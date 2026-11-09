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Руски военен самолет мистериозно кацна на летище "Бен Гурион" в Израел

Руски военен самолет мистериозно кацна на летище "Бен Гурион" в Израел

9 Ноември, 2026 17:36 2 859 51

  • руски военен самолет-
  • израел-
  • бен гурион-
  • ту-154-
  • русия

Ту-154 е излетял от базата „Чкаловски“ край Москва. Целта на полета и самоличността на пътниците остават неизвестни

Руски военен самолет мистериозно кацна на летище "Бен Гурион" в Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Руски военен самолет Ту-154 кацна на международното летище „Бен Гурион“ край Тел Авив в неделя вечерта. Машината е излетяла от военновъздушната база „Чкаловски“ край Москва и е пристигнала в Израел около 21:00 часа.

Самолетът се използва за превоз на висши държавни служители и представители на военното командване. Полетът първоначално е бил засечен от онлайн платформи за проследяване на въздушния трафик, а впоследствие са се появили и видеокадри от летището.

Причината за визитата остава неизвестна

Израелската обществена телевизия „Кан“ съобщава, че подобен полет не е регистриран в страната през последните години. Предварителните данни сочат, че самолетът трябва да отпътува от Израел в рамките на деня.

Няма официална информация за целта на посещението или за самоличността на хората на борда. Пресслужбата на ЦАХАЛ, канцеларията на израелския премиер и руското посолство в Тел Авив са отказали коментар по случая.

Необичайното кацане идва на фона на дългогодишни контакти между Израел и Русия, свързани основно с руското военно присъствие в Сирия и механизмите за предотвратяване на инциденти в близост до израелската граница. През последните години Москва значително намали контингента си в Сирия, а по-късно започна да прегрупира сили и техника към базата „Хмеймим“ край Латакия.

Източници: novini.bg, jpost.com, newsru.co.il


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    55 29 Отговор
    Руснаците диктуват правилата, не го ли разбрахте..?

    Коментиран от #11, #13, #24

    17:38 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 За да закара и Нетаняху

    18 35 Отговор
    в на квартира при бункерния. Преди нова година и Тръмп щял да се нанесе там.

    17:39 09.11.2026

  • 4 КГБ

    32 11 Отговор
    Изпълняват волята на Вовата и бай Дончо.

    17:40 09.11.2026

  • 5 Пич

    29 8 Отговор
    Това си е истинска мистерия, а...?!
    Макар че за мен - не голяма!!!
    Може да обсъждат само Украйна, Иран, или и двете!!!
    В смисъла на - На си ти куклата, дай си ми парцалките!!! По умните ще схванат какво казвам!!!
    -

    17:40 09.11.2026

  • 6 Самолет

    16 14 Отговор
    Ту 154, още ли ги има

    Коментиран от #16, #32, #36, #48

    17:42 09.11.2026

  • 7 За нас

    22 4 Отговор
    Е мистерия,за други сериозни политически неща.

    17:42 09.11.2026

  • 8 Путин бяга със златото

    18 29 Отговор
    На крепостните.

    Коментиран от #23

    17:43 09.11.2026

  • 9 Ахаха

    17 25 Отговор
    Псулер се прибра у дома ахахаха

    17:44 09.11.2026

  • 10 ФАКТИ

    18 12 Отговор
    ЗАРАДИ УРСУЛА МОЖЕ ДА ЦЪФНЕ И НОД ВАРНА.

    17:44 09.11.2026

  • 11 Кслпазанин

    20 16 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Колега днес изкарахме ли за по един дюнер?

    17:44 09.11.2026

  • 12 Цвете

    19 5 Отговор
    ПО ВАЖНО Е, КОИ СА ПЪТНИЦИТЕ В САМОЛЕТА? ОСТАВАТ ЛИ В ИЗРАЕЛ ИЛИ ПОСОКАТА Е ДРУГА ? 😠🫡🤔

    Коментиран от #22

    17:44 09.11.2026

  • 13 Ахаха

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Нещомси объркал шишетата днес

    17:45 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Наблюдател

    13 7 Отговор

    До коментар #6 от "Самолет":

    Последни бройки

    17:50 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нетаняху

    16 10 Отговор
    ше се мести в ростов.
    румбата докат се ослушва не останаха места🤡

    17:53 09.11.2026

  • 19 БКП

    13 9 Отговор
    Ту - 154, явно е на над 50 години.

    Коментиран от #28, #43

    17:53 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да не би

    10 8 Отговор
    Да им е доставил Зеленски?
    Краставите магарета се подкрепят

    17:57 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Путин бяга със златото":

    Със своя народ затова народа му с него.

    18:01 09.11.2026

  • 24 К Г Б

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Всички бягат от агресивният ненормалник Путин

    18:03 09.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пффф, ще се

    11 4 Отговор
    скъсам от смях! Първо е засечен от онлайн платформи!?!? Бе те летищата нямат ли си начини за проследяване на самолетите та се стигна онлайн платформи да ги следят!? Статията издиша от всякъде на да напишем нещо...

    Коментиран от #29

    18:06 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атина Палада

    13 6 Отговор

    До коментар #19 от "БКП":

    Набор на нашите ф16:)))

    18:07 09.11.2026

  • 29 От Израел

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Пффф, ще се":

    да засекат излитане от Москва?

    18:08 09.11.2026

  • 30 Двойника

    9 3 Отговор
    са докарали за ъпдейт!

    18:09 09.11.2026

  • 31 Баце

    18 7 Отговор
    Няма нищо извънредно или мистериозно в това руски, още повече военен самолет, да кацне на което и да е летище по Света.
    Никой не би искал да го свали или да не му разреши да кацне, ако той трябва и иска да кацне.
    Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #37

    18:10 09.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Со кротце и со благо

    11 6 Отговор
    Най-дружелюбно ще посъветват приятелски Израел, да не взема необмислени решения за съюзен Иран.

    18:16 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Винкело

    10 5 Отговор
    И Нетаняху ли ще прибират? Много станаха руските шпионе по света бе!

    18:17 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Смехурко

    7 4 Отговор
    1974 се возих на такъв. 12000м. високо и 1100-1200 скорост. Друсаше малко...и Шумен...ама си летеше...

    18:22 09.11.2026

  • 39 Втори пилот

    12 1 Отговор
    Как се каца мистериозно?

    Коментиран от #41

    18:24 09.11.2026

  • 40 Башар

    5 2 Отговор
    от събота е в неизвестност!

    18:26 09.11.2026

  • 41 Леля Асена

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Втори пилот":

    Когато си със маска с пера и целият в розови дантели, но имаш претенции за джурналис.

    18:26 09.11.2026

  • 42 Ами

    4 3 Отговор
    Евакуират си хората.
    Вероятно скоро ще разберем и защо.

    Коментиран от #44

    18:28 09.11.2026

  • 43 Ту-154

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "БКП":

    „Туполев-154“, наричан накратко „Ту-154“, е съветски и руски тридвигателен реактивен самолет за средни разстояния, конструиран от Конструкторско бюро „Туполев“, ръководено от Андрей Туполев. Произвеждан е в „Авиакор“, Самара до 2013 г.

    Коментиран от #45, #49

    18:28 09.11.2026

  • 44 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Москва няма Пейтриът.

    18:30 09.11.2026

  • 45 Еее

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ту-154":

    иии?

    18:30 09.11.2026

  • 46 Авио изложение

    1 3 Отговор
    за ретро самолети в Тел Авив. Знам го от сигурен източник.

    18:31 09.11.2026

  • 47 А ИЗВЪНЗЕМНИТЕ

    3 1 Отговор
    Кацнаа у софето.

    18:34 09.11.2026

  • 48 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Самолет":

    Последния е произведен 2013 година.

    18:38 09.11.2026

  • 49 Колко

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ту-154":

    аятолаха побира?

    18:39 09.11.2026

  • 50 Какво означава мистериозно кацане

    0 0 Отговор
    и как се прави?
    Или номера е статията, да е обвита в мистерия?

    18:42 09.11.2026

  • 51 Васил

    0 0 Отговор
    Няма нищо мистериозно доста рашисти се лекуват в Израел защо то медицината е на доста високо ниво,

    18:44 09.11.2026