Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания обеща да не променя подкрепата си за Украйна и ускори доставките на ракети

Великобритания обеща да не променя подкрепата си за Украйна и ускори доставките на ракети

14 Октомври, 2026 21:52, обновена 14 Октомври, 2026 21:50 737 91

  • великобритания-
  • подкрепа-
  • украйна-
  • доставки-
  • ракети

Анди Бърнам увери Володимир Зеленски в продължаващата британска подкрепа на фона на напрежението между Киев и Вашингтон и засилените руски атаки срещу украинската инфраструктура

Великобритания обеща да не променя подкрепата си за Украйна и ускори доставките на ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам увери украинския президент Володимир Зеленски, че подкрепата на Великобритания за Украйна „няма да се промени“. Двамата се срещнаха на „Даунинг стрийт“ в Лондон в период на засилено напрежение между Киев и Вашингтон, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

При пристигането си в резиденцията на британския премиер Зеленски беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул от военнослужещи на Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на „мрачни и трудни дни“ за Украйна, както ги определи Бърнам.

„Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени“, заяви британският премиер. Зеленски благодари за подкрепата и изрази гордост, че британският народ се е доказал като „един от най-силните партньори в украинската история“.

По време на срещата Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна заради „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия. Помощта ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети, които са показали ефективност срещу руски дронове с реактивни двигатели. Премиерът съобщи още, че е възложил на министрите си да проучат допълнителни възможности за подкрепа, като увери Зеленски, че правителството „разглежда всички възможни варианти“.

Срещата се проведе на фона на обтегнатите отношения между Украйна и САЩ. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския дизел на фона на опасенията, че високите цени на горивата в САЩ могат да се превърнат в основна тема преди междинните избори през ноември. Великобритания реагира с обещание „да продължи натиска върху Русия“. През последните дни Тръмп заяви също, че Украйна се нуждае от нов лидер, и изрази мнение, че руският президент Владимир Путин желае мирно споразумение повече от правителството в Киев.

Допълнително напрежение предизвикаха опасенията относно обмена на разузнавателна информация от страна на САЩ. Зеленски заяви, че Киев не е получил предупреждение за руските ракетни удари в понеделник и вторник. Преди срещата с украинския президент Бърнам каза пред Камарата на общините, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна. По-рано той заяви, че подбира „внимателно“ думите си след споразумението между Тръмп и Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.

Британският премиер подчерта, че Зеленски е „готов да седне на масата за преговори и да обсъди“ предложението на Тръмп за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура. Той обаче посочи, че Русия продължава да атакува стратегически обекти в Украйна. „В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви Бърнам и добави, че украинският президент няма да си тръгне от Великобритания „с празни ръце“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Ванга

    33 3 Отговор
    Островът ке потъне!

    Коментиран от #14, #16, #17, #36

    21:51 14.10.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    7 29 Отговор
    Респект за Британия!Ракетите ще не донесат свабада и мир!🚀🚀🚀🥳🤣👍

    21:52 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съдията

    28 0 Отговор
    Малобритания не може дори на себе си да помогне. От три седмици се чудят как да обявят петима крадци на бензин за терористи и още не са се научили. Вече няма как да демонстрирате благоденствие чрез ограбване на колонии. Мъка, мъка либерастка.😂

    21:54 14.10.2026

  • 5 Анонимен

    22 2 Отговор
    Борката каза до последния краинец и сега пак казват същото . Света е полудял англетата да изтребят всички краинци.Дават пари англетата руснаците да изтребят една нация

    21:55 14.10.2026

  • 6 Тов. ЧЛЕНИН

    1 8 Отговор
    Ааааа Ета невазможна ...

    Коментиран от #9

    21:55 14.10.2026

  • 7 Където има война

    11 0 Отговор
    Започва с буквата В

    Коментиран от #11, #58

    21:56 14.10.2026

  • 8 Горски

    19 2 Отговор
    До днес и все още Европа и Зеленски са в една лодка, която силно се клати. Но никой не смее първи да скочи от лодката, защото другите веднага ще хвърлят вината върху него. Европа ще се оправдава пред народите си за изгубените пари с корупцията на Зеленски и обкръжението му, ще излязат шокиращи данни. Зеленски ще се оправдава с недостатъчната финансова и оръжейна подкрепа. Това което днес разбират и знаят двете страни е че ВОЙНАТА Е ИЗГУБЕНА ! Поживем, увидим. Путин категорично разбива ЕС. Свалянето на американските санкции за пръв път от 22 години е със срок 7 април догодина. За това време Европа ще се е върнала около началото на сегашната епоха на сигурност - Революциите от 1848 г.

    Коментиран от #10

    21:57 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Костадин Костадинов

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Хапчаата! Зимай ги!

    Коментиран от #18, #22

    21:59 14.10.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Където има война":

    Шотландците имат поговорка:"щом двама съседи СА се скарали, Идвал им е на гости англичанин. "

    21:59 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чочо Джо

    14 0 Отговор
    Абе ,кой верва на пирати ?!?!

    22:00 14.10.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    А дано..

    22:00 14.10.2026

  • 15 Отстрани

    17 1 Отговор
    Отишъл в Лондон щото в Киев няма нито ток, нито вода, нито газ , нито интернет в следствие на обявената от самия него 40 дневна акция за притискане на Русия чрез атаки на нейни кораби, заводи, летища и други.
    Резултатът е много добър , но всъщност за руснаците , чийто ръце бяха развързани за решителен отговор и много плачевен за украинците, които в момента бедстват докато човекът узурпирал властта след кървав преврат не се трогва и дори не е в държавата си, която има претенции да ръководи.

    Коментиран от #19, #26

    22:01 14.10.2026

  • 16 Соломон

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    Ке ти потънат гемиите

    Коментиран от #72

    22:01 14.10.2026

  • 17 Шопо

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    Малобритания е с площ колкото България, един орешник и го няма(острова).

    22:01 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Д.Пръча

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Отстрани":

    У багажника!

    22:03 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кайма от рашисти!

    1 8 Отговор
    Газ!!!До 5 милиона!

    Коментиран от #37

    22:05 14.10.2026

  • 24 Борис

    11 1 Отговор
    Тези двамата на снимката, вече могат да си обещават каквото си искат и колкото искат!Всичко за тях е прогноза в минало свършено време!

    22:05 14.10.2026

  • 25 Ицо

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    В чофката!

    Коментиран от #34

    22:07 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Васил":

    С голо дупе ли

    22:09 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Много Известен Съветски Актьор

    3 5 Отговор
    На британците трябва да се признае, че са откровени, честни и непоколебими русофоби. Независимо кой е на власт в определен момент, лейбърист или консерватор, бял или черен, стар или млад, всичките искрено ненавиждат Русия. Това поведение е достойно за пример и е в пълен контраст с поведението на нашите прогресивни шушумиги, начело с безгръбначният плужек Мунчо.

    22:10 14.10.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Любо":

    Што Путин трепи руснаците

    Коментиран от #38

    22:10 14.10.2026

  • 33 Пакибритания

    5 2 Отговор
    Жалко крадливо племе

    Коментиран от #35

    22:10 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Пакибритания":

    Што Путин трепи руснаците

    Коментиран от #40, #41

    22:11 14.10.2026

  • 36 да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    Мръдаш ли още ?

    22:11 14.10.2026

  • 37 Да ти го.....

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кайма от рашисти!":

    До сливиците

    22:11 14.10.2026

  • 38 Костадин Костадинов

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    Што Тръмп трепи американците

    22:12 14.10.2026

  • 39 Точен

    6 2 Отговор
    Англичаните да се молят 25 часа в денонощието да е жив и здрав Путин... Че ако дойде друг, между Бремен и Ню Йорк ще има само океан...

    Коментиран от #42

    22:12 14.10.2026

  • 40 Айде бе

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    Путин трепе бандеровци и ги товари в хладилни камиони за износ , има доста видеа.

    Коментиран от #44

    22:13 14.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Точен":

    Ари ве чесну ли

    22:13 14.10.2026

  • 43 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Васил":

    Добре

    22:14 14.10.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Айде бе":

    Питам што Путин трепи руснаците

    Коментиран от #47

    22:14 14.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Костадин Костадинов

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Костадин Костадинов":

    Што Тръмп трепи американците

    Коментиран от #49

    22:15 14.10.2026

  • 48 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор
    Що Путин изтребва бандери?

    22:15 14.10.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Костадин Костадинов":

    Штоот са едни и същи Тръмп и Путин

    22:16 14.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами

    7 0 Отговор
    От началото на СВО до сега
    Обединените британски емирства
    са сменили пет министър председатели.
    Да готви шестия :)

    Коментиран от #56

    22:16 14.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Ами":

    По важното е чи не умират за разлика от руското население. Што Путин трепи руснаците

    22:17 14.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ПРАВ СИ

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Където има война":

    ВОВА ЕПИЛИРАНИЯ .

    БУКВАТА Е В

    МНОГО СИ ПРАВ .

    22:18 14.10.2026

  • 59 Костадин Костадинов

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Костя дъ Простя":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши Ахмед Али Агджа да ти вика татко ти

    22:19 14.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 хмм

    4 0 Отговор
    То англичани не останаха в Англия

    Коментиран от #70

    22:19 14.10.2026

  • 62 Арестувайте зеления гном!

    4 1 Отговор
    Той провокира световна война!

    22:20 14.10.2026

  • 63 Костадин Костадинов

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Костя дъ Простя":

    А зеления колко уби. Половината Украйна вече я няма

    Коментиран от #67

    22:20 14.10.2026

  • 64 Джамбаза

    5 0 Отговор
    Доставят ракети,
    а на Украина и трябва ток, вода и канализачия.
    И лидер с поне една клетка.

    22:20 14.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Костадин Костадинов

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "навиръм го на пишещите тук копейки":

    Пробвай с май,кясси като за начало,ще останеш очарован .

    22:21 14.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Зеления го разнасят от САЩ в ЕС и Великобритания с охрана кой как го напипа ,подобно в миналото клетка на колела или просто цирков фургон с които цирковете са рекламирали пристигането си в даден град, развеждали са екзотични животни /а понякога и хора с необичаен външен вид/по улиците и панаирите хората да си запълват времето .Днес е по различно онлайн или по телевизия всеки ден Зели да съобщава колко пари и оръжие му дали ,и в коя държава се намира цели 5 години забавление ,няма равен номер 1 в рекордите на Гинес.

    22:22 14.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "хмм":

    Само от популярен нафоря дин штот Русия трепи руснаците

    22:23 14.10.2026

  • 71 КЕФ

    1 4 Отговор
    Всяка ракета по Русия е мехлем за душата на трезво мислещите хора

    Коментиран от #75, #78

    22:23 14.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Костадин Костадинов":

    Штоот съ зловредни хлебарки

    22:24 14.10.2026

  • 74 Розовото пони зеля

    7 0 Отговор
    А как стой въпроса със златните клекала, човека тва го интересува, мани тея ракети.

    22:25 14.10.2026

  • 75 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "КЕФ":

    Аве като хойш на бензиностанциятъ ти виси мърсоля чи била нафтътъ 2и евро

    22:25 14.10.2026

  • 76 Концлагера Украйна

    3 0 Отговор
    Илон им спря бързия интернет, Путин им спря тока, водата, канализацията, промишлеността, транспорта и корабоплаването. Връщат ги в средновековието, защото зеления гном се зъби на Тръмп и Путин, вместо да подписва капитулация.

    Коментиран от #81

    22:25 14.10.2026

  • 77 Укр

    3 0 Отговор
    Скоро ще изгрее второ слънце над Лондон...

    Коментиран от #88

    22:26 14.10.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "КЕФ":

    Хехе, а после тока и во дата в Куев спирта, хахахах

    22:26 14.10.2026

  • 79 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор
    Ееее..Ваа безплатно Козяшки Тррр.Ловве -Модде..Раттори под прикритие ,хайде на Топличките !

    22:27 14.10.2026

  • 80 а в същото време

    1 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    Коментиран от #85

    22:27 14.10.2026

  • 81 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Концлагера Украйна":

    Аве Мъск май на руснаците спря интернета, и ся са мъчат техян да праят от стърготини дето са останали от производството на лопати и външни wc

    22:28 14.10.2026

  • 82 Любо

    1 0 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна че Киро тъпото няма търпение да купи евтин ток от него!!!???

    Коментиран от #87

    22:28 14.10.2026

  • 83 дискотека укрия

    2 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    22:28 14.10.2026

  • 84 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор
    Абе що Путин изтребва безпощадно бандерите като хлебарки ?

    22:28 14.10.2026

  • 85 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "а в същото време":

    Што Путин трепи руснаците

    22:28 14.10.2026

  • 86 а в същото време

    2 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #89

    22:29 14.10.2026

  • 87 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Любо":

    Колко руснаци утрепа Путин

    22:29 14.10.2026

  • 88 Няма нужда

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Укр":

    Обикновените хора нямат никаква вина. Англия се плъзга към бедност и вътрешни безредици. С население от третия свят се превръща в страна от третия свят.

    22:30 14.10.2026

  • 89 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "а в същото време":

    Колко руснаци утрепа Путин

    22:30 14.10.2026

  • 90 последната укра

    3 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    22:30 14.10.2026

  • 91 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Излезе информация, че в Ню Йорк тръмполино е насилил зеления гном, Рубио го е държал при акта на насилие, имало и снимков материал, било е тежко и без никви лубриканти, то затова на пресконференцията с тръмполиното зеления гном едва не се разплака, не са били отминали болките хахахахахаха.

    22:31 14.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания