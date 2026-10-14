Зеленски и Бърнам обсъждат военна помощ за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на „Даунинг стрийт“ в Лондон. Очаква се разговорите да бъдат последвани от обявяване на засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия.

Преди срещата Бърнам определи британската подкрепа за Украйна като „желязна“ и заяви, че тя е жизненоважна за сигурността на Обединеното кралство.

Лондон ускорява доставка на ракети

Британският премиер е обявил планирана доставка на ракети „земя-въздух“ за Украйна на стойност 45 милиона паунда. Една четвърт от доставката ще бъде ускорена, за да отговори на спешните нужди на украинската страна.

Посещението на Зеленски се провежда на фона на напрежение между Лондон и Вашингтон. Британският външен министър Ед Милибанд определи последните дни като трудни за отношенията със Съединените щати след решението на Доналд Тръмп да сключи с Русия споразумение за доставка на дизелово гориво.

Лондон е заявил несъгласие със сделката и настоява за по-силен икономически натиск върху Москва. Джон Хийли призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Банкок за забрана на руския втечнен газ.

Зеленски предлага нови разговори с пратеници на Тръмп

Украинският президент съобщи, че е предложил нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в следващите дни.

Зеленски каза още, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, но само ако Русия също спазва договореността.

Източници: bnrnews.bg