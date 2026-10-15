Мъск: САЩ решават за ограниченията на „Старшийлд“

Илон Мъск заяви, че евентуалните ограничения върху военната сателитна мрежа „Старшийлд“ в Украйна се определят от американските въоръжени сили и в крайна сметка от президента на САЩ, а не от неговата компания „СпейсЕкс“. Той подчерта, че системата е собственост на американското правителство и се контролира от него.

„Системите „Старшийлд“ са собственост на американското правителство и се контролират от него. Всяко ограничение на скоростта или използването им се определя от американските въоръжени сили и в крайна сметка от президента на САЩ“, написа Мъск в социалната мрежа „Екс“.

Какво е засегнато

Изявлението му дойде след съобщения от Украйна за внезапни ограничения при използването на сателитната комуникация на фронта. Според украинската страна това е затруднило редица операции с дронове и работата на противовъздушната отбрана.

Мъск направи разграничение между „Старшийлд“ и „Старлинк“. „Старшийлд“ е военната версия на сателитната връзка, докато „Старлинк“ е услуга, ограничена до граждански цели. И двете системи са разработени от „СпейсЕкс“.

Според информация на БНР ограничението е засегнало терминали, използвани от украинската армия, когато се движат със скорост над 160 км/ч. Това е прекъснало комуникацията при част от мисии с ударни дронове и дронове-прехващачи.

Зеленски поиска възстановяване на услугата

Украинският президент Володимир Зеленски призова Мъск да премахне ограниченията и да възстанови сателитната услуга. „Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и „Старлинк“ не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново“, заяви Зеленски в интервю за Пиърс Морган.

БНР съобщи, че прекъсването е довело до спиране на редица офанзивни мисии на фронта. В същото време Русия е нанесла удари по Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и други украински градове, при които са загинали 15 мирни жители.

Ограниченията на фона на натиск върху Киев

Случаят се развива на фона на засилващ се натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп Украйна да прекрати ударите срещу руски петролни съоръжения. Вашингтон е обявил и споразумение с Москва за получаване на дизелово гориво.

По информация, предадена от БТА, високопоставен украински представител, пожелал анонимност, е заявил пред Франс прес, че САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателна информация с Украйна, ако Киев не спре ударите срещу руските рафинерии. Това твърдение не е представено като официално потвърдено от американското правителство.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg