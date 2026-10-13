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Европа готви нови санкции срещу Русия въпреки Тръмп
  Тема: Украйна

Европа готви нови санкции срещу Русия въпреки Тръмп

13 Октомври, 2026 06:45 815 16

  • санкции срещу русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • европейски съюз-
  • украйна

Лидерите на ЕС искат мерки срещу руските петролни приходи, докато Вашингтон облекчава ограниченията за износа на руски дизел

Европа готви нови санкции срещу Русия въпреки Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз се подготвят да поискат ново затягане на санкциите срещу Русия на предстоящото заседание на Европейския съвет. Те настояват за мерки, които да ограничат приходите на Москва от петрол, поставяйки европейската политика в разрез с курса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Разминаването идва дни след обявената от Тръмп договорка с руския президент Владимир Путин за облекчаване на ограниченията върху износа на руски дизел. Според Тръмп Русия трябва да достави общо до 4,8 милиона тона дизелово гориво за американския и световния пазар, което би трябвало да намали натиска върху доставките и цените.

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Европейските и украинските представители обаче се съмняват, че количеството ще има съществен ефект. По техни оценки то се равнява приблизително на 10 дни потребление в САЩ. Те предупреждават и че сделката може да отслаби усилията за ограничаване на приходите, с които Русия финансира войната.

Туск и Мерц настояват за по-силен натиск

Полският премиер Доналд Туск заяви на конференция по сигурността във Варшава, че Русия не проявява интерес към деескалация, прекратяване на огъня или мир.

„Именно затова ще отида в Брюксел, за да поискам от партньорите си сериозно да разгледат въпроса за значително засилване на санкциите срещу Русия“, каза Туск.

Германският канцлер Фридрих Мерц също призова за допълнителни ограничения. По думите му продължаващите руски атаки срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна показват, че натискът трябва да бъде увеличен.

„Русия ще преговаря добросъвестно само под натиск. След безразсъдните атаки на Москва срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна трябва дори да затегнем санкциите“, заяви Мерц.

Призивите идват след решението на външните министри на ЕС да одобрят най-голямото досега разширяване на санкционния списък срещу Русия. В него са включени над 1600 физически и юридически лица.

Подготвя се 23-и пакет от санкции

Европейската комисия подготвя и 23-и пакет от секторни санкции. Украйна очаква той да бъде представен на правителствата на страните от ЕС до края на годината. Великобритания и Норвегия също заявиха готовност да засилят натиска върху Москва.

„Важно е да налагаме санкции срещу Русия, за да не финансираме войната“, каза норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик, който призова за затваряне на съществуващите пропуски в ограниченията.

Европа търси по-голяма роля на Вашингтон

Според Политико европейски дипломати виждат във внезапното смекчаване на американската позиция към руските енергоносители и вътрешнополитически мотиви, свързани с високите цени на горивата и предстоящите междинни избори в САЩ.

Председателят на външнополитическата служба на ЕС Кая Калас призова Вашингтон да съгласува подхода си с Брюксел. Тя посочи американския законопроект за санкции срещу Русия, прокаран от покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм и подписан от Тръмп, но все още неприлаган в пълния му обем.

Конгресменът републиканец Дан Креншоу също настоя законопроектът да влезе в действие. Междувременно еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европа трябва спешно да поеме „основната отговорност“ за собствената си отбрана на фона на намаляващото американско военно присъствие на континента.

Предстоящото заседание на Европейския съвет ще покаже дали ЕС ще успее да запази общия натиск върху Москва, докато Вашингтон предприема стъпки в обратната посока.

Източници: politico.eu


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    28 0 Отговор
    Как му се вика на някой който постоянно постъпва по един и същи начин, а очаква различни резултати?

    Коментиран от #4

    06:50 13.10.2026

  • 2 ?Лидерите на Европейския съюз

    23 2 Отговор
    ред@ктора сънува само лидери. Тези са само за п@ндел@та защото унищожават Европа ! Време е да се събудите!

    06:54 13.10.2026

  • 3 Санкции, манкции - Европа затъва

    22 2 Отговор
    Двете кокошки плюс Рютето вече стават смешни, направо жалки, в безсилието си...

    06:55 13.10.2026

  • 4 май-май

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    иди-о-ти - май така беше.

    06:56 13.10.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    2 10 Отговор
    Тук е единственото място, където можеш да усетиш величието на Матушка и да се насладиш на постиженията и във всяка една област, най-вече миролюбивата. Как са посрещани с цветя и кръшни танци в съседната братска държава!

    06:58 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъъъ

    17 1 Отговор
    "Европа готви нови санкции срещу Русия ..."

    Само на мен ли ми се струва, че играчката накрая ще стане плачка?🤔

    07:02 13.10.2026

  • 8 ........–

    16 1 Отговор
    Тъжен безпомощен квич на евр(е)оатлантическиските пат ки.

    07:04 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 М да уе...

    12 0 Отговор
    Демек Юропа ще плаща още за патакламата почната от фаш и Наглия....

    07:08 13.10.2026

  • 11 Асан

    11 0 Отговор
    луд умора нема

    07:08 13.10.2026

  • 12 РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ

    10 0 Отговор
    А Кая и Урсула гледат тъпо.

    07:13 13.10.2026

  • 13 Маринов

    10 1 Отговор
    Е, каква става тя? ЕС срещу Тръмп. И няма диалог. Директно срещу Тръмп. Докъде води личния финансов интерес, с именно: да върви войната, да продължава финансовия поток към Киев, за да се връщат обратно проценти от този същия финансов поток към избраните. Тази борба е обречена. Европейците се надяват на чудо Тръмп да го няма - провал след изборите, биологичен край. А Тръмп може много лесно да се справи с европейците: като ги разобличи публично, като обяви излизане на войските на САЩ от Европа, като ги удари икономически с митата. Става сложно и интересно.

    07:15 13.10.2026

  • 14 една българка

    1 5 Отговор
    Задавам си въпроса откъде идва тази безгранична любов на някои нашенски патриотари към държава, в която страхът от репресии към инакомислещите и насаждания с години фашизоиден "интернационализъм" е повод за адмирации. Ако европа не им харесва марш в Раша!

    Коментиран от #15

    07:45 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всъщност

    0 0 Отговор
    Целите на СВО трябва да бъдат постигнати. ЕС ще проумее, че не може да налага волята си на Русия, още повече силом

    08:18 13.10.2026