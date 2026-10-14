Великобритания обеща да не променя подкрепата си за Украйна и ускори доставките на ракети

Британският премиер Анди Бърнам увери украинския президент Володимир Зеленски, че подкрепата на Великобритания за Украйна „няма да се промени“. Двамата се срещнаха на „Даунинг стрийт“ в Лондон в период на засилено напрежение между Киев и Вашингтон, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
При пристигането си в резиденцията на британския премиер Зеленски беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул от военнослужещи на Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на „мрачни и трудни дни“ за Украйна, както ги определи Бърнам.
„Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени“, заяви британският премиер. Зеленски благодари за подкрепата и изрази гордост, че британският народ се е доказал като „един от най-силните партньори в украинската история“.
По време на срещата Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна заради „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия. Помощта ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети, които са показали ефективност срещу руски дронове с реактивни двигатели. Премиерът съобщи още, че е възложил на министрите си да проучат допълнителни възможности за подкрепа, като увери Зеленски, че правителството „разглежда всички възможни варианти“.
Срещата се проведе на фона на обтегнатите отношения между Украйна и САЩ. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския дизел на фона на опасенията, че високите цени на горивата в САЩ могат да се превърнат в основна тема преди междинните избори през ноември. Великобритания реагира с обещание „да продължи натиска върху Русия“. През последните дни Тръмп заяви също, че Украйна се нуждае от нов лидер, и изрази мнение, че руският президент Владимир Путин желае мирно споразумение повече от правителството в Киев.
Допълнително напрежение предизвикаха опасенията относно обмена на разузнавателна информация от страна на САЩ. Зеленски заяви, че Киев не е получил предупреждение за руските ракетни удари в понеделник и вторник. Преди срещата с украинския президент Бърнам каза пред Камарата на общините, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна. По-рано той заяви, че подбира „внимателно“ думите си след споразумението между Тръмп и Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.
Британският премиер подчерта, че Зеленски е „готов да седне на масата за преговори и да обсъди“ предложението на Тръмп за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура. Той обаче посочи, че Русия продължава да атакува стратегически обекти в Украйна. „В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви Бърнам и добави, че украинският президент няма да си тръгне от Великобритания „с празни ръце“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Ванга
Коментиран от #14, #16, #17, #36
21:51 14.10.2026
2 Кучето на Мими 🐕
21:52 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съдията
21:54 14.10.2026
5 Анонимен
21:55 14.10.2026
6 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #9
21:55 14.10.2026
7 Където има война
Коментиран от #11, #58
21:56 14.10.2026
8 Горски
Коментиран от #10
21:57 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Горски":Хапчаата! Зимай ги!
Коментиран от #18, #22
21:59 14.10.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Където има война":Шотландците имат поговорка:"щом двама съседи СА се скарали, Идвал им е на гости англичанин. "
21:59 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чочо Джо
22:00 14.10.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Баба Ванга":А дано..
22:00 14.10.2026
15 Отстрани
Резултатът е много добър , но всъщност за руснаците , чийто ръце бяха развързани за решителен отговор и много плачевен за украинците, които в момента бедстват докато човекът узурпирал властта след кървав преврат не се трогва и дори не е в държавата си, която има претенции да ръководи.
Коментиран от #19, #26
22:01 14.10.2026
16 Соломон
До коментар #1 от "Баба Ванга":Ке ти потънат гемиите
Коментиран от #72
22:01 14.10.2026
17 Шопо
До коментар #1 от "Баба Ванга":Малобритания е с площ колкото България, един орешник и го няма(острова).
22:01 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Д.Пръча
До коментар #15 от "Отстрани":У багажника!
22:03 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кайма от рашисти!
Коментиран от #37
22:05 14.10.2026
24 Борис
22:05 14.10.2026
25 Ицо
До коментар #22 от "Горски":В чофката!
Коментиран от #34
22:07 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ба бааааа
До коментар #21 от "Васил":С голо дупе ли
22:09 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Много Известен Съветски Актьор
22:10 14.10.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Любо":Што Путин трепи руснаците
Коментиран от #38
22:10 14.10.2026
33 Пакибритания
Коментиран от #35
22:10 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "Пакибритания":Што Путин трепи руснаците
Коментиран от #40, #41
22:11 14.10.2026
36 да питам
До коментар #1 от "Баба Ванга":Мръдаш ли още ?
22:11 14.10.2026
37 Да ти го.....
До коментар #23 от "Кайма от рашисти!":До сливиците
22:11 14.10.2026
38 Костадин Костадинов
До коментар #32 от "Костадин Костадинов":Што Тръмп трепи американците
22:12 14.10.2026
39 Точен
Коментиран от #42
22:12 14.10.2026
40 Айде бе
До коментар #35 от "Костадин Костадинов":Путин трепе бандеровци и ги товари в хладилни камиони за износ , има доста видеа.
Коментиран от #44
22:13 14.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Костадин Костадинов
До коментар #39 от "Точен":Ари ве чесну ли
22:13 14.10.2026
43 Костадин Костадинов
До коментар #41 от "Васил":Добре
22:14 14.10.2026
44 Костадин Костадинов
До коментар #40 от "Айде бе":Питам што Путин трепи руснаците
Коментиран от #47
22:14 14.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Костадин Костадинов
До коментар #44 от "Костадин Костадинов":Што Тръмп трепи американците
Коментиран от #49
22:15 14.10.2026
48 Костадин Костадинов
22:15 14.10.2026
49 Костадин Костадинов
До коментар #47 от "Костадин Костадинов":Штоот са едни и същи Тръмп и Путин
22:16 14.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ами
Обединените британски емирства
са сменили пет министър председатели.
Да готви шестия :)
Коментиран от #56
22:16 14.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Костадин Костадинов
До коментар #52 от "Ами":По важното е чи не умират за разлика от руското население. Што Путин трепи руснаците
22:17 14.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ПРАВ СИ
До коментар #7 от "Където има война":ВОВА ЕПИЛИРАНИЯ .
БУКВАТА Е В
МНОГО СИ ПРАВ .
22:18 14.10.2026
59 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Костя дъ Простя":Ако не беше Велика Русия ся штеши Ахмед Али Агджа да ти вика татко ти
22:19 14.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 хмм
Коментиран от #70
22:19 14.10.2026
62 Арестувайте зеления гном!
22:20 14.10.2026
63 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Костя дъ Простя":А зеления колко уби. Половината Украйна вече я няма
Коментиран от #67
22:20 14.10.2026
64 Джамбаза
а на Украина и трябва ток, вода и канализачия.
И лидер с поне една клетка.
22:20 14.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Костадин Костадинов
До коментар #50 от "навиръм го на пишещите тук копейки":Пробвай с май,кясси като за начало,ще останеш очарован .
22:21 14.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Соваж бейби
22:22 14.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Костадин Костадинов
До коментар #61 от "хмм":Само от популярен нафоря дин штот Русия трепи руснаците
22:23 14.10.2026
71 КЕФ
Коментиран от #75, #78
22:23 14.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Костадин Костадинов
До коментар #69 от "Костадин Костадинов":Штоот съ зловредни хлебарки
22:24 14.10.2026
74 Розовото пони зеля
22:25 14.10.2026
75 Костадин Костадинов
До коментар #71 от "КЕФ":Аве като хойш на бензиностанциятъ ти виси мърсоля чи била нафтътъ 2и евро
22:25 14.10.2026
76 Концлагера Украйна
Коментиран от #81
22:25 14.10.2026
77 Укр
Коментиран от #88
22:26 14.10.2026
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "КЕФ":Хехе, а после тока и во дата в Куев спирта, хахахах
22:26 14.10.2026
79 Костадин Костадинов
22:27 14.10.2026
80 а в същото време
Коментиран от #85
22:27 14.10.2026
81 Костадин Костадинов
До коментар #76 от "Концлагера Украйна":Аве Мъск май на руснаците спря интернета, и ся са мъчат техян да праят от стърготини дето са останали от производството на лопати и външни wc
22:28 14.10.2026
82 Любо
Коментиран от #87
22:28 14.10.2026
83 дискотека укрия
22:28 14.10.2026
84 Костадин Костадинов
22:28 14.10.2026
85 Костадин Костадинов
До коментар #80 от "а в същото време":Што Путин трепи руснаците
22:28 14.10.2026
86 а в същото време
Коментиран от #89
22:29 14.10.2026
87 Костадин Костадинов
До коментар #82 от "Любо":Колко руснаци утрепа Путин
22:29 14.10.2026
88 Няма нужда
До коментар #77 от "Укр":Обикновените хора нямат никаква вина. Англия се плъзга към бедност и вътрешни безредици. С население от третия свят се превръща в страна от третия свят.
22:30 14.10.2026
89 Костадин Костадинов
До коментар #86 от "а в същото време":Колко руснаци утрепа Путин
22:30 14.10.2026
90 последната укра
22:30 14.10.2026
91 Розовото пони зеля
22:31 14.10.2026