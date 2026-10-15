Руски удар порази жилищен блок в Одеса

Руски сили са нанесли удар по многоетажен жилищен блок в Одеса вечерта на 14 октомври. Повредени са фасадата, прозорците и вратите на сградата, а един апартамент е частично разрушен. За пострадали хора не са постъпвали данни.

„Повредена е фасадата на сградата, частично е разрушен апартамент, избити са прозорци и врати“, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Според началника на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак най-сериозни са щетите по апартамент на 17-ия етаж. По предварителни данни в него не е имало хора в момента на удара. На място са работили спасители, полицаи и медици, а сградата е била обследвана за допълнителни повреди.

Атаката е извършена по време на въздушна тревога

Въздушната тревога в Одеския район е продължила от 22:40 до 23:18 часа. Украинските военновъздушни сили са предупреждавали за реактивни безпилотни летателни апарати, движещи се над Одеска област и в посока към вътрешността на Украйна.

Украинската правда, Суспилне Одеса и Вгороде потвърждават данните за щетите по жилищната сграда и липсата на информация за ранени. Към публикуването на съобщенията не са обявени допълнителни подробности за размера на материалните щети или за последващо настаняване на засегнати жители.

Източници: suspilne.media, od.vgorode.ua