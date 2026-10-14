Великобритания обеща да не променя подкрепата си за Украйна и ускори доставките на ракети

Британският премиер Анди Бърнам увери украинския президент Володимир Зеленски, че подкрепата на Великобритания за Украйна „няма да се промени“. Двамата се срещнаха на „Даунинг стрийт“ в Лондон в период на засилено напрежение между Киев и Вашингтон, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

При пристигането си в резиденцията на британския премиер Зеленски беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул от военнослужещи на Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на „мрачни и трудни дни“ за Украйна, както ги определи Бърнам.

„Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени“, заяви британският премиер. Зеленски благодари за подкрепата и изрази гордост, че британският народ се е доказал като „един от най-силните партньори в украинската история“.

По време на срещата Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна заради „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия. Помощта ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети, които са показали ефективност срещу руски дронове с реактивни двигатели. Премиерът съобщи още, че е възложил на министрите си да проучат допълнителни възможности за подкрепа, като увери Зеленски, че правителството „разглежда всички възможни варианти“.

Срещата се проведе на фона на обтегнатите отношения между Украйна и САЩ. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския дизел на фона на опасенията, че високите цени на горивата в САЩ могат да се превърнат в основна тема преди междинните избори през ноември. Великобритания реагира с обещание „да продължи натиска върху Русия“. През последните дни Тръмп заяви също, че Украйна се нуждае от нов лидер, и изрази мнение, че руският президент Владимир Путин желае мирно споразумение повече от правителството в Киев.

Допълнително напрежение предизвикаха опасенията относно обмена на разузнавателна информация от страна на САЩ. Зеленски заяви, че Киев не е получил предупреждение за руските ракетни удари в понеделник и вторник. Преди срещата с украинския президент Бърнам каза пред Камарата на общините, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна. По-рано той заяви, че подбира „внимателно“ думите си след споразумението между Тръмп и Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.

Британският премиер подчерта, че Зеленски е „готов да седне на масата за преговори и да обсъди“ предложението на Тръмп за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура. Той обаче посочи, че Русия продължава да атакува стратегически обекти в Украйна. „В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви Бърнам и добави, че украинският президент няма да си тръгне от Великобритания „с празни ръце“.