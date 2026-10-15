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Зеленски обяви край на ограниченията за украинските удари по руски рафинерии
  Тема: Украйна

Зеленски обяви край на ограниченията за украинските удари по руски рафинерии

15 Октомври, 2026 08:48 1 341 51

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  • рафинерии

Киев ще възобнови атаките срещу нефтопреработвателни предприятия, след като украинският президент обвини Москва, че не спазва обявеното енергийно примирие

Зеленски обяви край на ограниченията за украинските удари по руски рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник „Файненшъл таймс“, публикувано снощи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това“, заяви Зеленски пред изданието, с което даде сигнал за възобновяване на атаките срещу руския нефтопреработвателен сектор.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали енергийно примирие, което влиза в сила незабавно.

По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва договореността и не зачита думите на американския президент. Изявлението му идва на фона на взаимните обвинения около изпълнението на примирието и поставя под въпрос възможността за запазване на ограниченията върху ударите по енергийната инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос за 100 лв.

    49 9 Отговор
    Докога светът ще търпи един нелигитимен режим дошъл със спонсориран отвън метеж?

    Коментиран от #7, #22, #31

    08:49 15.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    33 7 Отговор
    ТОЗИ НЯМА ДА ИЗКАРА ДО ИЗБОРИТЕ

    08:50 15.10.2026

  • 3 КиКи

    9 37 Отговор
    Украйна вече разбра че Америка се управлява от тъп диктатор като Путин!

    08:50 15.10.2026

  • 4 ТОЗИ МУШМОРОК

    37 4 Отговор
    Е ПЪТНИК С 200.

    08:50 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КиКи

    9 23 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос за 100 лв.":

    Русия винаги е била така!

    08:51 15.10.2026

  • 8 ТОЯ Е ЛУД

    38 8 Отговор
    Не знае ли, че ТРЪМП е крайно отмъстителен. Такава наглост от една марионетка на конци няма да търпи. Наркомана залага на Западнала Европа, но без САЩ войната е загубена

    Коментиран от #15, #24

    08:51 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А така

    9 13 Отговор
    Това е приказка.

    08:52 15.10.2026

  • 12 Истината

    30 2 Отговор
    Значи край за Клоуна Наркоман , щом не слушка Америка е го отвлекат като Мадуро.
    Този изпрати и изпраща на сигурна смърт милиони Украинци в името на какво ? Дори Финландия се съгласи да подпише мир и да загуби огромни територии през зимната война 1939 когато Сталин ги нападна за да не загубят хората си в една война с ясен резултат

    Коментиран от #29

    08:52 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Крум

    27 2 Отговор
    Отменя, не Отменя все тая,на всичките тези им изтичат мандатите. А 404,да се прости с всичко на изток от днепър.

    08:52 15.10.2026

  • 15 Байдън

    4 19 Отговор

    До коментар #8 от "ТОЯ Е ЛУД":

    Тръмп го импийчат до Нова година.

    08:53 15.10.2026

  • 16 горски

    22 1 Отговор
    Като дръпнеш една линийка,света вече е друг,ти си мощен и нещата се случват със силата на мисълта...Ще гледаме сагата -прелъстен и изоставен...Тежко им на украинците,дето са си избрали това същество и го търпят още...

    08:53 15.10.2026

  • 17 Хаха

    4 20 Отговор
    За 6 месеца Зеленски унищожи над 50% от капацитета на руските рафинерии.

    08:54 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДА, ДА

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кристо Грозев":

    а ден мармот ги обвива във станиол....Извади си пръста от контакта

    08:54 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тежка

    16 1 Отговор
    зима ще е за този

    08:54 15.10.2026

  • 22 Руснак

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос за 100 лв.":

    Фалшиви пари не вземам

    Коментиран от #30

    08:55 15.10.2026

  • 23 Хакера

    16 1 Отговор
    А, Мъск спира СтарЛинк за Украйна.

    08:55 15.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чики-Рики

    16 1 Отговор
    А сети ли се да обяви и края на украинската държава!

    08:56 15.10.2026

  • 26 Ццц

    9 1 Отговор
    А така дрогиран! Така се влиза по бързата пътека в ЕССР на Урсула. Дърпаш от предсъединителния фонд за тероризъм и си вършиш работата, за която си роден! Проблемът е, че с това дърпане от фонда от бившия президент ще стане така, че накрая бившата Украйна ще членува в бившия ЕССР. А ние бившите шофьори с носталгия ще помним времената отпреди санкциите, когато карахме коли. Че сега руския дизел, внос от САЩ излиза скъпичко!

    08:59 15.10.2026

  • 27 Що ли чи се…

    10 2 Отговор
    …струва, че този от Нова година няма да го гледаме по снимки и да пилат за него въобще?! Просто предчувствие!!

    08:59 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дали

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Руснак":

    Руснак написан с български букви, кръстен в българската църква, защото руска няма, нито украинска, пък още повече македонска. Закърмен с българска култура. И после бил руснак или македонец. На кукуво лето.

    09:00 15.10.2026

  • 31 Ердоган

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос за 100 лв.":

    Впърос за 50 евро: до кога блатните ще търпят едно джудже с парите им да избива цивилни, а те от калните улици да по тевизора колко било добре в Мацква

    09:01 15.10.2026

  • 32 Наркоман остарял няма

    11 1 Отговор
    Нарече Тръмп слабак пред цял свят и сега ще му покажат , че ако не са тези , 54 страни които подържат окраината финансово и военно , окраината е кръгла нула .

    09:01 15.10.2026

  • 33 ТОЗИ ДАЛИ МУ УВИРА МОЗЪКА

    17 1 Отговор
    ЧЕ ЕВРОПА НЕ Е НИКАКЪВ ФАКТОР И БЕЗ САЩ СА ТОТАЛНО ЗАГУБЕНИ.

    09:01 15.10.2026

  • 34 Аз съм веган

    2 14 Отговор
    Зеленски да внимава с ударите по Бензиностанцията, че тя вече е китайска колония. Си може да се ядоса

    09:01 15.10.2026

  • 35 успех

    2 13 Отговор
    Хитлер не успя, заради тактически грешки, но Зеленски може и да се справи с болшевизма.

    09:02 15.10.2026

  • 36 Хей Зелен

    7 2 Отговор
    ще има скоро от небето чук чук.

    Коментиран от #39

    09:03 15.10.2026

  • 37 БРАВО БРАВО

    10 2 Отговор
    А сега да се върне в реалността.

    09:03 15.10.2026

  • 38 куку

    9 2 Отговор
    Хаха - тоя не разбра, че не е добре да дразниш едновремнно Путин и Тръмп - скоро утечка в канала..Не могат да го спасят никакви урсули...

    09:03 15.10.2026

  • 39 И след това

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Хей Зелен":

    Изорана нива по земите на волжките българи и на монголците. Защото други няма. Исторически да такива, каквито са.

    09:04 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    5 1 Отговор
    Как ще коментира тази новина.

    09:06 15.10.2026

  • 42 Защо са минусите

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Русия заличава българската идентичност":

    Вие сте доказателство за подменена идентичност. Подменена българска идентичност с друга, да позная ли с каква? Запитайте се, каква ви е идентичността?

    09:06 15.10.2026

  • 43 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ ОКРАИНА

    3 2 Отговор
    Насъскали за зеления шнорхел.

    09:08 15.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 горски

    2 1 Отговор
    САЩ и Великобритания са се счепкали....Британците подливат вода на Тръмп,а той вероятно ще отговори с унищожаването на интересите им в Украйна/заедно със Зеленски/.Загубата на Украйна от Западна Европа ще взриви политически и икономически...Ще настане хаос заради падане на правителства ,а в мътната вода САЩ ще ловят риба....Дори и руснаците да хванат нещо,повечето ще са за Америка.

    Коментиран от #50

    09:08 15.10.2026

  • 46 Бай вую

    1 1 Отговор
    Ще му яде главата

    09:08 15.10.2026

  • 47 Българин

    0 0 Отговор
    Зеленски няма карти, а от есъто нищо не зависи!
    Някой има ли изненадан, какво ще последва?!?

    09:09 15.10.2026

  • 48 НАСКО

    0 0 Отговор
    Че те кога са спирали обстрела!?!?

    09:10 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Върнаха концлагера крайна в

    1 0 Отговор
    средновековието. Мъск им спря интернета, Тръмп им спря спътниковото разузнаване и ПВО, Путин им спря тока, водата, канализацията, промишлеността, мореплаването... Спят в метрото и сънуват репарации. Глади кокошки просо сънуват!

    09:12 15.10.2026

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