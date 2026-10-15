Зеленски обяви край на ограниченията за украинските удари по руски рафинерии

Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник „Файненшъл таймс“, публикувано снощи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това“, заяви Зеленски пред изданието, с което даде сигнал за възобновяване на атаките срещу руския нефтопреработвателен сектор.
В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали енергийно примирие, което влиза в сила незабавно.
По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва договореността и не зачита думите на американския президент. Изявлението му идва на фона на взаимните обвинения около изпълнението на примирието и поставя под въпрос възможността за запазване на ограниченията върху ударите по енергийната инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос за 100 лв.
Коментиран от #7, #22, #31
08:49 15.10.2026
2 Боруна Лом
08:50 15.10.2026
3 КиКи
08:50 15.10.2026
4 ТОЗИ МУШМОРОК
08:50 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 КиКи
До коментар #1 от "Въпрос за 100 лв.":Русия винаги е била така!
08:51 15.10.2026
8 ТОЯ Е ЛУД
Коментиран от #15, #24
08:51 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А така
08:52 15.10.2026
12 Истината
Този изпрати и изпраща на сигурна смърт милиони Украинци в името на какво ? Дори Финландия се съгласи да подпише мир и да загуби огромни територии през зимната война 1939 когато Сталин ги нападна за да не загубят хората си в една война с ясен резултат
Коментиран от #29
08:52 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Крум
08:52 15.10.2026
15 Байдън
До коментар #8 от "ТОЯ Е ЛУД":Тръмп го импийчат до Нова година.
08:53 15.10.2026
16 горски
08:53 15.10.2026
17 Хаха
08:54 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ДА, ДА
До коментар #13 от "Кристо Грозев":а ден мармот ги обвива във станиол....Извади си пръста от контакта
08:54 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тежка
08:54 15.10.2026
22 Руснак
До коментар #1 от "Въпрос за 100 лв.":Фалшиви пари не вземам
Коментиран от #30
08:55 15.10.2026
23 Хакера
08:55 15.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Чики-Рики
08:56 15.10.2026
26 Ццц
08:59 15.10.2026
27 Що ли чи се…
08:59 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дали
До коментар #22 от "Руснак":Руснак написан с български букви, кръстен в българската църква, защото руска няма, нито украинска, пък още повече македонска. Закърмен с българска култура. И после бил руснак или македонец. На кукуво лето.
09:00 15.10.2026
31 Ердоган
До коментар #1 от "Въпрос за 100 лв.":Впърос за 50 евро: до кога блатните ще търпят едно джудже с парите им да избива цивилни, а те от калните улици да по тевизора колко било добре в Мацква
09:01 15.10.2026
32 Наркоман остарял няма
09:01 15.10.2026
33 ТОЗИ ДАЛИ МУ УВИРА МОЗЪКА
09:01 15.10.2026
34 Аз съм веган
09:01 15.10.2026
35 успех
09:02 15.10.2026
36 Хей Зелен
Коментиран от #39
09:03 15.10.2026
37 БРАВО БРАВО
09:03 15.10.2026
38 куку
09:03 15.10.2026
39 И след това
До коментар #36 от "Хей Зелен":Изорана нива по земите на волжките българи и на монголците. Защото други няма. Исторически да такива, каквито са.
09:04 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
09:06 15.10.2026
42 Защо са минусите
До коментар #24 от "Русия заличава българската идентичност":Вие сте доказателство за подменена идентичност. Подменена българска идентичност с друга, да позная ли с каква? Запитайте се, каква ви е идентичността?
09:06 15.10.2026
43 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ ОКРАИНА
09:08 15.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 горски
Коментиран от #50
09:08 15.10.2026
46 Бай вую
09:08 15.10.2026
47 Българин
Някой има ли изненадан, какво ще последва?!?
09:09 15.10.2026
48 НАСКО
09:10 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Върнаха концлагера крайна в
09:12 15.10.2026