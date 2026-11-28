Шведската оръжейна компания Saab е получила поръчка от Министерството на отбраната на Украйна за радарни системи Giraffe 1X на стойност 450 милиона евро. Договорът е за украинските въоръжени сили, а доставките трябва да бъдат извършени през 2027 г. Точният брой на системите не е обявен.

„Гордея се, че Швеция и Saab могат да предоставят на Украйна радарната система Giraffe 1X“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Микаел Йохансон. По думите му системата ще подобри възможностите на страната да открива, проследява и класифицира въздушни заплахи и ще подпомогне операциите по противовъздушна отбрана.

Какво представлява Giraffe 1X

Giraffe 1X е мобилна триизмерна радарна система, която може да бъде разгърната бързо и премествана между различни платформи. Тя осигурява наблюдение на въздушното пространство на 360 градуса и обновява картината всяка секунда.

Според Saab радарът може да открива, проследява и класифицира самолети, ракети, дронове, ракети за залпов огън, артилерийски снаряди и боеприпаси за минохвъргачки. Системата е предназначена за работа в сложна среда с множество пречки и смущения.

Нова голяма сделка между Киев и Saab

Поръчката за радарите е поредният голям договор между Украйна и шведската компания през 2026 г. През юни Saab подписа договор за доставка на 16 изтребителя Gripen E на стойност около 24,6 милиарда шведски крони. Доставките на самолетите са планирани за 2029 и 2030 г., докато първите радари Giraffe 1X трябва да пристигнат още през 2027 г.

Ройтерс посочи, че Saab е сред основните европейски доставчици на военно оборудване за Украйна. Новата поръчка увеличава ролята на шведската компания в изграждането на украинска система за въздушно наблюдение, но от публично обявените данни не става ясно как ще бъде финансиран договорът и на какви етапи ще бъдат извършени доставките.

Източници: malaysia.news.yahoo.com, lse.co.uk, n-tv.de