заседание на Европейския съвет. Те настояват за мерки, които да ограничат приходите на Москва от петрол, поставяйки европейската политика в разрез с курса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Разминаването идва дни след обявената от Тръмп договорка с руския президент Владимир Путин за облекчаване на ограниченията върху износа на руски дизел. Според Тръмп Русия трябва да достави общо до 4,8 милиона тона дизелово гориво за американския и световния пазар, което би трябвало да намали натиска върху доставките и цените.

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Европейските и украинските представители обаче се съмняват, че количеството ще има съществен ефект. По техни оценки то се равнява приблизително на 10 дни потребление в САЩ. Те предупреждават и че сделката може да отслаби усилията за ограничаване на приходите, с които Русия финансира войната.

Туск и Мерц настояват за по-силен натиск

Полският премиер Доналд Туск заяви на конференция по сигурността във Варшава, че Русия не проявява интерес към деескалация, прекратяване на огъня или мир.

„Именно затова ще отида в Брюксел, за да поискам от партньорите си сериозно да разгледат въпроса за значително засилване на санкциите срещу Русия“, каза Туск.

Германският канцлер Фридрих Мерц също призова за допълнителни ограничения. По думите му продължаващите руски атаки срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна показват, че натискът трябва да бъде увеличен.

„Русия ще преговаря добросъвестно само под натиск. След безразсъдните атаки на Москва срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна трябва дори да затегнем санкциите“, заяви Мерц.

Призивите идват след решението на външните министри на ЕС да одобрят най-голямото досега разширяване на санкционния списък срещу Русия. В него са включени над 1600 физически и юридически лица.

Подготвя се 23-и пакет от санкции

Европейската комисия подготвя и 23-и пакет от секторни санкции. Украйна очаква той да бъде представен на правителствата на страните от ЕС до края на годината. Великобритания и Норвегия също заявиха готовност да засилят натиска върху Москва.

„Важно е да налагаме санкции срещу Русия, за да не финансираме войната“, каза норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик, който призова за затваряне на съществуващите пропуски в ограниченията.

Европа търси по-голяма роля на Вашингтон

Според Политико европейски дипломати виждат във внезапното смекчаване на американската позиция към руските енергоносители и вътрешнополитически мотиви, свързани с високите цени на горивата и предстоящите междинни избори в САЩ.

Председателят на външнополитическата служба на ЕС Кая Калас призова Вашингтон да съгласува подхода си с Брюксел. Тя посочи американския законопроект за санкции срещу Русия, прокаран от покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм и подписан от Тръмп, но все още неприлаган в пълния му обем.

Конгресменът републиканец Дан Креншоу също настоя законопроектът да влезе в действие. Междувременно еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европа трябва спешно да поеме „основната отговорност“ за собствената си отбрана на фона на намаляващото американско военно присъствие на континента.

Предстоящото заседание на Европейския съвет ще покаже дали ЕС ще успее да запази общия натиск върху Москва, докато Вашингтон предприема стъпки в обратната посока.

Източници: politico.eu