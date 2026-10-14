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Le Monde: Зеленски и Кличко спорят за зимната подготовка на Киев
  Тема: Украйна

Le Monde: Зеленски и Кличко спорят за зимната подготовка на Киев

14 Октомври, 2026 06:41 1 167 17

  • володимир зеленски-
  • виталий кличко-
  • киев-
  • зимна подготовка-
  • енергийна инфраструктура

Украинският президент обвини градските власти, че столицата е по-слабо подготвена за зимните атаки. Кметът на Киев отхвърли обвиненията и заяви, че срещу местното самоуправление се води атака

Le Monde: Зеленски и Кличко спорят за зимната подготовка на Киев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко влязоха в публичен спор за подготовката на столицата за зимата и защитата на енергийната инфраструктура. Зеленски обвини градските власти, че изостават с мерките срещу руските атаки, а Кличко определи обвиненията като безоснователни.

Според френския вестник „Монд“ Зеленски е заявил, че Киев е подготвен за зимните удари по-зле „дори от граничните и фронтовите райони“. По думите му жителите на столицата вече усещат последствията, тъй като дори атаки с дронове водят до сериозни прекъсвания на електроснабдяването и водоснабдяването.

„Жителите на Киев, безусловно, усещат това“, е заявил Зеленски.

Кличко отхвърли оценката на президента и го обвини, че президентската администрация се опитва да отслаби местното самоуправление и да го отстрани от управлението на града.

„Хората ме избраха и аз правя всичко възможно, за да работи градът при изключително сложни условия“, заяви кметът.

Киев подготвя резервни системи

В началото на октомври Кличко предупреди, че Киев преминава в „режим на оцеляване“ заради руските удари и наближаващия отоплителен сезон. Градът подготвя резервни системи за отопление, както и запаси от гориво, храни и питейна вода.

Кметът предупреди, че продължително прекъсване на водоснабдяването може да доведе до криза със значителни мащаби. Спорът със Зеленски избухна на фона на поредни атаки срещу енергийната инфраструктура на украинската столица.

Енергийна централа е била засегната при удар

На 13 октомври руски удар засегна енергийна централа в Киев, съобщи „Монд“, като се позова на изявление на Зеленски. Украинският президент посочи, че мишена е била ТЕЦ №4. При атаката са загинали двама души, а 21 са били ранени, съобщи Кличко. Шестнадесет от пострадалите са били настанени в болница, като четирима са били в тежко състояние.

Източници: lemonde.fr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА

    21 0 Отговор
    какво да спорят ами да раздават ушанките !

    06:51 14.10.2026

  • 2 Урка в метрото

    18 0 Отговор
    Снимката е старичка, сега сме оборудвани и с палатки!

    06:54 14.10.2026

  • 3 ,,Спорят" ли...?!

    16 0 Отговор
    Та те се...Карат!

    06:56 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    21 0 Отговор
    До седмици ще разберем кой е прав. Но за съжаление, явно кукловодите на режима в Украйна са избрали, тя да мине през дъното. А горките така се радваха на Майдана и на курабийките 2014...

    07:04 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 а нещо за

    19 0 Отговор
    учебната година във Франце пишат ли, или ще бъде нулева ?

    07:10 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дудов

    11 0 Отговор
    Тик-так-тик-так часовника трака. Часът на Киев, Украйна,Зеленски и Кличко наближава.Тази зима ще е доста по-различна.... Историята не лъже

    07:33 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Системно Резервиран

    9 0 Отговор
    Градът подготвя резервни системи за отопление, както и запаси от гориво, храни и питейна вода.

    Заводите на Фоксваген, Мерцедес, Пежо и Фиат вече се ориентират в масово производство на кюмбета, брадви за сечене на дърва, черчевета и дограма, и мобилни цистерни за вода

    07:42 14.10.2026

  • 16 Трол

    3 0 Отговор
    Малчо и Крачун.

    07:52 14.10.2026

  • 17 Тото 1 и Тото 2

    6 0 Отговор
    Запада и САЩ мечтаеха за тази война. Искаха я. Притискаха Русия години наред. И в един момент преминаха прага им на търпимост. Нямаше как да няма обратна риакция. И сега....какво следва ?

    08:06 14.10.2026

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