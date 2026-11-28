Германското правителство се опасява, че войната в Украйна може да се разпростре по-широко в Балтийско море след украински атаки срещу руски кораби. През последните седмици Берлин е призовавал Киев към сдържаност, а германски служби за сигурност са предупредили, че разширяването на бойната зона към Балтийския регион носи „непредвидим риск от ескалация на войната“, съобщава „Шпигел“.

Повод за тревогата стана ударът по руския товарен кораб Sparta II във Финския залив на 21 ноември. След атаката на борда избухна пожар, а всичките 16 членове на екипажа бяха евакуирани. Повреденият плавателен съд навлезе във финландски териториални води, където в спасителната операция се включиха финландски и естонски екипи. Финландските власти заявиха, че нападението вероятно е извършено от Украйна.

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По-късно украинският президент Володимир Зеленски потвърди отговорността на Киев и заяви, че корабът е превозвал военни материали. Sparta II е свързван с руската военна логистика и е обект на санкции от САЩ и Украйна. Случаят придоби допълнителна тежест, тъй като ударът беше извършен в район между Русия, Финландия и Естония, далеч от основната фронтова линия.

Различия в управляващото мнозинство

Външнополитическият говорител на парламентарната група на ГСДП Адис Ахметович заяви пред „Шпигел“, че Германия подкрепя Украйна, но предупреди за необходимостта от особена предпазливост при военни действия в Балтийския регион.

„Ние сме на страната на Украйна, която се защитава от руската агресивна война. При военни операции в Балтийския регион обаче е необходима особена предпазливост, като трябва да бъдат гарантирани сигурността на държавите от региона и свободното корабоплаване“, каза Ахметович.

Той призова за предотвратяване на географското разширяване на конфликта и за засилване на дипломатическите усилия за неговото прекратяване.

На различна позиция е външнополитическият говорител на парламентарната група на ХДС/ХСС Юрген Хардт. Той защити правото на Украйна да атакува руски военни кораби и превози на оръжие, като подчерта, че според него целта на Киев не е всеобхватно разширяване на войната. Хардт обаче също посочи, че трябва да бъдат спазвани международното право и сигурността на гражданското корабоплаване.

„Не смятам, че целта на Киев е да разшири конфликта всеобхватно. Това не би било и в европейски интерес“, каза Хардт пред „Шпигел“. Според него задачата на Берлин е да подкрепя Украйна, без политически предупреждения от Германия да ограничават нейната законна самоотбрана.

Предупреждение след атаките в морето

Германският министър на отбраната Борис Писториус също заяви, че Украйна има право да поразява военни цели, използвани за руските атаки срещу нея. В същото време той предупреди, че войната не трябва да се разширява към Балтийско море и че свободното корабоплаване не бива да бъде поставяно под риск.

Освен по Sparta II Украйна пое отговорност и за атака срещу руска корвета в либийското пристанище Бенгази. Така Киев демонстрира способност да нанася удари по руски цели извън непосредствената зона на бойните действия, но същевременно засили опасенията в Берлин, че конфликтът може да обхване нови морски маршрути и да въвлече повече държави от региона.

Източници: spiegel.de, welt.de, tagesschau.de