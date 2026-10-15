Зеленски обяви край на ограниченията за украинските удари по руски рафинерии

Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник „Файненшъл таймс“, публикувано снощи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това“, заяви Зеленски пред изданието, с което даде сигнал за възобновяване на атаките срещу руския нефтопреработвателен сектор.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали енергийно примирие, което влиза в сила незабавно.

По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва договореността и не зачита думите на американския президент. Изявлението му идва на фона на взаимните обвинения около изпълнението на примирието и поставя под въпрос възможността за запазване на ограниченията върху ударите по енергийната инфраструктура.