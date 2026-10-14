Le Monde: Зеленски и Кличко спорят за зимната подготовка на Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко влязоха в публичен спор за подготовката на столицата за зимата и защитата на енергийната инфраструктура. Зеленски обвини градските власти, че изостават с мерките срещу руските атаки, а Кличко определи обвиненията като безоснователни.

Според френския вестник „Монд“ Зеленски е заявил, че Киев е подготвен за зимните удари по-зле „дори от граничните и фронтовите райони“. По думите му жителите на столицата вече усещат последствията, тъй като дори атаки с дронове водят до сериозни прекъсвания на електроснабдяването и водоснабдяването.

„Жителите на Киев, безусловно, усещат това“, е заявил Зеленски.

Кличко отхвърли оценката на президента и го обвини, че президентската администрация се опитва да отслаби местното самоуправление и да го отстрани от управлението на града.

Киев подготвя резервни системи

„Хората ме избраха и аз правя всичко възможно, за да работи градът при изключително сложни условия“, заяви кметът.

В началото на октомври Кличко предупреди, че Киев преминава в „режим на оцеляване“ заради руските удари и наближаващия отоплителен сезон. Градът подготвя резервни системи за отопление, както и запаси от гориво, храни и питейна вода.

Кметът предупреди, че продължително прекъсване на водоснабдяването може да доведе до криза със значителни мащаби. Спорът със Зеленски избухна на фона на поредни атаки срещу енергийната инфраструктура на украинската столица.

Енергийна централа е била засегната при удар

На 13 октомври руски удар засегна енергийна централа в Киев, съобщи „Монд“, като се позова на изявление на Зеленски. Украинският президент посочи, че мишена е била ТЕЦ №4. При атаката са загинали двама души, а 21 са били ранени, съобщи Кличко. Шестнадесет от пострадалите са били настанени в болница, като четирима са били в тежко състояние.

Източници: lemonde.fr