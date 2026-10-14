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Директорът на ФБР Каш Пател е пристигнал в Русия за среща

Директорът на ФБР Каш Пател е пристигнал в Русия за среща

14 Октомври, 2026 20:05 1 286 48

  • русия-
  • каш пател-
  • среща-
  • директор-
  • фбр

Според информация на NBC News визитата ще продължи два дни и ще включва Москва и Санкт Петербург, но Ройтерс не е успяла да потвърди данните независимо.

Директорът на ФБР Каш Пател е пристигнал в Русия за среща - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Каш Пател е пристигнал в Русия за среща, съобщи днес NBC News, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена от ТАСС и Ройтерс, цитирана от БТА.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди съобщението чрез независим източник. Засега няма и официален коментар от представители на ФБР.

По данни на американската телевизия посещението на Пател ще продължи два дни, като в програмата му са включени Москва и Санкт Петербург.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред ТАСС, че няма какво да коментира по информацията за визитата. Той обясни, че подобни посещения почти никога не се обявяват предварително.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя Пател

    41 3 Отговор
    Типичен американец, бе. Като талибан.

    Коментиран от #14, #20

    20:07 14.10.2026

  • 2 Пич

    37 4 Отговор
    Ай майкууу.....
    Този преди американското ФБР е бил от пакистанското ФБР!

    Коментиран от #10, #17

    20:08 14.10.2026

  • 3 Обезателно си е взел

    34 2 Отговор
    Наколенки!!!!!! :))))))

    Коментиран от #7

    20:08 14.10.2026

  • 4 Анонимен

    38 1 Отговор
    А будинов като мина през България и почнаха корабите да потъват старлинк изгоря . Нещо гнило има тук

    Коментиран от #11

    20:10 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    29 4 Отговор
    Последно предупреждение преди Русия да започне да думка американските сателити.

    Коментиран от #15

    20:11 14.10.2026

  • 7 5 наколенки

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Обезателно си е взел":

    2-за лактите, 2-за коленете и 1- за брадата.

    20:11 14.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    35 3 Отговор
    Всички пътища водят към Путин

    20:12 14.10.2026

  • 9 Май всички рептили

    24 2 Отговор
    Ни разиграват някакви циркове с тези войни. Сигурно се забавляват страхотно като ни гледат как се караме и мразим.

    20:13 14.10.2026

  • 10 койдазнай

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    От Максудското фибере е!

    Коментиран от #18, #27, #36

    20:16 14.10.2026

  • 11 койдазнай

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    В България има над 800 антени за Старлинк, разположени на трийсетина места. Така че, ако някой ще ги гори, трябва още да поработи.

    Коментиран от #28

    20:18 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сесесере2🤢🤮

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Има ли поне 10000 оръжия защото само американски са 15000 поне

    20:22 14.10.2026

  • 16 Софиянец

    28 0 Отговор
    На крака при Путин! евродбилите съвсем ще истерясат 😂

    Коментиран от #26

    20:23 14.10.2026

  • 17 По външния вид посрещат

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    По ума изпращат..

    20:24 14.10.2026

  • 18 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    На тези от ФБР вяра да нямаш! Може би да е бял, но да се е намазал с вакса, за да не го познаят!?

    20:25 14.10.2026

  • 19 Е то за 2 дни нищо не става

    6 0 Отговор
    кога ще яде и говори и спи и т.н.

    20:26 14.10.2026

  • 20 Мдаа

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя Пател":

    Ти как си представяш "типичния" американец 😂 то такова животно няма! Има индианци, които са избити от европейски заселници!

    Коментиран от #22

    20:26 14.10.2026

  • 21 Санкциите работят! САЩ и ЕС се гърчат!

    11 1 Отговор
    Всички вече ще се молят за милост от Путин!

    20:28 14.10.2026

  • 22 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    Така и траките са били избити от азиатските нашественици!

    Коментиран от #37

    20:28 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хихи

    5 0 Отговор
    Ще отвличат Зеле7844нски. Путин отговаря за логистиката..

    20:31 14.10.2026

  • 25 Джуджето пак затъна до шията в Донбас

    4 7 Отговор
    Американците пак ще се мъчат да го извадят както го извадиха при Курск.
    Напразно.
    СВО= ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    20:31 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АсанБГ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Що така грубо бе братчед ,явно е от нашите хора от боята ,ама всички не берем джилязо ,има и читави образовани хора сред нас !

    20:32 14.10.2026

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "койдазнай":

    Е да де но краинци а не руснаци са задържани да снимат компресорните станции на балкански или турски потоки вече са задържани. Уж сме с крайна а техните спецслужби обикалят из цяла България.Очаквам бумм на газовите инсталации в скоро време и руснаците ще са виновни.

    20:34 14.10.2026

  • 29 Интелектуалец

    2 0 Отговор
    Близко източен геном. Не е арабин. Евреин. Араби и евреи са едно също. Приличат си. Има и такива които не са с близко източен геном а са с евро и азиатски корени. Приличат на европейци или азиатци. Като Давид Ааронович Мендел - Медведев, Жириновски - Епщайн, Зеленски - укро евреин и хазарския евреин Путин Шаломов. Хазарите са тюркски народ приел юдаизма. Бели и русоляви със светли очи и монголоидни черти. Та накратко. Евреин отишъл да се среща с юдеи.

    Коментиран от #32, #34, #38

    20:36 14.10.2026

  • 30 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците

    Коментиран от #33

    20:38 14.10.2026

  • 31 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    Коментиран от #35

    20:39 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Интелектуалец":

    Става въпрос за самоопределение штото няма вид евреин арабян или квот там. Сички сми хоминиди

    Коментиран от #45

    20:44 14.10.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Розовото пони зеля":

    Не личи да е тъй, штот се руснаците са трепят

    20:45 14.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Ари ве чесну ли!?

    20:45 14.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бесилката

    0 1 Отговор
    ЦРУ, сега ФБР. Нещо се договарят за Наркоса.

    20:52 14.10.2026

  • 41 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Интелектуалец":

    Ти обачи живейш ф неква конспирация

    20:53 14.10.2026

  • 42 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците

    20:53 14.10.2026

  • 43 ЦРУ

    0 0 Отговор
    По-важно е чий го дири Петел-я там.А не фациеса му.Няма случайни неща.Предположения???

    20:55 14.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Лично тии сии свввв.няя но не от тези които стават за ядене ,а от онези които ходят само по сметищата ,надявам се си ме разбрал гресиран козяк 👈.Зловреден си за човешкото общество и такива като теб и себеподобмите тии трябва да се изтребват безжалостно като хлебарки .

    Коментиран от #47

    20:57 14.10.2026

  • 46 Интелектуалец

    1 0 Отговор
    Много трият тук. Вашите свободни медии. Не приемат различни коментари. И в Тик Ток е така. Качиш политическо видео за втората световна война - ОООО ти пропагандираш нещо различно ама 15 годишни пишлемета се наливат с алкохол и пушат в лайф ама тогава свобода и демокрация.

    20:58 14.10.2026

  • 47 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гресиран козяк":

    Ама што са ядосваш бе?

    20:58 14.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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