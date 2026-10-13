Финландският премиер обвини Тръмп, че облекчаването на санкциите срещу руския дизел финансира войната на Путин

Финландският премиер Петери Орпо разкритикува решението на САЩ да облекчат санкциите срещу руския дизел, определяйки го като „огромно разочарование“. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Орпо осъди договореностите, които определи като „пряко споразумение с Путин“. Според него те противоречат на постигнатото досега сътрудничество със САЩ в рамките на Коалицията на желаещите и на общите усилия в подкрепа на Украйна.

„Това споразумение финансира войната на Путин“ срещу Украйна, заяви финландският премиер. Той призова европейските държави и останалите поддръжници на Киев „ясно и твърдо да обяснят това на Тръмп“.

„Продължаването на подкрепата за Украйна днес е по-важно от всякога“, подчерта Орпо.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика недоумение сред европейските съюзници, след като обяви, че е договорил доставки на големи количества руски дизел за американския и световния пазар. За целта той е отменил част от санкциите срещу Москва.

В отговор на решението Лондон и Берлин призоваха за допълнително затягане на санкциите срещу Русия. Ден по-рано Европейският съюз официално добави близо 1600 руски физически и юридически лица към санкционния си списък.

Финландия има обща граница с Русия с дължина 1340 километра. Страната се отказа от десетилетия спазвания военен неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 г., припомня Франс прес.