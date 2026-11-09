Руски военен самолет мистериозно кацна на летище "Бен Гурион" в Израел

Руски военен самолет Ту-154 кацна на международното летище „Бен Гурион“ край Тел Авив в неделя вечерта. Машината е излетяла от военновъздушната база „Чкаловски“ край Москва и е пристигнала в Израел около 21:00 часа.

Самолетът се използва за превоз на висши държавни служители и представители на военното командване. Полетът първоначално е бил засечен от онлайн платформи за проследяване на въздушния трафик, а впоследствие са се появили и видеокадри от летището.

Причината за визитата остава неизвестна

Израелската обществена телевизия „Кан“ съобщава, че подобен полет не е регистриран в страната през последните години. Предварителните данни сочат, че самолетът трябва да отпътува от Израел в рамките на деня.

Няма официална информация за целта на посещението или за самоличността на хората на борда. Пресслужбата на ЦАХАЛ, канцеларията на израелския премиер и руското посолство в Тел Авив са отказали коментар по случая.

Необичайното кацане идва на фона на дългогодишни контакти между Израел и Русия, свързани основно с руското военно присъствие в Сирия и механизмите за предотвратяване на инциденти в близост до израелската граница. През последните години Москва значително намали контингента си в Сирия, а по-късно започна да прегрупира сили и техника към базата „Хмеймим“ край Латакия.

Източници: novini.bg, jpost.com, newsru.co.il