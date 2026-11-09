Руски военен самолет мистериозно кацна на летище "Бен Гурион" в Израел

Руски военен самолет Ту-154 кацна на международното летище „Бен Гурион“ край Тел Авив в неделя вечерта. Машината е излетяла от военновъздушната база „Чкаловски“ край Москва и е пристигнала в Израел около 21:00 часа.
Самолетът се използва за превоз на висши държавни служители и представители на военното командване. Полетът първоначално е бил засечен от онлайн платформи за проследяване на въздушния трафик, а впоследствие са се появили и видеокадри от летището.
Причината за визитата остава неизвестна
Израелската обществена телевизия „Кан“ съобщава, че подобен полет не е регистриран в страната през последните години. Предварителните данни сочат, че самолетът трябва да отпътува от Израел в рамките на деня.
Няма официална информация за целта на посещението или за самоличността на хората на борда. Пресслужбата на ЦАХАЛ, канцеларията на израелския премиер и руското посолство в Тел Авив са отказали коментар по случая.
Необичайното кацане идва на фона на дългогодишни контакти между Израел и Русия, свързани основно с руското военно присъствие в Сирия и механизмите за предотвратяване на инциденти в близост до израелската граница. През последните години Москва значително намали контингента си в Сирия, а по-късно започна да прегрупира сили и техника към базата „Хмеймим“ край Латакия.
Източници: novini.bg, jpost.com, newsru.co.il
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #11, #13, #24
17:38 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 За да закара и Нетаняху
17:39 09.11.2026
4 КГБ
17:40 09.11.2026
5 Пич
Макар че за мен - не голяма!!!
Може да обсъждат само Украйна, Иран, или и двете!!!
В смисъла на - На си ти куклата, дай си ми парцалките!!! По умните ще схванат какво казвам!!!
-
17:40 09.11.2026
6 Самолет
Коментиран от #16, #32, #36, #48
17:42 09.11.2026
7 За нас
17:42 09.11.2026
8 Путин бяга със златото
Коментиран от #23
17:43 09.11.2026
9 Ахаха
17:44 09.11.2026
10 ФАКТИ
17:44 09.11.2026
11 Кслпазанин
До коментар #1 от "Овчар":Колега днес изкарахме ли за по един дюнер?
17:44 09.11.2026
12 Цвете
Коментиран от #22
17:44 09.11.2026
13 Ахаха
До коментар #1 от "Овчар":Нещомси объркал шишетата днес
17:45 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Наблюдател
До коментар #6 от "Самолет":Последни бройки
17:50 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нетаняху
румбата докат се ослушва не останаха места🤡
17:53 09.11.2026
19 БКП
Коментиран от #28, #43
17:53 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да не би
Краставите магарета се подкрепят
17:57 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путин
До коментар #8 от "Путин бяга със златото":Със своя народ затова народа му с него.
18:01 09.11.2026
24 К Г Б
До коментар #1 от "Овчар":Всички бягат от агресивният ненормалник Путин
18:03 09.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пффф, ще се
Коментиран от #29
18:06 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
До коментар #19 от "БКП":Набор на нашите ф16:)))
18:07 09.11.2026
29 От Израел
До коментар #26 от "Пффф, ще се":да засекат излитане от Москва?
18:08 09.11.2026
30 Двойника
18:09 09.11.2026
31 Баце
Никой не би искал да го свали или да не му разреши да кацне, ако той трябва и иска да кацне.
Кой разбрал, разбрал.
Коментиран от #37
18:10 09.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Со кротце и со благо
18:16 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Винкело
18:17 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Смехурко
18:22 09.11.2026
39 Втори пилот
Коментиран от #41
18:24 09.11.2026
40 Башар
18:26 09.11.2026
41 Леля Асена
До коментар #39 от "Втори пилот":Когато си със маска с пера и целият в розови дантели, но имаш претенции за джурналис.
18:26 09.11.2026
42 Ами
Вероятно скоро ще разберем и защо.
Коментиран от #44
18:28 09.11.2026
43 Ту-154
До коментар #19 от "БКП":„Туполев-154“, наричан накратко „Ту-154“, е съветски и руски тридвигателен реактивен самолет за средни разстояния, конструиран от Конструкторско бюро „Туполев“, ръководено от Андрей Туполев. Произвеждан е в „Авиакор“, Самара до 2013 г.
Коментиран от #45, #49
18:28 09.11.2026
44 Ами
До коментар #42 от "Ами":Москва няма Пейтриът.
18:30 09.11.2026
45 Еее
До коментар #43 от "Ту-154":иии?
18:30 09.11.2026
46 Авио изложение
18:31 09.11.2026
47 А ИЗВЪНЗЕМНИТЕ
18:34 09.11.2026
48 Шопо
До коментар #6 от "Самолет":Последния е произведен 2013 година.
18:38 09.11.2026
49 Колко
До коментар #43 от "Ту-154":аятолаха побира?
18:39 09.11.2026
50 Какво означава мистериозно кацане
Или номера е статията, да е обвита в мистерия?
18:42 09.11.2026
51 Васил
18:44 09.11.2026