Директорът на ФБР Каш Пател е пристигнал в Русия за среща

Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Каш Пател е пристигнал в Русия за среща, съобщи днес NBC News, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена от ТАСС и Ройтерс, цитирана от БТА.
Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди съобщението чрез независим източник. Засега няма и официален коментар от представители на ФБР.
По данни на американската телевизия посещението на Пател ще продължи два дни, като в програмата му са включени Москва и Санкт Петербург.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред ТАСС, че няма какво да коментира по информацията за визитата. Той обясни, че подобни посещения почти никога не се обявяват предварително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя Пател
Коментиран от #14, #20
20:07 14.10.2026
2 Пич
Този преди американското ФБР е бил от пакистанското ФБР!
Коментиран от #10, #17
20:08 14.10.2026
3 Обезателно си е взел
Коментиран от #7
20:08 14.10.2026
4 Анонимен
Коментиран от #11
20:10 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
Коментиран от #15
20:11 14.10.2026
7 5 наколенки
До коментар #3 от "Обезателно си е взел":2-за лактите, 2-за коленете и 1- за брадата.
20:11 14.10.2026
8 Тик-Ток
20:12 14.10.2026
9 Май всички рептили
20:13 14.10.2026
10 койдазнай
До коментар #2 от "Пич":От Максудското фибере е!
Коментиран от #18, #27, #36
20:16 14.10.2026
11 койдазнай
До коментар #4 от "Анонимен":В България има над 800 антени за Старлинк, разположени на трийсетина места. Така че, ако някой ще ги гори, трябва още да поработи.
Коментиран от #28
20:18 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сесесере2🤢🤮
До коментар #6 от "Гробар":Има ли поне 10000 оръжия защото само американски са 15000 поне
20:22 14.10.2026
16 Софиянец
Коментиран от #26
20:23 14.10.2026
17 По външния вид посрещат
До коментар #2 от "Пич":По ума изпращат..
20:24 14.10.2026
18 Пич
До коментар #10 от "койдазнай":На тези от ФБР вяра да нямаш! Може би да е бял, но да се е намазал с вакса, за да не го познаят!?
20:25 14.10.2026
19 Е то за 2 дни нищо не става
20:26 14.10.2026
20 Мдаа
До коментар #1 от "Тоя Пател":Ти как си представяш "типичния" американец 😂 то такова животно няма! Има индианци, които са избити от европейски заселници!
Коментиран от #22
20:26 14.10.2026
21 Санкциите работят! САЩ и ЕС се гърчат!
20:28 14.10.2026
22 Българин
До коментар #20 от "Мдаа":Така и траките са били избити от азиатските нашественици!
Коментиран от #37
20:28 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хихи
20:31 14.10.2026
25 Джуджето пак затъна до шията в Донбас
Напразно.
СВО= ПЪЛЕН ПРОВАЛ
20:31 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 АсанБГ
До коментар #10 от "койдазнай":Що така грубо бе братчед ,явно е от нашите хора от боята ,ама всички не берем джилязо ,има и читави образовани хора сред нас !
20:32 14.10.2026
28 Анонимен
До коментар #11 от "койдазнай":Е да де но краинци а не руснаци са задържани да снимат компресорните станции на балкански или турски потоки вече са задържани. Уж сме с крайна а техните спецслужби обикалят из цяла България.Очаквам бумм на газовите инсталации в скоро време и руснаците ще са виновни.
20:34 14.10.2026
29 Интелектуалец
Коментиран от #32, #34, #38
20:36 14.10.2026
30 Костадин Костадинов
Коментиран от #33
20:38 14.10.2026
31 Розовото пони зеля
Коментиран от #35
20:39 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Интелектуалец":Става въпрос за самоопределение штото няма вид евреин арабян или квот там. Сички сми хоминиди
Коментиран от #45
20:44 14.10.2026
35 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "Розовото пони зеля":Не личи да е тъй, штот се руснаците са трепят
20:45 14.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Костадин Костадинов
До коментар #22 от "Българин":Ари ве чесну ли!?
20:45 14.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бесилката
20:52 14.10.2026
41 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "Интелектуалец":Ти обачи живейш ф неква конспирация
20:53 14.10.2026
42 Костадин Костадинов
20:53 14.10.2026
43 ЦРУ
20:55 14.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гресиран козяк
До коментар #34 от "Костадин Костадинов":Лично тии сии свввв.няя но не от тези които стават за ядене ,а от онези които ходят само по сметищата ,надявам се си ме разбрал гресиран козяк 👈.Зловреден си за човешкото общество и такива като теб и себеподобмите тии трябва да се изтребват безжалостно като хлебарки .
Коментиран от #47
20:57 14.10.2026
46 Интелектуалец
20:58 14.10.2026
47 Костадин Костадинов
До коментар #45 от "Гресиран козяк":Ама што са ядосваш бе?
20:58 14.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.