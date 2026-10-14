Двама души загинаха при наводнения в Триполи

Двама души загинаха, след като проливни дъждове наводниха либийската столица Триполи през нощта. Придошлата вода е заляла пътища, достигнала е до домове и е отнесла множество превозни средства.

Служител на банка „Джумхурия“ е загинал от токов удар. Червеният полумесец в Триполи съобщи, че тялото му е било открито по време на наводнението.

Спасителни екипи са открили тялото на втори мъж в автомобила му, който е бил залят от прииждащата вода, съобщи местен телевизионен канал.

Кметът на централната част на Триполи Фадел Абу Аркуб заяви, че дъждът е продължил два часа и половина. По думите му „ситуацията е била катастрофална“.

Държавната електроенергийна компания е прекъснала електроснабдяването като предпазна мярка в определени райони, където покачващата се вода е достигнала до домовете.

Източници: bta.bg