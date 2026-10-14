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Барние: ЕС ще постави строги условия пред Лондон

Барние: ЕС ще постави строги условия пред Лондон

14 Октомври, 2026 04:57 764 1

  • мишел барние-
  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • великобритания-
  • свободно движение

Свободното движение е ключово условие за евентуалното завръщане на Великобритания в ЕС. Брюксел остава отворен за по-тясно сътрудничество в отбраната и външната политика

Барние: ЕС ще постави строги условия пред Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Европейският съюз ще постави строги условия пред Великобритания при евентуално задълбочаване на икономическите отношения, заяви бившият главен преговарящ за Брекзит Мишел Барние. По думите му Лондон няма да може да избира само удобните за него елементи от европейския пазар.

В интервю за лондонското радио LBC Барние определи свободното движение като „ключово условие“ за евентуално завръщане на Обединеното кралство в ЕС. Той подчерта, че британците няма да могат да получат достъп само до част от преимуществата на съюза, без да приемат свързаните с тях правила.

Отворена врата за сътрудничество в отбраната

Изказването му идва преди срещата на върха ЕС-Обединеното кралство, насрочена за 20 ноември в Брюксел. Европейският съвет посочва, че на разговорите ще бъдат обсъдени следващите стъпки в двустранните отношения, включително сигурността и отбраната, енергетиката, земеделските правила, контактите между гражданите, миграцията и борбата с престъпността.

Барние заяви, че Европа остава готова да задълбочи сътрудничеството с Великобритания във външната политика и отбраната. Той приветства подкрепата на Лондон за Украйна и каза, че ЕС е готов да преразгледа области на партньорството, които са останали нерешени по време на преговорите за Брекзит.

„Все още сме готови да отворим такива глави“, каза Барние, като припомни, че в края на преговорите през 2019 и 2020 г. лично е предложил да бъдат обсъдени отбраната, външната политика, сътрудничеството и услугите.

Какво остана нерешено след Брекзит

Според Барние тогавашният британски премиер Борис Джонсън първоначално се е съгласил да разговаря по тези теми, но впоследствие е отказал да продължи работата по тях. Така отношенията между ЕС и Великобритания са били уредени основно чрез споразуменията за оттегляне и търговско и кооперационно партньорство.

Бившият европейски преговарящ направи разграничение между политическото и икономическото сближаване. По думите му сътрудничеството в сигурността може да бъде разширено, но по-тесните икономически отношения ще зависят от приемането на ясни правила.

Барние добави, че еврото не е задължителна предпоставка за евентуално възстановяване на членството на Великобритания в ЕС. Той обаче отново подчерта, че свободното движение и останалите основни принципи на единния пазар не могат да бъдат разделяни по избор на Лондон.

Източници: bnrnews.bg, lbc.co.uk


Великобритания
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