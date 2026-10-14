Тръмп още решава дали да излъчат екзекуцията на живо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали екзекуцията на бившия майор Нидал Хасан да бъде излъчена на живо. Част от служителите в администрацията му се противопоставят на плана, съобщава CBS News.

Екзекуцията е насрочена за 3 декември 2026 г. и трябва да бъде извършена чрез разстрел. Нидал Хасан беше осъден на смърт за убийството на 13 военнослужещи във Форт Худ през 2009 г.

Натиск срещу публичното излъчване

Миналата седмица министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът планира екзекуцията да бъде публична и да бъде предавана на живо. По думите му обществото трябва да види, че за подобни действия има „сериозни последици“.

След изявлението му срещу идеята се обявиха републиканци в Конгреса и други представители на администрацията. Един от основните им аргументи е, че подобно излъчване „може да бъде инструмент за набиране на бъдещи терористи“.

По данни на CBS News решението все още не е финализирано. Белият дом и Пентагонът не са коментирали публично разногласията в администрацията.

Предупреждения за децата

Паралелно с политическия спор експерти предупреждават, че кадри от разстрела могат да достигнат до деца чрез социалните мрежи, включително като кратки видеа или мемета.

Психолози призовават родителите предварително да разговарят с децата си и да им обяснят какво може да видят онлайн. Според Associated Press администрацията на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания е получила писма с въпроси дали при решението се взема предвид въздействието върху подрастващите. Публичен отговор по този въпрос засега няма.

Следващата стъпка е президентът да реши дали първоначално обявеният от Пентагона план ще бъде изпълнен. Ако бъде потвърден, екзекуцията на Нидал Хасан ще се състои на 3 декември във Форт Худ.

Източници: focus-news.net, cbsnews.com, apnews.com