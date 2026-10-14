Украинецът, обвинен в саботажа на „Северен поток“, се изправи пред германския съд

Украински гражданин, обвинен в съучастие в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., застана днес пред германски съд по обвинения, включващи и военни престъпления. Защитата му поиска прекратяване на делото, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Процесът започна във Висшия регионален съд в Хамбург при засилен международен медиен интерес. Това е първото съдебно дело срещу един от предполагаемите участници в атаките, извършени в Балтийско море през септември 2022 г.
Подсъдимият, 50-годишният Сергий Кузнецов, е обвинен в предизвикване на експлозия с взривни вещества, унищожаване на инфраструктура и прекъсване на обществени услуги. Тъй като по това време е бил офицер в украинската армия и според прокуратурата е действал със знанието на украинските власти, срещу него са повдигнати и обвинения във военни престъпления.
Адвокатите му отхвърлиха обвинението във военни престъпления и заявиха, че липсват доказателства в подкрепа на твърдението, че Кузнецов е имал водеща роля в атаката. Защитата оспори и законността на екстрадицията му от Италия, като посочи, че италианските съдилища са се произнесли, без да са били запознати с обвинението във военно престъпление.
Според обвинителния акт Кузнецов е бил сред военнослужещите, разработили план от името на украинските власти за унищожаване на газопроводите, предназначени да доставят руски природен газ до Германия. Твърдяната цел била да се нанесе удар по военния потенциал на Русия малко след началото на пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.
Прокуратурата твърди, че украинецът е ръководил екип от няколко професионални водолази, капитан и специалист по взривни вещества. Според обвинението групата е транспортирала големи количества военни пластични експлозиви с ветроходна яхта, наета в германския град Рощок, до района край датския остров Борнхолм.
Там предполагаемите извършители поставили взривни устройства с часовников механизъм върху газопроводите на морското дъно. Експлозиите избухнали на 26 септември 2022 г. и причинили сериозни щети на „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“. По-късно били установени четири теча в три от общо четирите тръби.
Преди атаката „Северен поток 1“ доставяше руски природен газ до Германия, докато „Северен поток 2“ все още не беше въведен в експлоатация. В месеците след началото на руската пълномащабна инвазия Москва вече многократно беше намалявала или спирала доставките по първия газопровод, отбелязва ДПА.
Кузнецов беше арестуван в края на август миналата година, докато почивал със семейството си на италианското адриатическо крайбрежие. Три месеца по-късно той беше екстрадиран в Германия и поставен в предварителен арест.
Преди началото на процеса около 20 украинци протестираха пред съда с призив обвиняемият да не бъде осъждан за военни престъпления. „Украйна има право да се защитава, за да оцелее“, заяви говорител на протестиращите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинец
18:51 14.10.2026
2 Кина
Коментиран от #6
18:52 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ний ша Ва упрайм
18:53 14.10.2026
5 Пич
И доживотен затвор да му дадат, в Германия газ няма да има!!!
Съюзниците от НАТО им разказаха играта на германците, а украинците са само изпълнители!!!
Коментиран от #10
18:55 14.10.2026
6 Копейка
До коментар #2 от "Кина":Спряха ни евроцентовете.Досега поне за единият хляб изкарвахме тук.
18:55 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1302
И кой ще повярва, че някакви ентусиасти гмуркачи-любители с 15-метрова черупка са успели да взривят тръба с диаметър 120 см, дебела 4 сантиметра и в 15 сантиметрова бетонна обвивка. И всичкото това - на 90 метра дълбочина в морето.
Кой ще Ви се върже на тая сказка???
19:01 14.10.2026
10 Соваж бейби
До коментар #5 от "Пич":До едно време ги държаха под контрол ,сега са талибани на свободна практика с оръжие и пари от Европа и хакери .
Коментиран от #16
19:01 14.10.2026
11 Сатана Z
19:03 14.10.2026
12 az СВО Победа 81
19:03 14.10.2026
13 ТОЗИ БАНДЕР
Коментиран от #14
19:03 14.10.2026
14 Българин
До коментар #13 от "ТОЗИ БАНДЕР":Взривява ватнияшки тръбопроводи.
19:05 14.10.2026
15 Пак неразбрал
19:09 14.10.2026
16 Пич
До коментар #10 от "Соваж бейби":Точно така е! Може да ти се струва че ти разправям конспиративни теории, но според мен Европа не се унищожава случайно, а преднамерено и във всеки сфери! Удрят се финанси, енергетика, морал, сексуална ориентация, и накрая - бялата раса като цяло! И това - от псевдосъюзници!
Коментиран от #21
19:10 14.10.2026
17 Олга
"Любобь зла - полюбиш и козла".
19:10 14.10.2026
18 Шефа
19:12 14.10.2026
19 гошо
19:18 14.10.2026
20 Справедлив съдия
19:20 14.10.2026
21 Соваж бейби
До коментар #16 от "Пич":Не вярвам в конспирации по скоро си мисля че Мишел Онфре е прав не знам дали го знаеш та Онфре изразява дълбок скептицизъм към историческите революции. Неговото виждане е че при всяка „смяна на режима“ от монархия към република, империя или директория народът просто сменя господарите и оковите си, но реалното му положение на експлоатиран остава същото т.нар. „въртеливо движение“, което винаги връща бедните в изходна точка.
19:25 14.10.2026