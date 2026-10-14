Украинецът, обвинен в саботажа на „Северен поток“, се изправи пред германския съд

Украински гражданин, обвинен в съучастие в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., застана днес пред германски съд по обвинения, включващи и военни престъпления. Защитата му поиска прекратяване на делото, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Процесът започна във Висшия регионален съд в Хамбург при засилен международен медиен интерес. Това е първото съдебно дело срещу един от предполагаемите участници в атаките, извършени в Балтийско море през септември 2022 г.

Подсъдимият, 50-годишният Сергий Кузнецов, е обвинен в предизвикване на експлозия с взривни вещества, унищожаване на инфраструктура и прекъсване на обществени услуги. Тъй като по това време е бил офицер в украинската армия и според прокуратурата е действал със знанието на украинските власти, срещу него са повдигнати и обвинения във военни престъпления.

Адвокатите му отхвърлиха обвинението във военни престъпления и заявиха, че липсват доказателства в подкрепа на твърдението, че Кузнецов е имал водеща роля в атаката. Защитата оспори и законността на екстрадицията му от Италия, като посочи, че италианските съдилища са се произнесли, без да са били запознати с обвинението във военно престъпление.

Според обвинителния акт Кузнецов е бил сред военнослужещите, разработили план от името на украинските власти за унищожаване на газопроводите, предназначени да доставят руски природен газ до Германия. Твърдяната цел била да се нанесе удар по военния потенциал на Русия малко след началото на пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Прокуратурата твърди, че украинецът е ръководил екип от няколко професионални водолази, капитан и специалист по взривни вещества. Според обвинението групата е транспортирала големи количества военни пластични експлозиви с ветроходна яхта, наета в германския град Рощок, до района край датския остров Борнхолм.

Там предполагаемите извършители поставили взривни устройства с часовников механизъм върху газопроводите на морското дъно. Експлозиите избухнали на 26 септември 2022 г. и причинили сериозни щети на „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“. По-късно били установени четири теча в три от общо четирите тръби.

Преди атаката „Северен поток 1“ доставяше руски природен газ до Германия, докато „Северен поток 2“ все още не беше въведен в експлоатация. В месеците след началото на руската пълномащабна инвазия Москва вече многократно беше намалявала или спирала доставките по първия газопровод, отбелязва ДПА.

Кузнецов беше арестуван в края на август миналата година, докато почивал със семейството си на италианското адриатическо крайбрежие. Три месеца по-късно той беше екстрадиран в Германия и поставен в предварителен арест.

Преди началото на процеса около 20 украинци протестираха пред съда с призив обвиняемият да не бъде осъждан за военни престъпления. „Украйна има право да се защитава, за да оцелее“, заяви говорител на протестиращите.