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Руски удари по Киев и Хмелницки: убити, десетки ранени и тежки щети
  Тема: Украйна

Руски удари по Киев и Хмелницки: убити, десетки ранени и тежки щети

14 Октомври, 2026 03:32, обновена 14 Октомври, 2026 03:40 694 13

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  • украйна

При атаката срещу Киев са загинали двама души, а 21 са пострадали. В Хмелницки е унищожен голям логистичен център, като около 85% от стоките са изгорели

Руски удари по Киев и Хмелницки: убити, десетки ранени и тежки щети - 1
Снимка: ДСНС-Киев
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха балистичен удар по Киев и серия атаки срещу Хмелницка област, при които загинаха двама души, 21 бяха ранени, а голям логистичен център беше тежко повреден. В столицата са поразени ТЕЦ-4 и жилищна многоетажна сграда в Деснянския район.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за 21 пострадали, сред които осемгодишно дете. 16 души са били хоспитализирани, а четирима са в тежко състояние. След първоначалната информация за един загинал спасителите са открили още едно тяло в повредения блок.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че основната цел на удара е била енергийната инфраструктура. По думите му ракетите са били засечени от украинската система непосредствено преди достигането им до Киев, а предварително предупреждение от партньорски държави не е постъпило.

„Основната цел енергетиката, а именно ТЕЦ-4. За съжаление, има попадения. Повредена е и жилищна сграда“, заяви Зеленски.

Украинският президент каза още, че според данни на разузнаването Русия подготвя нови изстрелвания на балистични ракети. Той призова международната общност да реагира на ударите по украинската енергетика и на липсата на предупреждение за изстрелванията.

Десет удара по логистичен център

В Хмелницки руски сили са атакували десет пъти логистичния разпределителен център на „Епицентър“ в рамките на един ден. В резултат са избухнали пет пожара, а около 85% от съхраняваните стоки са унищожени. Компанията съобщи, че служителите ѝ не са пострадали.

Логистичният център в Хмелницки е бил последният голям складов комплекс на веригата, който е останал действащ, след като по-рано са били унищожени два други центъра в Киев и Киевска област. От компанията заявиха, че щетите засягат не само стоките, но и логистичната система, работните места и възнагражденията на хиляди служители.

Ръководителят на Хмелницката областна военна администрация Сергей Тюрин съобщи, че при атаките срещу предприятия в Хмелницкия и Шепетовския район са пострадали шестима души с леки наранявания. При падане на отломки е възникнал пожар на бензиностанция, а повреди са нанесени и на ограда на частен имот и метален контейнер.

На фона на ударите Зеленски разговаря с канадския премиер Марк Карни. Двамата са обсъдили последиците от атаката срещу Киев, контактите със Съединените щати и дипломатическите инициативи, планирани за седмицата. Зеленски заяви, че е важно международната общност да подкрепя реални стъпки за прекратяване на войната.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    9 29 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🍻

    Коментиран от #5, #7

    03:41 14.10.2026

  • 2 Зеленски

    6 31 Отговор
    Важното е да има Майдан и да няма антисемитизъм

    03:43 14.10.2026

  • 3 Дончо

    3 30 Отговор
    Сделката е перфектна

    03:47 14.10.2026

  • 4 Педофилска България

    3 28 Отговор
    Одобрява това

    03:49 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щото сиПeе даерунгел

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Затова

    03:59 14.10.2026

  • 8 Радев и Йотова

    6 4 Отговор
    погребват България

    Амин

    04:05 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи хи

    2 7 Отговор
    Ний откога предупреждавахме зеля -зеля внимавай, зеля не си играй с огъня, обаче зеля не внимаваше и днес зеля реве, че ракетите идвали без предупреждение !! зеля беше предупреден !!

    04:28 14.10.2026

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