Повреда остави британските ВМС без единствения им ледоразбивач

Британските ВМС останаха без единствения си кораб за ледово патрулиране, след като HMS Protector получи две повреди на двигателя при отплаване от Великобритания. Корабът е бил върнат с буксир в базата Девънпорт в Плимут, съобщи „Дейли телеграф“.
Военноморските сили оценяват дали повредите могат да бъдат отстранени. Говорител на Кралските военноморски сили заяви: „HMS Protector се върна в родното си пристанище Девънпорт, докато се извършва разследване на повредата. Той остава част от флота, а решенията за непосредственото му бъдеще ще бъдат взети своевременно.“
Ако ремонтът се окаже невъзможен, Великобритания може да остане без заместващ кораб до 2030-те години. Британските ВМС вече са заявили, че HMS Protector ще бъде заменен с по-модерен вариант, но не е посочено кога новият кораб ще влезе в експлоатация.
Корабът поддържа британското присъствие в Антарктика
HMS Protector патрулира основно в Южния Атлантик и около Антарктида. Той извършва хидрографски проучвания, подпомага британски и чуждестранни научни станции и работи съвместно с Британската антарктическа служба. Корабът е част от британското присъствие в Британската антарктическа територия, Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови.
Според Кралските военноморски сили HMS Protector е разположен в морето средно около 330 дни годишно. Корабът е с екипаж от 88 души и може да остане повече от три месеца без външна подкрепа.
Командирът Том Шарп, който е ръководил предишния британски кораб за ледово патрулиране HMS Endurance, определи извеждането на Protector от служба като „лошо избран момент“. По думите му оттеглянето на способността за ледово патрулиране в Южния Атлантик се случва на фона на напрежението около Фолклендските острови и нарастващото значение на Арктика.
HMS Protector беше ремонтиран преди по-малко от година
Корабът е построен в Норвегия през 2001 г. като MV Polarbjorn, а през 2013 г. е въведен в състава на британските ВМС като HMS Protector. В края на 2025 г. той премина продължителен ремонт и модернизация, след което се върна в Девънпорт за изпитания преди ново разгръщане.
През януари кораборемонтната компания UK Docks съобщи, че след петгодишния планов ремонт корабът е готов да започне изпитания и обучение преди възобновяването на мисиите си като кораб за ледово патрулиране. Новите повреди са установени при последвалото отплаване.
Източници: aol.com, news.rambler.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааа
Наложи се руснаците да го измъкнат въпреки санкциите
05:07 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кралски пингвин
05:45 14.10.2026
4 Гледайте
06:47 14.10.2026