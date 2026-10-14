Директорът на ФБР Каш Пател е пристигнал в Русия за среща

Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Каш Пател е пристигнал в Русия за среща, съобщи днес NBC News, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена от ТАСС и Ройтерс, цитирана от БТА.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди съобщението чрез независим източник. Засега няма и официален коментар от представители на ФБР.

По данни на американската телевизия посещението на Пател ще продължи два дни, като в програмата му са включени Москва и Санкт Петербург.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред ТАСС, че няма какво да коментира по информацията за визитата. Той обясни, че подобни посещения почти никога не се обявяват предварително.