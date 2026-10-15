The Wall Street Journal: Тръмп и Зеленски са в най-тежкия си конфликт от февруари 2025 г.

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски отново са се влошили след срещата им в Ню Йорк през септември, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Според изданието връзките между двамата са достигнали най-ниската си точка след острия им сблъсък в Белия дом през февруари 2025 г.

Новата криза се разрази след решението на Тръмп да постигне договореност с руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел за САЩ и световния пазар. Украинският президент определи хода като „нечестен“ и „не справедлив“, а по-късно го нарече и отстъпка в полза на Москва.

Спорът за ударите по руските рафинерии

Сделката беше обявена на 9 октомври, докато американски, украински и европейски представители водеха разговори в Маями за възможен дипломатически план за прекратяване на войната. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са настоявали Украйна да спре атаките срещу руски петролни рафинерии.

Американски представител, цитиран от Axios, заяви, че Киев е пренебрегнал около шест искания на Вашингтон. По думите му ударите по руските енергийни обекти влияят върху цените на горивата в САЩ. Украински представител твърди, че по време на разговорите в Маями е било намекнато за спиране на американското разузнавателно сътрудничество. Американският представител отрича да е отправяна пряка заплаха и посочва, че Уиткоф и Къшнър са напомнили за предоставяните на Украйна боеприпаси и разузнавателни данни.

Киев защитава ударите като част от усилията да ограничи руските способности за водене на война. Зеленски заяви, че Украйна би подкрепила спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, ако Русия направи същото.

Тръмп поиска нов президент на Украйна

На 10 октомври Тръмп засили публичната си атака срещу Зеленски и заяви, че Украйна може да се нуждае от нов лидер. „Предлагам да си изберат нов лидер, който може да постигне сделка. Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза той пред журналисти. Американският президент обвини Зеленски, че многократно е имал възможност да прекрати войната, но не го е направил.

Ден по-късно Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили за „енергийно примирие“. Подробни писмени условия не бяха представени, а Киев съобщи за продължаващи руски удари по енергийни обекти в Киев и Харков.

Напрежението се пренесе и върху въпроса за разузнавателната подкрепа. На 13 октомври Зеленски заяви, че Украйна не е получила обичайните предварителни предупреждения от партньорите си за руски балистични ракети, насочени към Киев. Тръмп отрече САЩ да са спрели обмена на разузнавателна информация.

Според The Wall Street Journal новият конфликт заплашва дипломатическите усилия на европейските държави, които през последната година и половина са се опитвали да убедят Тръмп да запази подкрепата за Украйна и натиска върху Русия. Засега не е обявена нова среща между Тръмп и Зеленски.

Източници: meduza.io, axios.com, apnews.com