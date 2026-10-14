Руски удари по Киев и Хмелницки: убити, десетки ранени и тежки щети

Руските сили нанесоха балистичен удар по Киев и серия атаки срещу Хмелницка област, при които загинаха двама души, 21 бяха ранени, а голям логистичен център беше тежко повреден. В столицата са поразени ТЕЦ-4 и жилищна многоетажна сграда в Деснянския район.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за 21 пострадали, сред които осемгодишно дете. 16 души са били хоспитализирани, а четирима са в тежко състояние. След първоначалната информация за един загинал спасителите са открили още едно тяло в повредения блок.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че основната цел на удара е била енергийната инфраструктура. По думите му ракетите са били засечени от украинската система непосредствено преди достигането им до Киев, а предварително предупреждение от партньорски държави не е постъпило.
Украинският президент каза още, че според данни на разузнаването Русия подготвя нови изстрелвания на балистични ракети. Той призова международната общност да реагира на ударите по украинската енергетика и на липсата на предупреждение за изстрелванията.
Десет удара по логистичен център
В Хмелницки руски сили са атакували десет пъти логистичния разпределителен център на „Епицентър“ в рамките на един ден. В резултат са избухнали пет пожара, а около 85% от съхраняваните стоки са унищожени. Компанията съобщи, че служителите ѝ не са пострадали.
Логистичният център в Хмелницки е бил последният голям складов комплекс на веригата, който е останал действащ, след като по-рано са били унищожени два други центъра в Киев и Киевска област. От компанията заявиха, че щетите засягат не само стоките, но и логистичната система, работните места и възнагражденията на хиляди служители.
Ръководителят на Хмелницката областна военна администрация Сергей Тюрин съобщи, че при атаките срещу предприятия в Хмелницкия и Шепетовския район са пострадали шестима души с леки наранявания. При падане на отломки е възникнал пожар на бензиностанция, а повреди са нанесени и на ограда на частен имот и метален контейнер.
На фона на ударите Зеленски разговаря с канадския премиер Марк Карни. Двамата са обсъдили последиците от атаката срещу Киев, контактите със Съединените щати и дипломатическите инициативи, планирани за седмицата. Зеленски заяви, че е важно международната общност да подкрепя реални стъпки за прекратяване на войната.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #5, #7
03:41 14.10.2026
2 Зеленски
03:43 14.10.2026
3 Дончо
03:47 14.10.2026
4 Педофилска България
03:49 14.10.2026
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7 Щото сиПeе даерунгел
До коментар #1 от "Софиянец":Затова
03:59 14.10.2026
8 Радев и Йотова
Амин
04:05 14.10.2026
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13 Хи хи
04:28 14.10.2026