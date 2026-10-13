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Финландският премиер обвини Тръмп, че облекчаването на санкциите срещу руския дизел финансира войната на Путин

Финландският премиер обвини Тръмп, че облекчаването на санкциите срещу руския дизел финансира войната на Путин

13 Октомври, 2026 22:35 577 18

  • финландия-
  • доналд тръмп-
  • санкции-
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  • тръмп-
  • русия

Петери Орпо определи решението на Вашингтон като „огромно разочарование“ и призова европейските съюзници да обяснят ясно на американския президент последиците от договореностите с Москва.

Финландският премиер обвини Тръмп, че облекчаването на санкциите срещу руския дизел финансира войната на Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландският премиер Петери Орпо разкритикува решението на САЩ да облекчат санкциите срещу руския дизел, определяйки го като „огромно разочарование“. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Орпо осъди договореностите, които определи като „пряко споразумение с Путин“. Според него те противоречат на постигнатото досега сътрудничество със САЩ в рамките на Коалицията на желаещите и на общите усилия в подкрепа на Украйна.

„Това споразумение финансира войната на Путин“ срещу Украйна, заяви финландският премиер. Той призова европейските държави и останалите поддръжници на Киев „ясно и твърдо да обяснят това на Тръмп“.

„Продължаването на подкрепата за Украйна днес е по-важно от всякога“, подчерта Орпо.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика недоумение сред европейските съюзници, след като обяви, че е договорил доставки на големи количества руски дизел за американския и световния пазар. За целта той е отменил част от санкциите срещу Москва.

В отговор на решението Лондон и Берлин призоваха за допълнително затягане на санкциите срещу Русия. Ден по-рано Европейският съюз официално добави близо 1600 руски физически и юридически лица към санкционния си списък.

Финландия има обща граница с Русия с дължина 1340 километра. Страната се отказа от десетилетия спазвания военен неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 г., припомня Франс прес.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 финландия

    10 2 Отговор
    най вероятно и тя бръмчи на руски дизел, то друг няма

    Коментиран от #5

    22:37 13.10.2026

  • 2 Робот

    6 3 Отговор
    Бате Дончо е бизнесмен иска да влезе и да източи ресурсите на Украйна но войната му пречи..! Сателитна информация зеления гущер получава само като ранно оповестяване за да могат хората да се скрият нищо повече..! До нова година зеления ще е персона нон грата..!

    22:38 13.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Този откаченяк и приятелите му направо закопаха една много хубава държава като Финландия!
    Имахме доста клиенти от Финландия изпокапаха, не могат да си позволят и нашите цени вече - летят към дъното! Ама ненормалника се загрижил "да обяснява" на Тръмп - тръмпета ще си има евтин дизел, вие ще гледате пак неразбрали от де ви е дошло

    22:39 13.10.2026

  • 4 Пич

    5 2 Отговор
    Тръмп сега премета картата, А как требе, А надолу с главата, и търси Финландия!!!
    Само да я пипне къде е, и този става комшия на Мадуро!!!

    22:39 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Конспиратор

    0 3 Отговор
    Ще позволява на своя приятел да финансира войната, че трябва и да въстановява поразени рафинерии, затова забранява взаимните атаки към рафинерии в двете страни, понеже така или иначе украинските са разрушени още през 2022г.

    22:41 13.10.2026

  • 7 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Т.нар. коалиция на желаещите прилича на жълтопаветната секта в България. Лае ,но не хапе .Щели да се опънат на бай Дончо? И как.ще стане това?

    22:43 13.10.2026

  • 8 Затова Финландия е Финландия

    4 10 Отговор
    Вижте какъв държавник и го сравнете с Мафийотова и Крадев. Разлика от Марс до Земята.

    Коментиран от #18

    22:46 13.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ФИНЛАНДИЯ - СЕВЕРНА ДЪРЖАВА ОСТАНАЛА НЕЗАВИСИМА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
    БЛАГОДАРЕНИЕ НА МИЛОСЪРДИЕТО
    НА ЙОСИФ СТАЛИН :)

    Коментиран от #12

    22:47 13.10.2026

  • 10 Герге ,

    1 2 Отговор
    ТЕТРЪТЯ

    22:50 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мицифая ,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Айларипииии . Научи се да пишеш ,бе

    22:54 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Без име..

    2 1 Отговор
    Някой Нее разбрал... Санкциите остават за ЕСССР..Сдш си върти търговията с РФ..Китай и Индия,Япония И цяла Азия ,тоже ..За ЕССР, санкции,работаят..

    23:03 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нали

    5 1 Отговор
    вече сте в НАТО, трябва да сте лоялни към водещата страна в него САЩ. Как така не сте му лоялен партньор. Нали на САЩ разчитате да ви пази от Русия?

    23:05 13.10.2026

  • 17 Хи хи

    0 0 Отговор
    Тоя да не знае много, да не се озове в килията до Мадуро !!

    23:20 13.10.2026

  • 18 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Затова Финландия е Финландия":

    Какъв държавник е, ако Русия и нато влязат във война, Финландия ще е първата изяла ядрените удари !!

    23:26 13.10.2026

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