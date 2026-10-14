Зеленски: Украйна е готова за среща със САЩ до дни

Украйна е готова да проведе среща с американските си партньори през следващите дни, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. Предложението вече е предадено на специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Нашите екипи поддържат комуникация. Украйна е готова за срещи“, каза Зеленски. По думите му украинската страна е изпратила на американската администрация предложения за евентуалните следващи срещи и дискусии. Засега не са обявени конкретни дата и място за разговорите.

В изявлението си украинският президент посочи и темата за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Киев подкрепя подобна инициатива на Доналд Тръмп, но според Зеленски Русия също трябва да бъде включена в евентуалното споразумение.

„Необходимо е и Русия да бъде част от това споразумение“, заяви Володимир Зеленски.

Той подчерта, че Украйна подхожда конструктивно към разговорите, но позициите ѝ остават свързани със защитата на независимостта на страната. Зеленски не посочи дали предстоящата среща ще бъде на политическо или експертно равнище.

Киев предупреждава за проблеми преди зимата

В същото обръщение Зеленски акцентира върху подготовката на Киев за зимата и защитата на критичната инфраструктура. Той заяви, че столицата изостава от други украински региони при изпълнението на плановете за устойчивост.

„Всеки жител на Киев може да види, че градът е наистина неподготвен“, каза украинският президент. Според него ситуацията през октомври е по-лоша в сравнение с предишните зими от началото на войната, тъй като отделни удари с дронове „Шахед“ са прекъсвали електричеството и водоснабдяването.

Зеленски посочи като нерешени въпроси състоянието на укритията, подготовката на училищата, изграждането на защитни съоръжения, работата на обществения транспорт и подготовката на сградите за зимата.

„Нуждаем се от решения, трябва да ускорим нещата“, заяви той, без да уточни конкретни срокове за изпълнение на мерките.

Източници: focus-news.net