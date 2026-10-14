Двама души загинаха при наводнения в Триполи

Двама души загинаха, след като проливни дъждове наводниха либийската столица Триполи през нощта. Придошлата вода е заляла пътища, достигнала е до домове и е отнесла множество превозни средства.
Служител на банка „Джумхурия“ е загинал от токов удар. Червеният полумесец в Триполи съобщи, че тялото му е било открито по време на наводнението.
Спасителни екипи са открили тялото на втори мъж в автомобила му, който е бил залят от прииждащата вода, съобщи местен телевизионен канал.
Кметът на централната част на Триполи Фадел Абу Аркуб заяви, че дъждът е продължил два часа и половина. По думите му „ситуацията е била катастрофална“.
Държавната електроенергийна компания е прекъснала електроснабдяването като предпазна мярка в определени райони, където покачващата се вода е достигнала до домовете.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоржета
При тези зимата прилича
Както тези дни в България
студените месеци с дъжд и вятър
Са около ноем.дек.ян.
А морето е невероятно високи вълни..
А ЛЯТОТО започва...април месец..☝
Хубава държава ама лоши 🗣 ...
08:20 14.10.2026