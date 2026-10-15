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Руски удар порази жилищен блок в Одеса
  Тема: Украйна

Руски удар порази жилищен блок в Одеса

15 Октомври, 2026 04:47, обновена 15 Октомври, 2026 04:49 505 1

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  • безпилотни летателни апарати

Фасадата е разрушена, а апартамент на 17-ия етаж е частично унищожен. Няма данни за пострадали хора

Руски удар порази жилищен блок в Одеса - 1
Снимка: Одесская ОВА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руски сили са нанесли удар по многоетажен жилищен блок в Одеса вечерта на 14 октомври. Повредени са фасадата, прозорците и вратите на сградата, а един апартамент е частично разрушен. За пострадали хора не са постъпвали данни.

„Повредена е фасадата на сградата, частично е разрушен апартамент, избити са прозорци и врати“, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Според началника на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак най-сериозни са щетите по апартамент на 17-ия етаж. По предварителни данни в него не е имало хора в момента на удара. На място са работили спасители, полицаи и медици, а сградата е била обследвана за допълнителни повреди.

Атаката е извършена по време на въздушна тревога

Въздушната тревога в Одеския район е продължила от 22:40 до 23:18 часа. Украинските военновъздушни сили са предупреждавали за реактивни безпилотни летателни апарати, движещи се над Одеска област и в посока към вътрешността на Украйна.

Украинската правда, Суспилне Одеса и Вгороде потвърждават данните за щетите по жилищната сграда и липсата на информация за ранени. Към публикуването на съобщенията не са обявени допълнителни подробности за размера на материалните щети или за последващо настаняване на засегнати жители.

Източници: suspilne.media, od.vgorode.ua


Украйна
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  • 1 Войник

    2 0 Отговор
    Това е работата на украинското ПВО.

    05:24 15.10.2026

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